J’ai essayé le purificateur d’air NuWave OxyPure et j’ai remarqué moins de poussière dans ma maison

Les purificateurs d’air ont gagné en popularité ces dernières années. Des purificateurs d’air HEPA aux purificateurs UV en passant par les générateurs d’ozone et plus encore, il existe de nombreux types d’appareils de purification d’air parmi lesquels choisir. Sans oublier qu’il existe des purificateurs d’air portables, des purificateurs d’air pour toute la pièce et même des combos ventilateur-purificateur d’air. À Homme à tout faire familial, nous sommes continuellement à la recherche de produits qui amélioreront nos maisons et la qualité de nos espaces de vie. Nous avons donc décidé qu’il était temps de tester le populaire purificateur d’air intelligent NuWave OxyPure, un purificateur d’air HEPA pour toute la pièce doté d’une technologie intelligente.

Au cas où vous vous poseriez la question, la technologie de purification HEPA est largement utilisée depuis des décennies et constitue une méthode testée et éprouvée pour filtrer et purifier l’air intérieur. Il s’agit d’une filtration standard pour extraire les microparticules à l’aide d’un système de ventilateur et de filtre. Une fois que l’air passe à travers le(s) filtre(s), il est renvoyé dans la pièce. Finalement, la majeure partie de l’air de la pièce passera par le purificateur d’air, réduisant ainsi les particules, les odeurs, la poussière et bien plus encore.

J’ai commandé le purificateur d’air NuWave OxyPure, je l’ai fait livrer chez moi (qui est plein de sols durs et sujets à la poussière et aux squames) et je l’ai testé pendant environ un mois pour voir s’il y avait des différences notables dans la qualité de mon air intérieur. Voici comment ça s’est passé.

Qu’est-ce que le purificateur d’air NuWave OxyPure ?

Le purificateur d’air NuWave OxyPure (alias OxyPure 1200) est un purificateur d’air intelligent qui élimine le plomb, le pollen, les squames, les allergènes, les gaz et bien plus encore de l’air de votre maison. Plus précisément, le système de purification de l’air prétend capturer les particules en suspension dans l’air aussi petites que 0,09 microns, ce qui signifie qu’il devrait capturer la plupart des squames d’animaux, des bactéries, de la poussière domestique et des acariens, des spores de moisissures et du pollen.

Le NuWave OxyPure est conçu pour purifier l’air dans des pièces mesurant jusqu’à 2 671 pieds carrés en aspirant de l’air et en le faisant passer à travers son système à cinq filtres pour un air plus sûr et plus propre. Il se connecte au Wi-Fi de votre maison afin que vous puissiez le contrôler et le surveiller depuis une application sur votre téléphone. Et si vous souhaitez assainir l’air d’une autre pièce de la maison, le purificateur est équipé de roulettes. Il ne vous reste plus qu’à le débrancher, le transporter dans une autre pièce et le rebrancher ! (Si les appareils contrôlés par application ne sont pas votre truc, le dessus du purificateur possède toutes les fonctions de l’application sous forme de gros boutons.)

Caractéristiques du purificateur d’air NuWave OxyPure

Le purificateur d’air NuWave dispose de cinq filtres : Un véritable filtre HEPA pour capturer les particules fines ; un filtre à charbon pour éliminer les émissions, les fumées et les odeurs du véhicule ; un filtre d’élimination des émissions d’ozone ; un filtre breveté bio-guard (ESP) pour capturer les particules polluantes ; et un pré-filtre en acier inoxydable qui retient la poussière, les fibres, les poils, les poils d’animaux et les peluches. De plus, le purificateur dispose de deux capteurs principaux : un capteur de qualité de l’air et un capteur d’odeur. Ainsi, il est conçu pour ajuster la vitesse de son ventilateur lorsqu’il détecte des particules d’air et des odeurs.

Outre les filtres HEPA et à charbon (qui sont combinés), le reste du système de filtration à cinq couches est conçu pour durer 20 ans et peut être lavé pour l’entretien. Le filtre HEPA/charbon doit être remplacé tous les 12 mois, mais le purificateur d’air est livré avec quatre de ces filtres, vous êtes donc prêt pour un certain temps.

Le purificateur d’air se branche sur une prise standard de 120 volts et nécessite 125 à 128 watts pour fonctionner. Il pèse un peu moins de 27 livres et mesure 14 pouces de long, 14 pouces de large et 26 pouces de haut. Au début, je pensais que ce serait une plaie aux yeux encombrante, mais je l’ai posé directement dans ma cuisine, caché derrière une longue table de rangement, et je l’ai à peine remarqué. Il est également très silencieux, ce qui est un énorme plus !

Comment nous l’avons testé

J’ai fait livrer le purificateur d’air NuWave OxyPure chez moi afin de pouvoir le tester dans un environnement de vie réel. Franchement, j’avais désespérément besoin d’un purificateur d’air, car ma maison semblait constamment accumuler de la poussière et des squames malgré l’aspiration et le nettoyage quotidiens. J’ai des sols durs dans toute ma maison, qui ont tendance à laisser plus de poussière que la moquette. J’étais donc ravi de tester le NuWave OxyPure pour voir s’il aidait à éliminer une partie de la poussière et des particules flottantes.

Déballage et placement

Comme mentionné, j’ai installé le NuWave OxyPure juste à côté de ma cuisine, dans mon coin repas qui mène à un petit salon (la partie principale de ma maison). Tout est ouvert et mesure moins de 2 000 pieds carrés (le purificateur d’air prétend nettoyer des pièces jusqu’à 2 671 pieds carrés). J’ai donc pensé que c’était l’endroit le plus avantageux pour installer le purificateur, car la cuisine, le salon et le coin repas forment essentiellement une seule grande pièce.

L’appareil est arrivé à ma porte dans une boîte de la taille de l’appareil lui-même. L’installation du purificateur était facile et nécessitait simplement de le déballer, de parcourir les instructions, de déballer les filtres et de les réinsérer. Ensuite, après avoir retiré les autocollants et le scotch de l’appareil, il ne me restait plus qu’à le brancher et à télécharger l’application (pour contrôler le purificateur d’air à distance, mais cette dernière étape n’est pas nécessaire).

Modes ventilateur et vitesse

Une fois que j’ai branché mon nouveau purificateur d’air, je l’ai réglé en mode automatique, ce qui permet au système de fonctionner à la vitesse de ventilateur la plus basse (et la plus silencieuse) pour le niveau de PM (particules) détecté. En d’autres termes, si l’appareil détecte un faible niveau de PM, la vitesse du ventilateur sera de un ou deux, et si le niveau de PM est élevé, alors la vitesse du ventilateur sera de cinq ou six. Il existe au total six vitesses de ventilateur différentes.

De plus, le purificateur d’air dispose d’un bouton de nettoyage ultime qui passe à la vitesse de ventilateur la plus élevée lorsque les niveaux de particules augmentent. Si vous savez qu’il y a quelque chose dans l’air qui pourrait polluer votre maison, alors la fonction de nettoyage ultime peut s’avérer utile. L’appareil dispose également d’un mode éco qui vous permet d’économiser de l’énergie en gardant le ventilateur éteint jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Ce mode est obtenu en appuyant simultanément sur les boutons d’alimentation et de nettoyage ultime. Enfin, vous pouvez mettre le purificateur en mode veille si vous souhaitez garder l’appareil allumé mais éteindre le panneau de commande LED. Vous pouvez également régler manuellement la vitesse du ventilateur et la minuterie de l’appareil.

Vérification du débit d’air

Une façon de tester le fonctionnement d’un purificateur d’air consiste à vérifier le débit d’air. Le NuWave OxyPure, comme la plupart des systèmes de purification d’air, dispose d’un ventilateur qui aspire l’air de la pièce et le fait passer à travers un système de filtrage qui élimine les polluants nocifs. Ensuite, il souffle de l’air pur. J’aime pouvoir sentir (et parfois entendre, en fonction de la vitesse du ventilateur) l’air pur sortant du NuWave OxyPure chaque fois qu’il est allumé. J’ai également remarqué qu’il détecte un ramassage lorsque je passe avec du linge, par exemple, car il détecte probablement une légère augmentation des peluches ou de la poussière des vêtements que je transporte.

J’ai également remarqué moins de poussière et de squames dans la zone autour du purificateur, ce qui signifie moins d’aspiration. Il semble également y avoir moins d’odeurs, et j’ai même retiré mon assainisseur d’air enfichable car cela ne semble pas nécessaire avec le purificateur en marche (nous verrons combien de temps cela dure).

Avantages

Facile à configurer et à utiliser

Détecte la qualité de l’air et les odeurs

Système de filtrage en 5 étapes

Les filtres durent jusqu’à 20 ans, à l’exception du filtre HEPA/charbon

Comprend 4 filtres HEPA/carbone supplémentaires, qui durent 12 mois chacun

Plus durable que les autres purificateurs d’air avec une durée de vie inférieure

Les roues facilitent le transport de l’appareil d’une pièce à l’autre

Fonctionnement silencieux

Connectivité Wi-Fi et contrôle des applications

Poids léger

Les inconvénients

Cher

L’application est minimaliste et facile à utiliser, mais pourrait fournir plus d’informations et de détails sur l’appareil et la qualité de l’air.

FAQ

Combien de temps durent les filtres NuWave OxyPure ?

Outre le filtre HEPA/charbon 2 en 1, tous les filtres du purificateur d’air intelligent NuWave OxyPure durent jusqu’à 20 ans avec un nettoyage et un entretien appropriés. Le filtre HEPA/charbon dure un an, mais le système est livré avec 4 filtres HEPA/charbon supplémentaires.

Le purificateur d’air NuWave en vaut-il la peine ?

Après avoir passé au crible plusieurs avis clients sur plusieurs sites et testé le produit, nous pouvons dire que nous pensons que le NuWave OxyPure en vaut la peine. Les gens citent une différence notable dans la qualité de leur air, l’air de leur maison étant moins étouffant, moins d’odeurs et moins de poussière et de squames lors de l’utilisation de l’appareil.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Avec près de 2 500 notes sur Amazon, le purificateur d’air NuWave OxyPure a une moyenne de 4,5 étoiles. Voici ce que les gens disent de l’appareil.

L’acheteur vérifié Megan l’aime tellement qu’elle en a deux. Elle dit : « Notre maison fait environ 3 000 pieds carrés, mais une partie du sous-sol est fermée comme s’il s’agissait d’un appartement. J’en ai un dans ce secteur, où se trouve ma garderie, et un dans notre partie principale de la maison. Je les ai réglés sur un nettoyage ultime et je peux faire la différence. Mes enfants de la garderie sont beaucoup moins malades et lorsqu’ils le font, cela ne se propage normalement pas et leur état n’est pas aussi grave. J’ai remarqué une énorme différence dans la quantité de poussière qui pénètre ou non sur les objets. Je ne m’inquiète plus de l’odeur de couches à la garderie. Ils sont incroyables et si jamais je devais remplacer les deux que je possède, j’achèterais à nouveau cette marque.

Tim T. lui donne cinq étoiles et dit que cela a aidé à dégager son nez bouché. Il écrit : « Je me réveillais chaque matin avec le nez bouché qui prenait des heures à se dégager ou à utiliser un spray nasal. Après deux jours d’utilisation, je n’ai presque plus le nez bouché et je l’utilise depuis mai. J’avais l’habitude d’utiliser de petites machines mais cela ne fonctionnait pas très bien et les filtres devaient souvent être changés. Quel soulagement. La seule fois où je l’éteins, c’est lorsque mes fenêtres sont ouvertes les beaux jours.

Comparaison de produits

NuWave fabrique d’autres purificateurs d’air présentant des caractéristiques similaires au purificateur d’air OxyPure. Alors que d’autres purificateurs d’air NuWave sont plus abordables et certains sont même portables, le purificateur d’air intelligent OxyPure est le seul doté d’un filtre à cinq étages, il filtre donc plus de polluants que les autres modèles. Il a également une apparence plus élégante en acier inoxydable, tandis que les autres purificateurs d’air sont blancs. En fonction de vos préférences en matière d’apparence, de votre budget et de vos besoins en matière de portabilité, vous souhaiterez peut-être également envisager d’autres purificateurs d’air NuWave.

Verdict final

Si vous remarquez beaucoup de poussière et de squames d’animaux dans toute votre maison, un purificateur d’air mérite d’être examiné. Certaines personnes déclarent également remarquer une diminution des symptômes d’allergies et de maladies lorsqu’elles utilisent un purificateur d’air efficace. Bien que je ne l’aie pas (encore) remarqué, j’ai remarqué une diminution des odeurs générales, des particules de poussière et des squames dans la pièce où se trouve mon NuWave OxyPure. Pour moi, ce sont des raisons suffisantes pour continuer à utiliser un purificateur d’air, et j’en recommanderais un à tous ceux qui remarquent une accumulation de poussière et de squames ou des odeurs désagréables dans leur maison. De plus, j’aime le fait que NuWave OxyPure dispose d’une technologie intelligente et que ses filtres ont une durée de vie plus longue que de nombreux autres purificateurs d’air commerciaux.

Où acheter le purificateur d’air NuWave OxyPure

Vous pouvez acheter le purificateur d’air intelligent NuWave OxyPure directement auprès de NuWave pour 600 $. Vous pouvez également acheter l’appareil sur Walmart ou Amazon avec la livraison Prime. Les détaillants proposent fréquemment des remises sur le produit, vous paierez donc probablement moins que le prix de détail indiqué.