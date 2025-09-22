La New England City a évalué le n ° 1 dans le pays pour la qualité de vie

Demandez à 100 personnes de décrire une ville de grande qualité de vie, et vous obtiendrez probablement une centaine de réponses différentes. Certaines personnes veulent juste un petit espace dans un quartier accessible à pied, appréciant la capacité de faire quelques courses et d’emmener les enfants au parc sans jamais avoir à posséder une voiture. D’autres indiqueront des indicateurs comme la sécurité, l’accès aux meilleures écoles, une économie florissante ou de nombreux espaces verts. Et nous savons tous que la personne qui prétend que tout ce dont vous avez besoin pour une grande qualité de vie est le soleil de l’océan et d’un an – même si l’achat d’une maison près de la plage n’est pas toujours un jeu d’enfant.

Cette année, lorsque US News & World Report a accroché ses statistiques sur la qualité de vie, un gagnant a émergé – Brookline, Massachusetts. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de descripteur universel d’une qualité de vie élevée, les analystes peuvent toujours s’appuyer sur des données pour déterminer quelles villes surpassent les autres dans des domaines tels que l’accessibilité des soins de santé de qualité et de l’éducation, les infrastructures urbaines, le temps de trajet moyen, la qualité de l’air et le risque environnemental de la région, et la satisfaction des habitants de la ville sont avec leur vie de jour. Voici pourquoi Brookline a atterri en première place.