Le petit village de New York connu sous le nom de One les villes les plus adorables de l’État (comment est-ce si vide?)

Niché dans le parc d’État d’Adirondack et niché dans la ville de Lake Pleasant, NY se trouve le petit village de Speculateur. Niché sur les rives du lac Pleasant, un spéculateur a récemment été nommé l’une des petites villes les plus adorables de New York. Fondée en 1925, la ville propose un mélange de maisons modernes et historiques, ainsi que de nombreuses attractions pour les voyageurs, en commençant par sa vue imprenable sur le lac et la montagne. Il possède également Mini Route 66, une réplique d’une ville avec de petits bâtiments de 96 pieds carrés ou moins, y compris une église, une station-service et un magasin général. Le spéculateur est en grande partie un lieu de vacances et s’appelle le « Vacationland All-saison ».
Ce village pittoresque ne compte qu’environ 400 habitants, mais il possède un appel toute l’année. En raison de son emplacement, le spéculateur connaît quatre saisons distinctes – quelque chose que d’autres parties du pays peuvent manquer. En été, Lake Pleasant offre beaucoup de plaisir en eau, y compris la pêche, le kayak, le canoë et la natation. Un terrain de camping à proximité offre des hébergements rustiques parfaits pour une évasion tranquille vers la nature. L’automne offre de superbes couleurs d’arbres le long de plusieurs sentiers pour les randonneurs, et Oak Mountain est l’endroit où être en hiver, avec des snowboard, des tubes, du ski et de la motoneige. Ces attractions font du spéculateur un lieu de vacances populaire, certaines personnes achetant même une maison sur le lac à utiliser comme maison de vacances ou propriété de placement.
Niché sur les rives du lac Pleasant, le spéculateur offre un mode de vie calme
La plus grande attraction, en particulier pour ceux qui vivent dans la ville, est peut-être le mode de vie le plus lent. Alors que les prix de vente à domicile à New York ont augmenté considérablement et que la vie devient plus occupée, déménager dans une petite ville peut être la clé pour ceux qui cherchent à laisser l’agitation. Le coût de la vie est également beaucoup plus raisonnable que dans la ville, à environ 25% de moins que la moyenne à l’échelle de l’État. Le spéculateur ne connaît presque aucun crime et est une communauté amicale et serrée.
Plutôt qu’un centre-ville occupé, il y a quelques petites entreprises dans le centre du village, y compris un grand magasin, des restaurants et un magasin général qui vend tout, des légumes frais aux fournitures de pelouse et de jardin. Pour le déjeuner chaque jour, vous pouvez facilement prendre un sandwich et vous promener au bord du lac pour un pique-nique impromptu.