Comment construire une cage pour chien

Oubliez l’achat d’une cage en animalerie. Faites de cette cage pour chien en bois DIY un meuble raffiné et une maison sûre pour votre chiot.

Si un animal de compagnie fait partie de votre famille, vous souhaitez lui offrir le meilleur du meilleur. Mais si nous parlons d’une cage ou d’un chenil pour chien, vous savez que les animaleries vendent principalement des boîtes en plastique et des cages en métal. Pour mon chien Charlie, ce n’était pas suffisant.

J’ai donc conçu cette cage pour chien avec du bois de chêne rouge et des tuyaux en cuivre, tous deux facilement disponibles dans les centres de rénovation. J’ai ajouté une porte coulissante élégante et teint le cadre en noir avec de l’encre de Chine. Charlie s’y est immédiatement lancé et y a élu domicile depuis.

Aperçu du projet

Liste de coupe