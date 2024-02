Si votre voiture n’a pas de chauffage, voici ce que cela pourrait signifier

Même dans les climats chauds, un chauffage de voiture fonctionnel est très apprécié les matins froids. Et dans les climats froids, un système de chauffage fonctionnant correctement est essentiel.

Un chauffage défectueux soufflant de l’air froid empêche le dégivrage d’éliminer la glace et la buée du pare-brise, créant ainsi des conditions de conduite dangereuses. Ne l’ignorez pas.

Pourquoi le chauffage de la voiture ne souffle-t-il pas d’air chaud ?

Voici les raisons les plus courantes pour lesquelles le chauffage de votre voiture ne souffle pas d’air chaud.

Niveau de liquide de refroidissement bas : Qu’elle soit causée par une fuite ou par l’évaporation de l’eau, un faible niveau de liquide de refroidissement est la source la plus courante de mauvaise puissance de chauffage.

Qu’elle soit causée par une fuite ou par l’évaporation de l’eau, un faible niveau de liquide de refroidissement est la source la plus courante de mauvaise puissance de chauffage. Thermostat: Un thermostat bloqué empêche le moteur (et le liquide de refroidissement) de chauffer.

Un thermostat bloqué empêche le moteur (et le liquide de refroidissement) de chauffer. Noyau chauffant : Un radiateur de chauffage obstrué limite le débit du liquide de refroidissement, ne dégageant que peu ou pas de chaleur.

Un radiateur de chauffage obstrué limite le débit du liquide de refroidissement, ne dégageant que peu ou pas de chaleur. Ventilateurs de refroidissement électriques : En raison d’un capteur, d’un interrupteur ou d’un contrôleur défectueux, les ventilateurs de refroidissement électriques qui fonctionnent en permanence empêchent le liquide de refroidissement (et le moteur) d’atteindre la température de fonctionnement.

En raison d’un capteur, d’un interrupteur ou d’un contrôleur défectueux, les ventilateurs de refroidissement électriques qui fonctionnent en permanence empêchent le liquide de refroidissement (et le moteur) d’atteindre la température de fonctionnement. Vanne de régulation du chauffage (eau chaude) : Certains véhicules sont équipés d’une vanne de régulation du chauffage qui s’ouvre uniquement lorsque la commande de température est réglée sur chaud. Une vanne bloquée et fermée empêche le liquide de refroidissement chaud de s’écouler à travers le radiateur de chauffage.

Certains véhicules sont équipés d’une vanne de régulation du chauffage qui s’ouvre uniquement lorsque la commande de température est réglée sur chaud. Une vanne bloquée et fermée empêche le liquide de refroidissement chaud de s’écouler à travers le radiateur de chauffage. Portes mixtes : Un contrôle de température inopérant, une porte de mélange ou un actionneur de porte de mélange défectueux (ou non calibré) coincé en position froide empêche l’air chaud de pénétrer dans l’habitacle.

Si votre véhicule a été révisé récemment, il pourrait y avoir une autre raison. Si vous avez fait l’appoint de liquide ou rincé le radiateur avec du liquide de refroidissement neuf, ou si vous avez un bouchon de radiateur défectueux, des bulles d’air pourraient avoir pénétré dans votre système de refroidissement. Les bulles d’air empêchent le liquide de refroidissement de circuler dans le système de refroidissement, y compris dans le radiateur de chauffage.

Voici comment résoudre vous-même le problème des bulles d’air et remettre votre chauffage en marche. Ne riez pas : comme un bébé, votre système de refroidissement a besoin de rots.

Comment faire roter le système de refroidissement d’un véhicule

Le « rot » du système de refroidissement élimine l’air emprisonné. Les détails dépendent de la marque, du modèle et de l’année de votre véhicule, ainsi que du fait qu’il soit équipé d’un réservoir de liquide de refroidissement ou d’un réservoir tampon, mais évacuer l’air de votre système de refroidissement est généralement une solution facile. Soyez patient, cependant. Le processus prend un certain temps.

Un réservoir de liquide de refroidissement et un réservoir tampon font la même chose. À mesure que le liquide de refroidissement chaud se dilate, l’excès de liquide de refroidissement s’écoule dans le réservoir ou le réservoir tampon. À mesure que le moteur refroidit, un vide aspire le liquide de refroidissement vers le radiateur. Les réservoirs de surtension sont placés au point le plus élevé du système de refroidissement. Le liquide de refroidissement est ajouté ici à la place du radiateur et scellé avec le bouchon à pression.

La sécurité d’abord

Avant de retirer le bouchon du radiateur, laissez le moteur refroidir complètement. Le liquide de refroidissement atteint 220 F, encore plus chaud sous pression. Lorsque vous travaillez sur le système de refroidissement, gardez toujours les doigts, les outils et les vêtements éloignés du ventilateur de refroidissement (qui peut fonctionner moteur arrêté) et des courroies d’entraînement.

Outils et matériaux

Un gallon ou plus de liquide de refroidissement (un mélange 50/50 d’eau et d’antigel).

Entonnoir anti-déversement. Cela empêche le liquide de refroidissement de s’échapper du radiateur lorsque l’air commence à « roter ».

Bac de récupération, placé sous votre voiture pour empêcher le liquide de refroidissement de se répandre.

Nouveau bouchon de radiateur si le bouchon existant présente des signes d’usure ou de rouille, ou a plus de trois ans.

Étape 1 : ajouter du liquide de refroidissement

Avec vannes de purge du système de refroidissement :

Vérifiez s’il y a des vannes de purge (vis AKA), similaires à une vanne de purge d’étrier de frein, sur le radiateur, le boîtier du thermostat ou le collecteur d’admission.

S’il y a des soupapes, moteur arrêté et refroidi, retirez le bouchon du radiateur et ouvrez les soupapes. Insérez l’entonnoir anti-déversement dans le radiateur et ajoutez le liquide de refroidissement pré-mélangé jusqu’à ce que l’air qui s’échappe cesse de siffler et de bouillonner et qu’un flux constant de liquide de refroidissement s’écoule de la vanne. Passez ensuite à l’étape 2.

Sans vannes de purge

Moteur arrêté et refroidi, retirez le bouchon du radiateur et insérez l’entonnoir anti-déversement dans le radiateur. Remplissez le radiateur avec du liquide de refroidissement pré-mélangé jusqu’à ce qu’il y ait environ deux pouces de liquide de refroidissement dans l’entonnoir. Remplissez le réservoir jusqu’au repère « Full Cold ».

Étape 2 : démarrer le moteur

Démarrez le moteur et réglez le contrôle de la température du chauffage à l’intérieur de la voiture sur un niveau élevé et le ventilateur du moteur du ventilateur sur un niveau bas. Cela permet au liquide de refroidissement d’atteindre sa température de fonctionnement plus rapidement en n’éliminant pas la chaleur du liquide de refroidissement à travers le noyau chauffant.

Laissez le moteur tourner. Sois patient; cela peut prendre 15 à 20 minutes pour que le liquide de refroidissement atteigne la température de fonctionnement. L’air bouillonnant dans l’entonnoir signifie que l’air emprisonné est purgé.

Étape 3 : Vérifiez la jauge de température

Le bouchon du radiateur étant retiré et le moteur tournant, gardez l’entonnoir rempli de liquide de refroidissement et vérifiez la jauge de température du tableau de bord. Les lectures de température devraient être normales une fois que l’air a été complètement purgé du liquide de refroidissement.

Étape 4 : Terminer

En gardant le niveau de liquide de refroidissement plein, laissez le moteur tourner pendant encore 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que vous soyez satisfait que tout l’air ait été éliminé. Retirez délicatement l’entonnoir. Le liquide de refroidissement sera très chaud. Les entonnoirs anti-déversement sont dotés d’un piston qui empêche tout liquide de refroidissement encore présent dans l’entonnoir de se répandre lorsqu’il est retiré du radiateur.

Remplissez le radiateur jusqu’au sommet et le réservoir/réservoir d’expansion jusqu’au repère « Hot Full ». Remettez le bouchon du radiateur, éteignez le moteur et laissez-le refroidir. Une fois le moteur complètement refroidi, vérifiez le niveau du réservoir/réservoir d’équilibre. Il devrait être au niveau « Full Cold ». Ajoutez du liquide de refroidissement, si nécessaire.

Étape alternative : soulever l’avant

Il peut être nécessaire de surélever l’avant de votre véhicule pour chasser les poches d’air du système de refroidissement.

À l’aide d’un cric et de chandelles, soulevez en toute sécurité l’avant de votre voiture jusqu’à ce que le goulot de remplissage du radiateur soit plus haut que le moteur. Fixez les chandelles. Une fois soulevé et fermement assis sur les chandelles, suivez les étapes ci-dessus pour évacuer complètement l’air du système de refroidissement.

Le dernier mot

Résolvez immédiatement les problèmes de chauffage de la voiture. Si les niveaux de liquide de refroidissement continuent de baisser ou si des bulles d’air réapparaissent, il est temps de consulter votre mécanicien.

L’absence de chaleur les jours de froid vous met, vous et vos passagers, en danger si le pare-brise s’embue ou givre. L’air emprisonné dans un système de refroidissement peut également provoquer une surchauffe du moteur, entraînant une panne prématurée du moteur.

Rincer les liquides aux intervalles d’entretien suggérés par le fabricant est le moyen le plus simple et le moins coûteux de prolonger la durée de vie de votre véhicule.