La tendance du logement qui prend complètement le contrôle du Texas

Les tendances de la maison vont et viennent car les goûts changent, mais une tendance immobilière qui apparaît au Texas fait parler des gens. Et contrairement à la plupart des choses dans le Lone Star State, ce n’est pas grand, mais assez petit: de minuscules maisons. Le Texas est l’un des meilleurs États pour une petite maison vivant grâce à son acceptation généralisée. L’État n’a pas d’interdiction à l’échelle de l’État dans la vie minuscule et ses codes de construction sont flexibles. Certaines régions du Texas ont même de grandes concentrations de petites maisons, et un intérêt croissant ne fera qu’ajouter plus à la population.

De minuscules maisons sont décrites comme des habitations de 400 pieds carrés ou moins, comme indiqué dans l’annexe Q résidentiel international de 2021 (IRC), que de nombreuses régions du Texas utilisent. Dans certains comtés du Texas, il y a toujours une exigence de 600 à 1 200 pieds carrés, donc de vraies maisons minuscules ne sont pas autorisées. Dans l’ensemble, cependant, l’État est très réceptif aux petites maisons, certains domaines adoptant des ordonnances pour les encourager. La ville à la croissance la plus rapide d’Amérique, Princeton, avait une telle ferveur dans de minuscules maisons qu’il a déclaré un moratoire en 2024, mais l’intérêt est toujours élevé, avec 80 en cours. Une autre ville du Texas, Spur, s’est même déclarée petite maison à domicile en 2014, accueillant de nouveaux résidents pour aider à développer la région. Spur accueille de minuscules maisons construites sur une fondation, pas des roues, spécifiant qu’elles doivent mesurer moins de 900 pieds carrés. Même si une municipalité n’a pas déclaré ses souhaits pour les petites maisons, vous pouvez regarder dans tout le Texas pour voir des zones avec des communautés animées dédiées au style de vie.