Un prêt FHA peut-il être utilisé pour construire une nouvelle maison? Que savoir

Pour certains acheteurs, une maison de rêve n’existe pas avant sa construction. La nouvelle construction offre une ardoise propre, sans taches mystérieuses se cachant sous le tapis ou les appareils de salle de bain datés qui coûteront une fortune à remplacer. Déterminer comment financer une nouvelle construction peut être encore plus difficile que de proposer le plan d’étage parfait, d’embaucher des entrepreneurs ou d’attendre patiemment qu’il soit prêt. Heureusement, les prêts FHA sont conçus pour mettre le processus de construction à portée de main pour les acheteurs qui ont besoin de sécuriser les terres, de financer la construction et de couvrir les frais des prêteurs.

Il existe deux types de prêts de construction FHA, la construction à permanente et la FHA 203 (k). Si partir de zéro semble écrasante, mais vous avez trouvé le fixateur parfait qui a besoin d’un travail majeur, le prêt FHA 203 (k) est le mieux adapté. Mais pour construire une nouvelle maison, la construction à permanente est la réponse. Le financement est disponible en deux étapes. Tout d’abord, il couvre le coût de la construction de votre maison à partir de zéro, qui comprend l’achat d’un colis de terrain. Une fois la maison terminée et réussit l’inspection, elle se transforme automatiquement en une hypothèque FHA traditionnelle. En tant que prêt unique, vous n’aurez pas à payer les frais de clôture deux fois, ce qui peut vous faire économiser de l’argent. Bien que les taux hypothécaires soient à la baisse, les taux de prêt de construction, y compris les prêts hybrides de construction à permanente de la FHA, seront légèrement plus élevés que les hypothèques conventionnelles. Mais si vous êtes un acheteur sans tas d’argent ni crédit sans faille, c’est toujours un chemin simple vers un ensemble de clés de maison tant que vous répondez à toutes les exigences d’emprunt.