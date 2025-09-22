Comment la mise en scène des fleurs peut augmenter la valeur de revente de votre maison (et être fait à un prix abordable)

Comme le dit le vieil adage: vous n’avez jamais une seconde chance de faire une première impression. Cela est certainement vrai lorsque les acheteurs potentiels entrent dans une maison pour la première fois. En fait, il est généralement estimé que les acheteurs décideront s’ils sont intéressés à acheter une maison dans les huit premières secondes après avoir vu la propriété. Si vous prévoyez de vendre votre maison, il est essentiel de faire tout ce que vous pouvez pour que votre maison soit instantanément chaleureuse et invitante – et augmenter son prix de vente. Une façon simple et abordable de le faire est de la mettre en scène avec des fleurs fraîches.

Ne pas avoir de fleurs fraîches dans votre maison est l’une des plus grandes erreurs que les vendeurs de maison font avec une mise en scène. Les arrangements floraux sont un excellent moyen d’ajouter de la couleur et de la vie à un espace – contribuant à créer une première impression positive pour les acheteurs, ce qui peut se traduire par des offres plus élevées et moins de temps sur le marché. Pour avoir le plus grand impact, il est important de sélectionner les bonnes fleurs. Les couleurs, le style et la taille des arrangements influenceront tous la réaction des acheteurs. Si vous avez une palette de couleurs existante dans votre maison, choisissez des fleurs qui complètent cela pour rendre l’espace plus cohérent. Si vous ne savez pas quelles couleurs fonctionnent le mieux, optez pour quelque chose de neutre ou respectez la verdure. Certains choix classiques incluent les roses, les hortensias, les lys, les orchidées et les tulipes. C’est aussi une bonne idée d’incorporer une verdure telle que l’eucalyptus ou les fougères dans l’arrangement.