Un prêt FHA peut-il être utilisé pour construire une nouvelle maison? Que savoir

Pour certains acheteurs, une maison de rêve n’existe pas avant sa construction. La nouvelle construction offre une ardoise propre, sans taches mystérieuses se cachant sous le tapis ou les appareils de salle de bain datés qui coûteront une fortune à remplacer. Déterminer comment financer une nouvelle construction peut être encore plus difficile que de proposer le plan d’étage parfait, d’embaucher des entrepreneurs ou d’attendre patiemment qu’il soit prêt. Heureusement, les prêts FHA sont conçus pour mettre le processus de construction à portée de main pour les acheteurs qui ont besoin de sécuriser les terres, de financer la construction et de couvrir les frais des prêteurs.
Il existe deux types de prêts de construction FHA, la construction à permanente et la FHA 203 (k). Si partir de zéro semble écrasante, mais vous avez trouvé le fixateur parfait qui a besoin d’un travail majeur, le prêt FHA 203 (k) est le mieux adapté. Mais pour construire une nouvelle maison, la construction à permanente est la réponse. Le financement est disponible en deux étapes. Tout d’abord, il couvre le coût de la construction de votre maison à partir de zéro, qui comprend l’achat d’un colis de terrain. Une fois la maison terminée et réussit l’inspection, elle se transforme automatiquement en une hypothèque FHA traditionnelle. En tant que prêt unique, vous n’aurez pas à payer les frais de clôture deux fois, ce qui peut vous faire économiser de l’argent. Bien que les taux hypothécaires soient à la baisse, les taux de prêt de construction, y compris les prêts hybrides de construction à permanente de la FHA, seront légèrement plus élevés que les hypothèques conventionnelles. Mais si vous êtes un acheteur sans tas d’argent ni crédit sans faille, c’est toujours un chemin simple vers un ensemble de clés de maison tant que vous répondez à toutes les exigences d’emprunt.
Que savoir sur les prêts de construction à permanente de la FHA
Alors, que faut-il pour se qualifier pour un prêt de construction à permanent de la FHA? Vous aurez généralement besoin d’un pointage de crédit d’au moins 580 pour se qualifier pour l’acompte minimum de 3,5%, bien que certains prêteurs puissent fixer des seuils plus élevés. L’emploi stable et la preuve de revenu sont également essentiels. Vous devrez postuler via un prêteur approuvé par la FHA, qui peut être une banque traditionnelle, une caisse ou une société hypothécaire spécialisée. Le processus est similaire à toute autre demande hypothécaire, sauf que vous devrez soumettre des plans de construction détaillés et des offres des entrepreneurs. Une fois approuvé, vous n’obtiendrez pas de tas d’argent. Au lieu de cela, les fonds seront distribués en phases pour couvrir la main-d’œuvre et les matériaux à mesure que les étapes majeures sont atteintes. Un inspecteur de la FHA vérifie fréquemment les progrès du bâtiment pour garantir que le processus de construction reste sur la bonne voie. De plus, seuls les constructeurs agréés qui répondent aux normes de la FHA sont autorisés à prendre la construction, donc le bricolage n’est pas une option. Et comme les prêts de construction à permanente de la FHA exigent que la maison finie soit votre résidence principale, ce n’est pas une bonne option si vous cherchez à construire une propriété locative ou une résidence secondaire.
Il est important de considérer les avantages et les inconvénients tout en décidant quel type de prêt vous convient. En ce qui concerne les prêts de construction à permanente de la FHA, les exigences de paiement plus faibles et les normes de crédit plus flexibles rendent une nouvelle construction plus accessible aux acheteurs qui ne sont pas admissibles au financement conventionnel. Et la structure à linge unique simplifie le processus. Cependant, une assurance hypothécaire est requise sur ces prêts, ce qui ajoutera à vos dépenses mensuelles globales. Et avec les fonds publiés par étapes, les progrès peuvent être ralentis si les inspections des progrès révèlent des problèmes.