Le propriétaire demande des conseils après que le voisin «amical» stimule le différend d’aménagement du paysage

Lorsque les gens emménagent dans une nouvelle maison, ils veulent souvent établir de bonnes relations avec les voisins. Des voisins sympathiques peuvent même s’entraider en faisant des faveurs comme arroser des fleurs ou regarder les chiens les uns des autres pendant les vacances. Cependant, certaines personnes peuvent aller trop loin en essayant d’être un bon voisin, comme se présenter régulièrement sur votre propriété non invitée. Vous pourriez avoir besoin de conseils pour vous entendre avec des voisins difficiles, même ceux qui prétendent bien signifier.

Bien que les faveurs des voisins soient souvent appréciées, certains pourraient franchir une frontière – littéralement. Dans un article qui a depuis été supprimé, un utilisateur de Reddit a demandé des conseils sur un voisin qui tondait des parties de sa propriété sans demander, causant des dommages dans un jardin frontalier. « Quand j’ai confronté (mon voisin) poliment la première fois, il a ri et a dit: » Tu devrais me remercier, je le fais même paraître. » J’ai expliqué que je préfère prendre soin de ma cour moi-même, mais il ne m’a clairement pas pris au sérieux « , a écrit le Redditor. « Cette semaine, je l’ai littéralement rattrapé à nouveau à la mi-méconnaissance, en hachant à travers les plantes frontalières que je venais de replanter. Je lui ai dit fermement de m’arrêter, et il l’a repoussé. ‘ »

Si vous rencontrez un problème similaire avec un voisin intrusif qui fait plus de mal que de bien avec son aide indésirable, vous avez quelques options. Malheureusement, bon nombre de ces options coûteront de l’argent, et certains peuvent entraîner des sentiments rusés avec le voisin. Bien sûr, chaque situation est unique et, si nécessaire, la trésor ou les litiges d’intrusion légale ou de propriété dans votre région peut nécessiter des solutions différentes.