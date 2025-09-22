Comment la mise en scène des fleurs peut augmenter la valeur de revente de votre maison (et être fait à un prix abordable)

Comme le dit le vieil adage: vous n’avez jamais une seconde chance de faire une première impression. Cela est certainement vrai lorsque les acheteurs potentiels entrent dans une maison pour la première fois. En fait, il est généralement estimé que les acheteurs décideront s’ils sont intéressés à acheter une maison dans les huit premières secondes après avoir vu la propriété. Si vous prévoyez de vendre votre maison, il est essentiel de faire tout ce que vous pouvez pour que votre maison soit instantanément chaleureuse et invitante – et augmenter son prix de vente. Une façon simple et abordable de le faire est de la mettre en scène avec des fleurs fraîches.
Ne pas avoir de fleurs fraîches dans votre maison est l’une des plus grandes erreurs que les vendeurs de maison font avec une mise en scène. Les arrangements floraux sont un excellent moyen d’ajouter de la couleur et de la vie à un espace – contribuant à créer une première impression positive pour les acheteurs, ce qui peut se traduire par des offres plus élevées et moins de temps sur le marché. Pour avoir le plus grand impact, il est important de sélectionner les bonnes fleurs. Les couleurs, le style et la taille des arrangements influenceront tous la réaction des acheteurs. Si vous avez une palette de couleurs existante dans votre maison, choisissez des fleurs qui complètent cela pour rendre l’espace plus cohérent. Si vous ne savez pas quelles couleurs fonctionnent le mieux, optez pour quelque chose de neutre ou respectez la verdure. Certains choix classiques incluent les roses, les hortensias, les lys, les orchidées et les tulipes. C’est aussi une bonne idée d’incorporer une verdure telle que l’eucalyptus ou les fougères dans l’arrangement.
Comment sélectionner des fleurs pour la mise en scène de la maison
Pour cette astuce budgétaire pour la mise en scène de votre maison, il est important de sélectionner des fleurs qui conviennent à l’esthétique globale et de s’en tenir aux variétés qui sont en saison, comme les tulipes au printemps ou les hortensias en été. Les fleurs saisonnières plaisent non seulement aux acheteurs, mais auront également tendance à être moins chère. Assurez-vous également de choisir un arrangement qui correspond à l’échelle de la pièce. Un grand arrangement dans une petite pièce bondée rendra l’espace encore plus à l’étroit, tandis qu’un petit bouquet dans une grande pièce pourrait décrocher.
Le prix des fleurs peut varier en fonction du type, de la quantité et de l’endroit où vous les approchez. Commencez par obtenir des prix de votre fleuriste local. Si le coût semble trop élevé, envisagez de consulter une épicerie à proximité. Certains magasins qui sont connus pour stocker de belles tiges incluent Trader Joe’s, Ralph’s, Wegman’s et Walmart – qui ont tous tendance à vendre des dispositions variant de 5 $ à 7 $.
Quelques conseils supplémentaires: Bien que le parfum de fleurs fraîches puisse faire partie de leur attrait, un parfum accablant peut être un tournant pour les acheteurs potentiels – en particulier dans les petits espaces. Restez avec des variétés qui ont un parfum léger et subtil. De plus, si vous avez des projections en cours à votre domicile, considérez la longévité des fleurs pour éviter de présenter des fleurs flétries aux acheteurs. Et assurez-vous de changer l’eau, de retirer tout excès de feuilles et de couper régulièrement le fond pour aider à garder vos fleurs coupées fraîches plus longtemps.