Pouvez-vous faire un bateau de croisière votre maison permanente? Il y a certaines choses à considérer

Ces dernières années, de nombreux adultes ont commencé à penser à des formes non traditionnelles de «maison», que cela implique de charmantes petites maisons, de vivre à l’étranger ou même de prendre plusieurs navigations sur des navires de croisière. Cette dernière option peut faire appel aux adultes à la retraite et à ceux qui travaillent à distance pour plusieurs raisons. Dans certains cas, vous pouvez vivre sur des navires de croisière à long terme, que ce soit à travers des croisières consécutives sur le même navire ou un itinéraire de plusieurs mois. Avant de sauter littéralement à bord avec cette idée, cependant, il y a plusieurs considérations que vous devez faire en termes de budget, d’itinéraires perturbés, d’accès médical, de biens stockés, etc.
Si vous aimez vraiment faire des croisières et que vous êtes à un point où vous vous demandez si vous devez réduire votre maison, alors la vie sur un bateau de croisière pourrait certainement être séduisante. Non seulement vous n’auriez pas à vous soucier des repas de cuisine, mais votre loyer et vos services publics seraient inclus dans le tarif de croisière. Selon l’endroit où vous vivez, un mois de tarifs de croisière pourrait être moins cher que votre loyer ou votre hypothèque actuels, vos services publics et vos coûts alimentaires. En plus de l’argent potentiel économisé, il y a le bonus de pouvoir voyager et d’aller dans de nouveaux endroits pendant que vous êtes toujours à la «maison». Certaines lignes de croisière spécialisées lancent même des « navires résidentiels » dans lesquels vous pouvez acheter des appartements assez chers à bord et faire des croisières prolongées. Néanmoins, même certains des croiseurs les plus ardents pourraient constater que faire du navire leur maison permanente peut ne pas valoir certains de ces avantages.
Inconvénients de vivre sur un bateau de croisière à temps plein
Bien que l’idée de vivre sur un bateau de croisière puisse sembler attrayante en théorie, la réalité d’être un résident permanent est très différente. La plupart des gens qui tentent ce style de vie ne l’accomplissent pas techniquement sur toute l’année. Au lieu de cela, ils sont les plus susceptibles de réserver plusieurs croisières consécutives tout en prenant de courtes pauses sur terre entre les deux. Un facteur à considérer est que les itinéraires de croisière sont susceptibles de changer à tout moment en raison des événements météorologiques, des urgences médicales et des exigences de maintenance. Si vous avez des conditions médicales chroniques, un bateau de croisière ne pourrait pas non plus vous offrir les soins spécialisés dont vous pourriez avoir besoin. De plus, les soins médicaux à bord sont couverts par une assurance voyage en option uniquement. Sinon, vous devrez payer de votre poche.
L’idée d’économiser de l’argent tout en vivant sur un bateau de croisière est également très subjective, car cela est largement basé sur la cabine que vous réservez, le navire et l’heure de l’année dans laquelle vous naviguez. Vous auriez également besoin de payer pour tous les extras en dehors du tarif de base, comme Internet, les excursions à terre et les repas et boissons spécialisés. Bien que vous n’ayez pas à cuisiner ou à nettoyer pendant une croisière, il y a aussi la question de l’espace à considérer. Tout ce que vous voudriez avoir à bord devrait s’intégrer dans votre cabine, ce qui nécessiterait de trouver des moyens créatifs pour organiser votre petite chambre. Au lieu de vraiment se sentir comme «à la maison», le mélange constant pourrait finir par se sentir comme si vous étiez dans un voyage sans fin de chez vous. Ce style de vie à temps plein de navires de croisière est possible, mais ce n’est pas bon pour tout le monde.