C’est l’état le plus heureux de vivre aux États-Unis (et personne n’est surpris)

Il y a beaucoup de choses à considérer lors de la recherche d’une nouvelle maison. Si vous êtes un premier acheteur, il est important de vous assurer que la maison est dans votre budget. Vous pouvez également regarder la taille et la disposition d’une maison, ainsi que son état global. Et bien sûr, il y a l’emplacement. Peut-être que vous êtes sur le marché pour une maison près de la vie nocturne animée avec beaucoup de choses à faire? Peut-être voulez-vous une maison dans un bon district scolaire qui a un fort sentiment de communauté? Quoi que vous recherchiez, il est essentiel d’atterrir dans un endroit qui vous apportera le bonheur de votre famille.

Pour ceux qui cherchent à acheter une maison aux États-Unis, cette poursuite du bonheur peut vous conduire à considérer l’État d’Aloha. Hawaï a été nommé l’État le plus heureux en 2024 et a conservé son titre cette année. Dans la liste organisée par WalletHub, il y a 30 composants que les chercheurs examinent afin de compiler la liste annuelle. Ils regardent la santé globale de ses habitants, ses conditions de travail et de travail et le sens de la communauté.