Les onze pour cent : rencontrez Kelly Gannon, entrepreneur

Cette série FH met à l’honneur les femmes et les artisans non binaires qui composent 11 pour cent de la main-d’œuvre de la construction en Amérique. Vous connaissez quelqu’un que nous devrions présenter ? Envoyez-nous un courriel ici.

Kelly Gannon était une adolescente travailleuse. Elle gagnait de l’argent en faisant du babysitting, en pelletant la neige et en travaillant dans des restaurants, mais elle rejoignait également ses frères pour réparer des objets pour le propriétaire de sa famille. Puis, au début de la vingtaine, elle a réalisé qu’elle pouvait gagner plus d’argent dans la construction.

« Tous les gars de mon âge couvraient des toitures, et je n’avais pas peur des hauteurs ni des outils, alors j’ai dit : « Mettez-moi là-haut » », explique Gannon. Elle a trouvé un entrepreneur qui l’a obligée et formée. «Puis je suis progressivement passée du toit à la maison, apprenant tout en cours de route», dit-elle.

Après quinze ans dans l’industrie, elle a lancé Kreate Construction, spécialisée dans la réparation et la rénovation résidentielles dans le nord-est du Massachusetts. « Je ne me voyais pas faire autre chose », dit-elle.

En tant que @kreateconstruction sur Instagram, elle encourage les autres femmes de métier de tous les secteurs à partager des trucs et astuces, et encourage les autres à se lancer dans les métiers.

Nous avons demandé à Gannon ce qu’elle pensait de l’état des contrats et de l’industrie de la construction.

Q : Comment les préjugés sexistes ont-ils ouvert la voie à la création de votre propre entreprise ?

UN: J’étais en train de former un collègue masculin à la pose de bardages lorsque j’ai découvert qu’il gagnait beaucoup plus d’argent que moi, même si j’avais plus d’expérience.

J’étais assez frustré, alors j’ai demandé une augmentation à l’entrepreneur. Il m’a donné mon augmentation, mais ce n’était pas beaucoup. Il m’avait assuré qu’il m’aiderait à obtenir mon permis d’entrepreneur, mais lorsque j’ai demandé de l’aide, il a refusé. J’ai été licencié peu de temps après.

Avant cela, je n’avais jamais envisagé de posséder ma propre entreprise, mais je savais que je devais quand même travailler et nourrir mes enfants. C’est ainsi qu’est née Kreate Construction. Les gens ont commencé à me proposer du travail, et à partir de là, cela s’est catapulté.

Q : Qu’appréciez-vous de diriger une entreprise, sept ans plus tard ?

Avec l’aimable autorisation de Kelly Gannon

UN: C’est épuisant. Il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours un e-mail ou quelque chose à commander. Après la pandémie, j’ai changé de vitesse pour le maintenir à un niveau plus petit.

La plupart du temps, je fais moi-même une grande partie du travail sur le terrain, avec seulement un ou deux gars pour m’aider. Je ne veux pas avoir une grande entreprise. Je veux juste faire ce que j’aime. J’aime travailler avec mes mains, et tant que je n’en suis pas physiquement capable, je ne me vois pas sortir du terrain.

C’est également un défi aujourd’hui, car les personnalités sont plus polarisées. De plus, les réseaux DIY et les médias sociaux ont créé des attentes irréalistes. À la télé, une rénovation se fait en trois semaines sans problème. Personne ne voit les cinquante ouvriers qui arrivent lorsque la caméra est éteinte. Pour certains clients, cela constitue un défi pour leur donner ce qu’ils pensent devoir obtenir.

Je ressens la même chose à propos des médias sociaux pour les jeunes filles. Cela crée cette attente selon laquelle nous sommes censés être parfaits et jolis tout le temps, mais ce n’est pas la vraie vie.

Q : Quels sont vos projets les plus mémorables ?

UN: En fait, celui que je suis en ce moment est mon préféré, mais aussi l’un de mes plus difficiles, physiquement et mentalement. Il s’agit d’une rénovation extérieure d’une maison coloniale des années 1600 à Ipswich (Massachusetts), qui a été déplacée à l’autre bout de la ville dans les années 1800, puis sur laquelle un arbre est tombé. Il penche horriblement, et un autre entrepreneur l’a gâché il y a une vingtaine d’années.

Je dois revenir aux techniques de la vieille école. Jetez les niveaux et enfilez plutôt des lignes sur le devant pour essayer d’obtenir un bel avion. J’ai remonté des maisons sans soucis. Mais juste pour ajouter du revêtement et des fenêtres sur celui-ci, je dois perfectionner mes compétences, sortir des sentiers battus et faire preuve de créativité pour atteindre la destination finale.

Mais c’est génial. J’aime les travaux stimulants, ce qui signifie que je travaille sur de nombreuses maisons d’époque. Je suis la personne qui prend les projets dont personne ne veut. Cela peut demander beaucoup de travail et être frustrant, mais c’est aussi très gratifiant de résoudre les problèmes et de transformer cette vilaine maison qui s’effondre en une belle maison du quartier.

Q : Comment Instagram s’intègre-t-il à votre entreprise et à votre carrière ?

UN: Je ne l’utilise pas pour attirer des clients, mais plutôt pour réseauter avec d’autres métiers. J’ai rencontré tellement de formidables femmes de métier sur Instagram ; plombiers, peintres, métallurgistes et électriciens du monde entier.

Un groupe d’entre nous a en fait lancé la page Tradeswomen of Instagram pour mettre en avant certaines d’entre elles. La plupart du temps, nous n’interagissons pas avec d’autres femmes dans le domaine, donc c’est bien de ne pas se sentir seule et d’avoir d’autres femmes avec qui réseauter.

Q : Quels défis voyez-vous venir dans l’industrie ?

UN: Travail. Nous devons trouver un moyen de faire participer à nouveau les enfants. Pendant de nombreuses années, tout le monde a insisté pour aller au collège, au collège, au collège, et peut-être que cela a empêché davantage de jeunes de se lancer dans les métiers.

Il y a un besoin de femmes, en particulier parce que nous représentons un bassin de main-d’œuvre très important et inexploité. Il faut commencer à solliciter davantage de filles lorsqu’elles sont au lycée, les mettre dans des cours d’atelier et voir si cela leur plaît. Il y a tellement de choses que les femmes peuvent faire sur un chantier de construction, et tout cela ne nécessite pas d’être physique et sale.

Q : Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui envisagent les métiers ?

Avec l’aimable autorisation de Kelly Gannon

UN: Ne vous sous-estimez pas. Vous serez surpris de vos capacités. Vous pouvez l’écraser. Dans la vie de tous les jours, essayez de faire les choses vous-même au lieu de dire que vous ne pouvez pas le faire ou d’attendre que quelqu’un d’autre le fasse à votre place.

Aussi, soyez confiant en entrant. Il n’y a rien de mal à poser des questions et à être mal à l’aise. Mais vous devez avoir confiance en votre capacité à apprendre, car le reste de vos compétences viendra de là.

Et lorsqu’il s’agit de quelque chose comme l’égalité salariale, connaissez votre valeur et ouvrez la bouche. Il est facile d’avoir peur de dire quelque chose, mais il faut s’exprimer pour soi-même. Vous devez toujours parler pour vous-même.

Q : Trouvez-vous quelque chose de stimulant ou d’avantageux à être une femme dans votre domaine ?

UN: Possédant une entreprise, j’avais beaucoup d’anxiété parce que j’avais vraiment besoin de vendre chaque emploi. Il y avait quelques clients qui essayaient de profiter de moi financièrement, j’imagine parce qu’ils me considéraient comme le sexe faible. Mais il suffit de faire avec.

J’en suis maintenant au point où je suis à l’aise et confiant, et ça marche. Mais j’ai encore parfois l’impression que je dois travailler deux fois plus pour prouver que j’en suis capable.

En ce qui concerne les avantages, nous sommes très soucieux des détails. Travailler dans la construction résidentielle, c’est une grosse affaire.

Plus tôt dans ma carrière, je faisais équipe avec un collègue masculin qui ressemblait à un taureau dans un magasin de porcelaine. Il était si fort et si rapide qu’il allait tout simplement écraser l’entraînement. Ensuite, j’étais envoyé pour le nettoyer, lui donner une belle apparence et faire les retouches finales pour rendre les clients satisfaits. C’est donc l’avantage d’une femme dans la construction : nous sommes attentifs et soucieux des détails.

Q : Quels sont vos outils spécifiques aux professionnels ?

UN: C’est une question difficile car j’ai beaucoup d’outils, mais l’un de mes préférés est en fait ma ceinture à outils elle-même. J’ai un Diamondback Cavetto qui était un prototype pour leur modèle féminin. Ils m’ont trouvé sur Instagram et j’ai aidé avec le design, alors bien sûr j’adore ça.

Avant, je devais percer des trous dans les ceintures des hommes pour que la taille soit suffisamment petite pour m’adapter, puis elles étaient inconfortables, lourdes et me faisaient toujours mal aux hanches. C’est bien que l’industrie commence à évoluer et à reconnaître que les femmes exercent des métiers.

Ensuite, j’ai un marteau Martinez M4 en titane. Pendant des années, j’en ai balancé un en acier et mon bras était toujours très fatigué. Celui-ci est si léger que je n’ai même pas l’impression de travailler avec. De plus, Mark Martinez m’en a envoyé un rose personnalisé. La première. C’est donc un peu spécial pour moi !

Je m’en voudrais de ne pas parler de mes bottes de travail Keen Utility, qui sont l’un des outils les plus importants que j’utilise quotidiennement. Keen a été une entreprise formidable avec laquelle traiter, et ils ont vraiment fait un pas en avant pour les femmes de métier.

Enfin, le pantalon de travail le plus confortable ? Truewerk. Et ils développent vraiment leur ligne féminine. Les T2 sont les plus polyvalents au fil des saisons.

Biographie de Kelly Gannon

Kelly Gannon a débuté dans les métiers il y a plus de vingt ans. Elle pensait que ce serait une bonne façon de soutenir ses fils en tant que mère célibataire, et cela s’est avéré vrai.

Aujourd’hui, elle est entrepreneur agréé et possède Kreate Construction dans le Massachusetts. Ses projets vont de la rénovation complète aux travaux rapides, en passant par le travail le plus important : les réparations. Même si elle adore rendre les choses jolies, cela n’a aucun sens si cette fuite détruit un mur fraîchement peint.

Biographie de l’écrivain Karuna Eberl

Karuna Eberl est une collaboratrice régulière de FamilyHandyman.com. Elle a passé les 25 dernières années en tant que journaliste et cinéaste indépendante, racontant des histoires sur les gens, la nature, les voyages, la science et l’histoire. Eberl a remporté de nombreux prix pour ses écrits, son guide de voyage sur les Florida Keys et son documentaire The Guerrero Project.