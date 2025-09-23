Si vous les aviez chez vous, vous avez probablement grandi dans la classe moyenne

Si vous avez grandi dans la classe moyenne, vous n’avez probablement jamais pensé à de nombreux articles de votre maison ou à quoi ressemblait votre maison. Mais pour ceux qui ont un milieu plus pauvre, visiter des maisons de la classe moyenne pour jouer avec des amis a immédiatement lancé de petites différences qui ont marqué une maison comme étant d’un support socio-économique différent.
Les enfants de la classe moyenne vivaient souvent dans des maisons dans de nouveaux quartiers qui ont été construits pour se ressembler pour répondre aux exigences du logement, mais derrière les murs, certaines choses ont marqué ce statut de classe moyenne. Qu’il s’agisse de modifications de la façon dont la maison a été organisée, des caractéristiques qui ont ajouté cette touche supplémentaire de commodité ou des articles légèrement plus luxueux que les nécessités nues, certaines inclusions étaient des marqueurs de cette tranche d’imposition. Vous ne savez pas où vous vous êtes installé sur l’échelle de la classe ou que vous souhaitez simplement vous livrer à un peu de nostalgie? Lisez la suite pour découvrir ce qui a marqué quelqu’un comme classe moyenne.
Tu avais ta propre chambre
Si vous étiez un enfant de la classe moyenne, il est peu probable que vous ayez dû partager une pièce avec vos frères et sœurs. Les enfants avaient leur propre espace, les parents suivant les meilleurs thèmes pour les chambres des enfants en matière de décoration. Non seulement les enfants de la classe moyenne avaient leur propre espace, mais il est également probable qu’il a également été décoré à leurs goûts exacts, le décor étant mis à jour à mesure que les enfants grandissaient.
Vous aviez le «bon» papier toilette
Si vous avez grandi plus pauvre, vous vous souviendrez probablement des horreurs du papier toilette à une bouche bon marché qui n’était pas à la hauteur du travail qu’il était censé effectuer. Les enfants de la classe moyenne, en revanche, ont généralement grandi avec du papier toilette à triple pli en standard, avec les parents qui savent également stocker du papier toilette à l’air libre et le rendre décoratif. Vous ne trouveriez pas de tas de papier toilette en désordre qui se trouvent dans les maisons de la classe moyenne – tout avait un endroit pour garder les salles de bains soignées et bien rangées.
Tu avais une salle de jeux
De nombreux enfants de la classe moyenne avaient leur propre espace pour jouer, avec une salle dédiée à tous leurs jouets et jeux. Pas besoin de enfoncer des jouets dans des boîtes à la fin de la journée pour récupérer un espace adulte – il y avait une pièce entière où ces jouets pouvaient être exclus jour et nuit. Et, une fois que les enfants sont devenus des préadolescents, les parents de la classe moyenne avaient de nombreuses façons créatives de transformer la salle de jeux de leur enfant une fois qu’ils l’ont dépassé. Certains tweens et adolescents ont ensuite eu la chance d’avoir leur propre tanière pour passer du temps.
Tes parents avaient leur propre salle de bain
Il n’y avait pas besoin de partage de salles de bain si vous aviez grandi dans la classe moyenne, car vos parents auraient fait travailler une salle de bain en suite dans leur espace. Il y avait une distinction définitive entre les salles de bains, avec une suite de parents en dehors des limites pour la jeune génération et une salle de bain dédiée réservée à leurs ablutions. Et alors que la salle de bain des enfants était un espace pratique, la plupart des parents de la classe moyenne ont essayé d’incorporer une touche de luxe et de sérénité dans leur propre suite.
Vous aviez des collations de marque
Pour ceux qui ont un budget plus serré, des collations génériques sans marque ou de marque étaient probablement la norme. Mais les enfants de la classe moyenne avaient toujours des collations de marque dans le placard, avec des marques comme l’hôtesse, la petite Debbie, les handi-snacks et les gushers à grignoter chaque fois qu’ils étaient autorisés à accéder au placard de snack. Et oui, il y avait aussi souvent un placard de collation dédié aussi!
Vous aviez un réfrigérateur avec un distributeur de glace
Les maisons de la classe moyenne avaient tendance à avoir des réfrigérateurs plus grands avec beaucoup d’espace pour des aliments supplémentaires et des collations. Et l’un des avantages de ces plus grands réfrigérateurs est qu’ils sont généralement venus avec un créateur de glace intégré pour vous permettre d’ajouter de la glace à n’importe quelle boisson de votre choix. Certains de ces réfrigérations ont également distribué de l’eau froide également, pour une petite touche de luxe.
Vous aviez un trampoline, des balançoires ou un grand cadre d’escalade dans le jardin
Les enfants de la classe moyenne n’avaient pas à trapser le terrain de jeu local, la plupart d’entre eux ayant une sorte d’équipement de jeu dans leur jardin. Même s’il s’agissait d’une mise à niveau de l’arrière-cour que les parents pouvaient finir par regretter, car cela n’a rien fait pour la valeur de revente, vous auriez toujours eu du mal à trouver une maison de classe moyenne sans au moins un équipement de jeu parsemant la cour.
Vous et vos parents avez eu des étagères partout dans la maison
Cela ne veut pas dire que ceux d’origine plus pauvre n’ont pas lu, mais bien qu’ils aient probablement utilisé la bibliothèque publique, les enfants de la classe moyenne avaient leurs propres étagères avec leurs propres copies de livres appropriés. Non seulement cela, mais les parents de la classe moyenne avaient généralement des livres autour de la maison, disposés avec goût dans diverses étagères, ce qui n’était pas seulement pour le spectacle. Les habitants des familles de la classe moyenne avaient souvent le temps de lire nécessaire, ce qui signifie que toutes ces cargisnes riches ne collectaient pas seulement de la poussière.
Vous aviez des fruits et des légumes frais à la pression
Alors que ceux qui ont un revenu plus faible devaient parfois se contenter de nourriture d’usine moins chère, les familles de la classe moyenne avaient toujours une pléthore de fruits et légumes. Des légumes frais pouvaient être trouvés dans le réfrigérateur ou le garde-manger pour cuisiner avec des repas, mais il y avait aussi souvent un bol de fruits classiques assis sur le comptoir, prêt à être mangé comme une collation saine chaque fois qu’un enfant avait faim.
Vous aviez de nombreuses quantités de nourriture en général
Les enfants de la classe moyenne n’avaient pas seulement de nombreux fruits et légumes; Ils avaient beaucoup de nourriture à tout moment. Sans besoin de s’en tenir à un plan de repas strict, il y avait toujours de la nourriture dans les placards et le réfrigérateur qui était juste pour grignoter plutôt qu’un repas spécifique. En plus des grands réfrigérateurs, il y avait aussi généralement un grand garde-manger, les parents sachant comment retirer le plus de stockage de ces garde-manger de cuisine afin qu’il y ait toujours de la nourriture à choisir.
Vous aviez un parent au foyer
Pour de nombreux enfants de la classe moyenne, il était tout à fait normal d’avoir un parent à la maison et de ne pas travailler. Si vous avez grandi dans les années 80 et 90, c’était généralement votre maman, qui a passé du temps à s’occuper de la maison, à vous emmener à l’école et à vous diriger et à vous diriger vers diverses activités parascolaires. En revanche, ces enfants issus de milieux plus pauvres ont souvent travaillé les deux parents, car le revenu supplémentaire était nécessaire pour payer les factures et les dépenses.
Vos parents pourraient se permettre l’entretien de la maison
Les maisons de la classe moyenne n’ont eu aucun dommage ou réparation qui devait faire. Bien sûr, des dégâts se produisent de temps en temps dans chaque maison, avec des fissures et des frites apparaissant au fil du temps. Mais si vous avez grandi dans la classe moyenne, vos parents avaient le revenu disponible pour faire face à ces problèmes et effectuer des réparations rapidement, afin que les maisons ne soient jamais en danger de dommages permanents.
Tu avais assez d’espace pour tout
Enfin, l’une des plus grandes choses qui ont probablement marqué votre maison comme étant la classe moyenne était d’avoir suffisamment d’espace pour tous vos meubles et possessions. Vous avez peut-être eu une salle familiale en plus de votre salon plus formel pour vous détendre, ou peut-être juste une ou deux chambres supplémentaires qui pourraient être utilisées au besoin. Mais une chose pour laquelle vous n’avez jamais eu du mal était un endroit pour tout mettre sans qu’il ait l’air à l’étroit.