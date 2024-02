Signes de tuyaux gelés (et comment les dégeler)

L’hiver est synonyme de fortes chutes de neige, de températures froides et de vents violents. Mais l’hiver peut aussi entraîner des dommages coûteux, comme les canalisations gelées.

Les zones typiques à haut risque de gel comprennent les pieux et les tuyaux extérieurs situés à l’intérieur des murs extérieurs, ainsi que les tuyaux exposés qui traversent des zones non chauffées ou non isolées telles que les greniers ou les sous-sols. Selon l’Insurance Information Institute, les réclamations pour « dégâts des eaux et gel » représentent 29,4 % de toutes les réclamations d’assurance habitation aux États-Unis.

La bonne nouvelle est qu’en gardant un œil sur les signes avant-coureurs de canalisations gelées, vous pouvez contribuer à protéger votre famille contre des difficultés inutiles et des dépenses non désirées.

Signes de tuyaux gelés

Eau limitée : L’eau du robinet de votre cuisine s’est écoulée lorsque vous avez essayé de préparer du café ce matin ? Le manque d’eau courante est l’un des premiers signes de canalisations gelées que la plupart des gens remarquent.

Tuyaux bombés : Lorsque l’eau gèle, les molécules d’eau se dilatent, provoquant une pression énorme qui peut faire gonfler sensiblement un tuyau.

Des gargouillis : Si vos tuyaux commencent à « parler », à émettre des bruits de claquement ou de gargouillis, cela peut indiquer que de la glace circule dans vos tuyaux.

Condensation et fissures : Si vous remarquez un tuyau recouvert d’une couche de condensation ou présentant de petites fissures en surface, il se peut qu’il gèle.

Eau malodorante : Une odeur d’égouts émanant de vos robinets accompagne généralement une conduite d’égout extérieure glaciale.

Que dois-je faire si je remarque des signes de tuyaux gelés ?

Si vous soupçonnez des tuyaux gelés, coupez l’eau. Vous pouvez couper l’eau dans toute la maison ou uniquement dans la zone des canalisations gelées, selon celle qui est la plus accessible.

À quelle vitesse les tuyaux gèlent-ils ?

Les tuyaux peuvent geler en six à huit heures seulement, ce qui signifie qu’ils peuvent geler toute la nuit. Si la température extérieure est inférieure à 32 degrés F et que vos tuyaux ne sont pas protégés, vos risques de gel des tuyaux augmentent. Les tuyaux intérieurs sont plus protégés, nécessitant généralement 20 F ou moins pour que le gel se produise, selon l’International Code Council.

Les tuyaux gelés éclatent-ils toujours ?

Heureusement, non. Mais la glace s’accumule à l’intérieur des tuyaux, empêchant l’eau non gelée de s’écouler.

Les tuyaux en cuivre, en acier, en PVC, PEX et autres plastiques sont tous susceptibles de geler, le cuivre étant le plus vulnérable aux ruptures lorsqu’il est gelé. Le PEX, le PVC et les autres plastiques gèlent mais n’éclatent pas toujours.

Les canalisations vont-elles dégeler d’elles-mêmes ?

Techniquement oui, mais la méthode « attendre et surveiller » comporte des risques. À mesure que la glace commence à fondre, toute eau coincée entre le robinet et la glace entraînera une augmentation de la pression dans le tuyau. Cette augmentation de pression peut entraîner l’éclatement des canalisations gelées.

Comment dégeler un tuyau gelé

Commencez par rassembler une vadrouille, un seau et toutes les serviettes supplémentaires que vous pouvez utiliser pour nettoyer les fuites. Lorsqu’un tuyau gelé dégèle, l’eau s’écoule.

Ensuite, vous devrez augmenter soigneusement la température du tuyau gelé. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour réchauffer les tuyaux gelés, notamment :

Appareil de chauffage portatif : à placer à l’écart des matériaux inflammables si nécessaire ;

Câble chauffant : Fixer sur le tuyau et brancher sur une prise à proximité ;

Coussin chauffant électrique : enroulez autour du tuyau gelé et branchez-le dans une prise ;

Sèche-cheveux : osciller lentement le long de la section de tuyau gelée ;

Serviettes : tremper dans l’eau chaude et enrouler autour du tuyau gelé, en les changeant lorsque la serviette refroidit ;

Si vous avez une lampe infrarouge sous la main, vous pouvez l’utiliser à la rigueur.

Un mot d’avertissement: N’utilisez jamais d’appareils à flamme nue tels qu’un radiateur au propane ou au kérosène ou un chalumeau pour dégeler vos tuyaux gelés. Aussi, ne laissez jamais les sources de chaleur sans surveillance.

Prévention des tuyaux gelés

Une once de prévention peut vraiment avoir un impact énorme pour empêcher vos canalisations de geler cet hiver. Aidez à prévenir le gel des tuyaux en :

Vidanger les conduites d’eau extérieures pour empêcher la pression de s’accumuler ;

Isoler les conduites d’eau dans les murs extérieurs non chauffés, les sous-sols ou un vide sanitaire;

Utiliser une isolation de type manchon pour aider à maintenir les tuyaux intérieurs au-dessus de 20 F ;

Garder les robinets ouverts, ne serait-ce qu’un simple filet, chaque fois que les températures sont proches du point de congélation ;

Utiliser des radiateurs pour les zones non isolées ou pendant les vagues de froid extrême. Si possible, fermez les portes de la pièce après avoir débranché un radiateur pour garder les pièces au chaud plus longtemps.

ⓘ

Faire face au gel des tuyaux peut être frustrant. La mise en œuvre de quelques bonnes habitudes lors de l’utilisation de sources de chaleur peut non seulement vous aider à résoudre votre problème de canalisation gelée, mais aussi contribuer à assurer la sécurité de votre famille. Ne laissez jamais les radiateurs ou autres sources de chaleur sans surveillance. Si vous quittez la pièce ou si vous vous endormez pour la nuit, débranchez-les. Et ne laissez jamais les enfants ou les animaux jouer à proximité.