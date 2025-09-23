Si vous les aviez chez vous, vous avez probablement grandi dans la classe moyenne

Si vous avez grandi dans la classe moyenne, vous n’avez probablement jamais pensé à de nombreux articles de votre maison ou à quoi ressemblait votre maison. Mais pour ceux qui ont un milieu plus pauvre, visiter des maisons de la classe moyenne pour jouer avec des amis a immédiatement lancé de petites différences qui ont marqué une maison comme étant d’un support socio-économique différent.

Les enfants de la classe moyenne vivaient souvent dans des maisons dans de nouveaux quartiers qui ont été construits pour se ressembler pour répondre aux exigences du logement, mais derrière les murs, certaines choses ont marqué ce statut de classe moyenne. Qu’il s’agisse de modifications de la façon dont la maison a été organisée, des caractéristiques qui ont ajouté cette touche supplémentaire de commodité ou des articles légèrement plus luxueux que les nécessités nues, certaines inclusions étaient des marqueurs de cette tranche d’imposition. Vous ne savez pas où vous vous êtes installé sur l’échelle de la classe ou que vous souhaitez simplement vous livrer à un peu de nostalgie? Lisez la suite pour découvrir ce qui a marqué quelqu’un comme classe moyenne.