La fête est terminée: Amazon réprimande le partage principal

Que vous soyez étudiant, parent ou simplement quelqu’un qui trouve que les achats en ligne sont plus pratiques, vous connaissez probablement Amazon Prime. Le programme offre une expédition moins chère et plus rapide sur certaines commandes, l’accès à leur service de streaming, etc. De nombreux membres principaux partagent leurs avantages avec d’autres membres de la famille vivant en dehors de leur ménage. Et pendant longtemps, Amazon a permis et même encouragé cela. Leur programme invité principal a facilité le partage des avantages privilégiés avec un nombre limité d’autres adultes, adolescents et enfants, même s’ils vivaient à l’extérieur en dehors du ménage immédiat du titulaire du compte principal. Cependant, Amazon a récemment annoncé qu’ils limitaient de nombreux avantages privilégiés à un seul ménage.

Que change Amazon dans le partage de premier ordre?

Selon la page des mises à jour d’Amazon, le principal détaillant en ligne modifie le nom de son programme de partage des avantages et limite ces principaux avantages à un seul ménage. C’est-à-dire que tous ceux qui accédaient aux avantages doivent vivre à la même adresse physique. Si vous êtes le principal titulaire du compte, Amazon dit que «yOU peut désormais partager certains avantages privilégiés grâce Famille Amazon. » Si vous êtes l’invité, en revanche, « YVous pouvez soit demander au membre principal de votre ménage de vous ajouter à sa famille Amazon, soit de vous inscrire à votre propre abonnement. »

Ce changement prendra effet le 1er octobre 2025. À l’heure actuelle, «les invités Prime perdront accès à l’avantage de livraison de premier ordre partagé, mais peuvent utiliser la famille Amazon à la place.» Contrairement à Prime Invitee, les membres de la famille Amazon devront vivre dans le même ménage physique afin d’être éligible pour partager les principaux avantages.

Selon l’entreprise, les membres de la famille Amazon peuvent partager:

Livraison rapide et gratuite sur les articles éligibles privilégiés

Accès à des événements et des offres exclusives

Vidéo première (avec des publicités)

Lecture principale

Accès à des avantages tiers (par exemple, Grubhub )

Des contenus numériques tels que les livres audio, les livres électroniques, les jeux, etc.

De plus, les membres Prime peuvent partager leur avantage Amazon Music Prime avec un autre adulte dans leur famille Amazon. Ce partage permet aux deux adultes de profiter d’une écoute sans publicité en mode Shuffle.

La famille Amazon est limitée à «un autre adulte de leur ménagejusqu’à quatre adolescents (qui ont été ajoutés avant le 7 avril 2025), et jusqu’à quatre profils pour les enfants. » Tout adulte supplémentaire « aura besoin de leur propre adhésion. »

Amazon limitera-t-il le partage de mot de passe?

L’annonce d’Amazon ne traite pas directement du partage de mots de passe, il n’est donc pas clair si elle sera limitée aux personnes à l’intérieur du ménage principal du titulaire du compte.

