Maison abandonnée dans votre quartier? Voici ce que vous pouvez faire à ce sujet

Chaque quartier a la seule maison qui est une horreur complète dans la région, abaissant la valeur des maisons et provoquant des problèmes de sécurité pour les voisins. Et dans de nombreux cas, ce sont des maisons abandonnées. Alors que certaines maisons abandonnées autrefois belles qui ont été récupérées par nature sont fantaisistes, l’exemple moyen est loin d’être charmant. Les panneaux révélateurs incluent des avis affichés sur la porte, des fenêtres à bord et une pelouse envahie. Cela semble-t-il étrangement familier à une propriété de votre bloc? Si vous avez une maison abandonnée dans votre quartier, vous pouvez prendre des mesures en contactant vos responsables locaux, vos investisseurs immobiliers ou la banque propriétaire de la maison pour s’attaquer à la situation.

Quoi que vous fassiez, n’entrez pas dans la propriété. Vous allez empiéter dans une zone potentiellement dangereuse. Avant de contacter les responsables locaux, essayez de déterminer qui est le propriétaire de la propriété en examinant les dossiers de la propriété. Ces bases de données publiques vous diront généralement le propriétaire et leur adresse. Parfois, une conversation avec le propriétaire peut aider tout le monde à se rendre à une meilleure solution tout en évitant le processus parfois long et fastidieux de travailler avec les gouvernements locaux ou les propriétés d’investissement. Cela peut également vous faire sauver, vous et vos voisins, la difficulté de participer pour maintenir l’extérieur de la maison, ou même offrir d’acheter la maison. Si vous ne pouvez pas contacter le propriétaire, vous devriez passer à l’étape suivante – en vous rendant à votre gouvernement local.