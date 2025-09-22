La tendance du logement qui prend complètement le contrôle du Texas

Les tendances de la maison vont et viennent car les goûts changent, mais une tendance immobilière qui apparaît au Texas fait parler des gens. Et contrairement à la plupart des choses dans le Lone Star State, ce n’est pas grand, mais assez petit: de minuscules maisons. Le Texas est l’un des meilleurs États pour une petite maison vivant grâce à son acceptation généralisée. L’État n’a pas d’interdiction à l’échelle de l’État dans la vie minuscule et ses codes de construction sont flexibles. Certaines régions du Texas ont même de grandes concentrations de petites maisons, et un intérêt croissant ne fera qu’ajouter plus à la population.
De minuscules maisons sont décrites comme des habitations de 400 pieds carrés ou moins, comme indiqué dans l’annexe Q résidentiel international de 2021 (IRC), que de nombreuses régions du Texas utilisent. Dans certains comtés du Texas, il y a toujours une exigence de 600 à 1 200 pieds carrés, donc de vraies maisons minuscules ne sont pas autorisées. Dans l’ensemble, cependant, l’État est très réceptif aux petites maisons, certains domaines adoptant des ordonnances pour les encourager. La ville à la croissance la plus rapide d’Amérique, Princeton, avait une telle ferveur dans de minuscules maisons qu’il a déclaré un moratoire en 2024, mais l’intérêt est toujours élevé, avec 80 en cours. Une autre ville du Texas, Spur, s’est même déclarée petite maison à domicile en 2014, accueillant de nouveaux résidents pour aider à développer la région. Spur accueille de minuscules maisons construites sur une fondation, pas des roues, spécifiant qu’elles doivent mesurer moins de 900 pieds carrés. Même si une municipalité n’a pas déclaré ses souhaits pour les petites maisons, vous pouvez regarder dans tout le Texas pour voir des zones avec des communautés animées dédiées au style de vie.
Comment les petites maisons sont en plein essor au Texas
Une pénurie de logements croissante peut susciter un certain intérêt pour une petite habitation, soit en tant que maison personnelle ou en propriété locative. Des terrains abordables plus la possibilité de personnaliser une maison pour les spécifications exactes peuvent faire une différence, en particulier compte tenu du prix moyen des maisons dans certaines régions du Texas. Plusieurs constructeurs se spécialisent désormais dans des maisons spécifiquement minuscules, créant à la fois des maisons modèles et des constructions de maisons minuscules ouvertes et aérées uniques. Ils sont si populaires parce que l’État a adopté l’annexe Q, et les zones rurales offrent beaucoup de terres avec peu de réglementation.
De minuscules villages et communautés domestiques s’épanouissent au Texas, créant un sentiment de communauté et éduquant les autres sur les avantages de l’aller minuscule. L’État présente l’une des plus grandes quantités de minuscules villages à domicile aux États-Unis, avec plus de 13 endroits établis pour les petits habitants à temps plein. Austin, une ville populaire à louer, propose désormais quatre minuscules villages maison pour la coïs résidentiel. Ils favorisent un sentiment d’appartenance aux activités villageoises, aux équipements et aux offres, telles que les parcs à chiens et les jardins communautaires. Les gens affluent vers de minuscules maisons pour diverses raisons. Ils peuvent souhaiter une vie sans hypothèque, vouloir réduire leur empreinte carbone ou simplement profiter des dépenses réduites. Quelle que soit la raison pour laquelle ils deviennent minuscules, ils trouvent un très grand accueil dans le Lone Star State.