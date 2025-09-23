Maison abandonnée dans votre quartier? Voici ce que vous pouvez faire à ce sujet

Chaque quartier a la seule maison qui est une horreur complète dans la région, abaissant la valeur des maisons et provoquant des problèmes de sécurité pour les voisins. Et dans de nombreux cas, ce sont des maisons abandonnées. Alors que certaines maisons abandonnées autrefois belles qui ont été récupérées par nature sont fantaisistes, l’exemple moyen est loin d’être charmant. Les panneaux révélateurs incluent des avis affichés sur la porte, des fenêtres à bord et une pelouse envahie. Cela semble-t-il étrangement familier à une propriété de votre bloc? Si vous avez une maison abandonnée dans votre quartier, vous pouvez prendre des mesures en contactant vos responsables locaux, vos investisseurs immobiliers ou la banque propriétaire de la maison pour s’attaquer à la situation.
Quoi que vous fassiez, n’entrez pas dans la propriété. Vous allez empiéter dans une zone potentiellement dangereuse. Avant de contacter les responsables locaux, essayez de déterminer qui est le propriétaire de la propriété en examinant les dossiers de la propriété. Ces bases de données publiques vous diront généralement le propriétaire et leur adresse. Parfois, une conversation avec le propriétaire peut aider tout le monde à se rendre à une meilleure solution tout en évitant le processus parfois long et fastidieux de travailler avec les gouvernements locaux ou les propriétés d’investissement. Cela peut également vous faire sauver, vous et vos voisins, la difficulté de participer pour maintenir l’extérieur de la maison, ou même offrir d’acheter la maison. Si vous ne pouvez pas contacter le propriétaire, vous devriez passer à l’étape suivante – en vous rendant à votre gouvernement local.
Signaler les problèmes avec les maisons vacantes aux responsables
Lorsque vous ne pouvez pas résoudre le problème d’une portée des yeux abandonnée d’une maison avec le propriétaire, parlez à vos fonctionnaires locaux ou communautaires et déposer une plainte officielle. Vous devrez fournir des preuves photo ou vidéo des problèmes avec la propriété abandonnée ou inachevée. Par exemple, si vous voyez des problèmes de faune, de moisissure ou de squatters, prenez des photos de l’emprise publique et soumettez une plainte. Tout comme les types spécifiques de rénovations domestiques nécessitent des permis, chaque municipalité a des codes de construction que toutes les maisons doivent suivre, qui couvrent souvent des problèmes communs tels que les fenêtres et les portes ininterrompues. Si la maison vide viole ces règlements, les responsables locaux devraient être informés. Dans de nombreux cas, les responsables devraient être en mesure de rédiger facilement les détails de la propriété dans une base de données, de trouver le propriétaire actuel et d’envoyer des amendes si nécessaire pour encourager le propriétaire à remédier à la situation. Vous pouvez également assister à une réunion de la mairie pour discuter du problème.
Travailler avec le gouvernement peut être un processus compliqué, surtout si aucun des problèmes ne figure à l’extérieur de la maison. Si la propriété a des fenêtres, des portes, une cour et un extérieur régulièrement entretenues, aucun signe d’activité animale ou de squatter à l’extérieur, et le propriétaire actuel paie toujours des impôts fonciers, dans certains cas, vos exécuteurs de code locaux ne pourront pas nécessairement faire quoi que ce soit. Mais n’abandonnez pas. Les investisseurs immobiliers ou la banque pourraient toujours aider.
Contactez l’investisseur ou la banque propriétaire de la propriété
Lorsque le gouvernement local ne peut pas aider, les investisseurs immobiliers ou la banque peuvent parfois intervenir. Les investisseurs et les nageoires immobilières ou immobiliers voient le potentiel que la plupart ne le font pas, comme ce fut le cas avec la maison de Californie abandonnée sans chambres qui se sont vendues pour des millions. Tant que la maison abandonnée a de bons os, de nombreuses personnes peuvent montrer leur intérêt à affronter la propriété. Il peut prendre un certain temps pour trouver la bonne personne, mais beaucoup d’entre elles peuvent prendre une maison laide et obsolète et la transformer en une propriété à guichet élevée et à grande valeur. Dans certains cas, même votre communauté environnante peut devenir des investisseurs, prendre l’endroit inachevé ou abandonné et le transformer en un lieu public, qu’il s’agisse d’un jardin ou d’un centre communautaire.
Certaines de ces maisons vacantes et délabrées appartiennent à la banque. Si une banque est propriétaire de la maison parce qu’elle est saisie, elle est très probablement en train de se réparer et d’inscrire sur le marché, ce qui peut prendre du temps. De nombreuses banques sont disposées à travailler avec des communautés pour accélérer le processus, surtout si la maison vide est un foyer pour le crime et le vandalisme. Ils peuvent également vous offrir des options ou des conseils si vous remarquez que la horreur a un impact négatif sur la valeur de votre propriété.