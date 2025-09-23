Le propriétaire demande des conseils après que le voisin «amical» stimule le différend d’aménagement du paysage

Lorsque les gens emménagent dans une nouvelle maison, ils veulent souvent établir de bonnes relations avec les voisins. Des voisins sympathiques peuvent même s’entraider en faisant des faveurs comme arroser des fleurs ou regarder les chiens les uns des autres pendant les vacances. Cependant, certaines personnes peuvent aller trop loin en essayant d’être un bon voisin, comme se présenter régulièrement sur votre propriété non invitée. Vous pourriez avoir besoin de conseils pour vous entendre avec des voisins difficiles, même ceux qui prétendent bien signifier.
Bien que les faveurs des voisins soient souvent appréciées, certains pourraient franchir une frontière – littéralement. Dans un article qui a depuis été supprimé, un utilisateur de Reddit a demandé des conseils sur un voisin qui tondait des parties de sa propriété sans demander, causant des dommages dans un jardin frontalier. « Quand j’ai confronté (mon voisin) poliment la première fois, il a ri et a dit: » Tu devrais me remercier, je le fais même paraître. » J’ai expliqué que je préfère prendre soin de ma cour moi-même, mais il ne m’a clairement pas pris au sérieux « , a écrit le Redditor. « Cette semaine, je l’ai littéralement rattrapé à nouveau à la mi-méconnaissance, en hachant à travers les plantes frontalières que je venais de replanter. Je lui ai dit fermement de m’arrêter, et il l’a repoussé. ‘ »
Si vous rencontrez un problème similaire avec un voisin intrusif qui fait plus de mal que de bien avec son aide indésirable, vous avez quelques options. Malheureusement, bon nombre de ces options coûteront de l’argent, et certains peuvent entraîner des sentiments rusés avec le voisin. Bien sûr, chaque situation est unique et, si nécessaire, la trésor ou les litiges d’intrusion légale ou de propriété dans votre région peut nécessiter des solutions différentes.
Actions civiles et judiciaires pour s’adresser à un voisin franchissant les frontières
Qu’ils tonde sur la ligne des propriétés ou les inondations d’aménagement paysager de votre voisin dans votre cour lorsqu’il pleut, la première étape que vous devez essayer lorsque l’on fait face aux litiges avec des voisins est une communication directe et amicale. Le voisin pourrait même ne pas réaliser qu’il est tondu sur la ligne de limite, donc une conversion polie pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour résoudre le problème. Bien sûr, si votre situation est similaire à celle de l’utilisateur Reddit ci-dessus, une conversation peut ne pas tout résoudre. Avant de donner des coups de pouce, vous devrez peut-être embaucher un arpenteur pour placer des enjeux visibles le long de la ligne de propriété. Même une petite propriété peut coûter de 800 $ à 1 500 $ à sondage, donc cela ne vaut pas la peine de franchir cette étape à moins que le voisin ne pense vraiment que la frontière est dans un endroit différent de celui-ci.
Si l’arpentage et le marquage de la frontière n’améliorent pas le problème, vous devrez peut-être prendre des mesures légales. Vous pouvez embaucher un avocat pour écrire et envoyer une lettre de cession et de dessists en votre nom. L’embauche d’un avocat pour rédiger une telle lettre coûte près de 400 $ en moyenne, mais menacer une action en justice peut être suffisante pour empêcher le voisin de toucher votre pelouse. Si cela continue, vous pouvez contacter les forces de l’ordre pour une accusation d’intrusion. Vous aurez besoin de photos ou de vidéos avec des horodatages comme preuve pour montrer que la tonte et l’intrusion se produisent. Plutôt que de rechercher des accusations d’intrusion criminelle, vous pouvez également essayer de déposer une poursuite civile sur l’intrusion. Bien sûr, prendre une action en justice coûtera cher et ruinera presque certainement toutes les relations que vous avez avec le voisin.
Idées alternatives pour contrecarrer un voisin de l’outresse
Si vous préférez éviter de dépenser de l’argent en options juridiques, mais que vous souhaitez toujours envoyer un message à votre voisin pour l’empêcher de tondre votre pelouse sans autorisation, vous pouvez installer une clôture. Une clôture peut être coûteuse et devra s’adapter à vos réglementations locales ou HOA. Pour économiser de l’argent, vous pourriez envisager une clôture de jardin décorative suffisamment petite pour voir mais qui fera toujours passer le point sur la ligne de limite.
Les commentateurs répondant au fil Reddit original ont suggéré d’utiliser de grosses roches pour protéger au moins les lits de jardin que le voisin était dommageable. Frapper un rocher avec votre tondeuse à gazon, en particulier un gros rocher, pourrait gravement endommager la machine. Espérons que le voisin en sera conscient, les faisant arrêter de tondre près des rochers. D’autres utilisateurs de Reddit ont suggéré de planter des buissons le long de la ligne de propriété ou même d’activer les gicleurs dans la zone chaque fois que le voisin a commencé la tondeuse, donnant au voisin un trempage s’il se rapproche.
Bien que cela puisse sembler idiot ou ennuyeux lorsqu’un voisin agit de cette façon, il est important de le résoudre rapidement. Vous pourriez finir par perdre la bande de propriété dont le voisin s’occupe de travers un processus appelé possession adverse. Selon les règles de votre État, une personne qui utilise activement et maintient un bien pourrait en réclamer la possession physique en utilisant la possession défavorable. Une demande de possession défavorable typique oblige le voisin à s’occuper de la propriété pendant 20 ans ou plus, il n’est donc pas facile de prendre une bande de terrain de cette façon, mais c’est possible. Sachant cela, vous ne voulez probablement pas ignorer les habitudes de tonte ennuyeuses du voisin. Il y a le bon choix est le bon choix.