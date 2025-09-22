La New England City a évalué le n ° 1 dans le pays pour la qualité de vie

Demandez à 100 personnes de décrire une ville de grande qualité de vie, et vous obtiendrez probablement une centaine de réponses différentes. Certaines personnes veulent juste un petit espace dans un quartier accessible à pied, appréciant la capacité de faire quelques courses et d’emmener les enfants au parc sans jamais avoir à posséder une voiture. D’autres indiqueront des indicateurs comme la sécurité, l’accès aux meilleures écoles, une économie florissante ou de nombreux espaces verts. Et nous savons tous que la personne qui prétend que tout ce dont vous avez besoin pour une grande qualité de vie est le soleil de l’océan et d’un an – même si l’achat d’une maison près de la plage n’est pas toujours un jeu d’enfant.
Cette année, lorsque US News & World Report a accroché ses statistiques sur la qualité de vie, un gagnant a émergé – Brookline, Massachusetts. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de descripteur universel d’une qualité de vie élevée, les analystes peuvent toujours s’appuyer sur des données pour déterminer quelles villes surpassent les autres dans des domaines tels que l’accessibilité des soins de santé de qualité et de l’éducation, les infrastructures urbaines, le temps de trajet moyen, la qualité de l’air et le risque environnemental de la région, et la satisfaction des habitants de la ville sont avec leur vie de jour. Voici pourquoi Brookline a atterri en première place.
Qualité de vie à Brookline
Juste à l’ouest de Boston, Brookline est connue pour son éducation publique, une histoire riche et un charme. La ville propose un mélange de ville et de banlieue dont beaucoup de gens recherchent. C’est un court trajet en voiture de Boston, où il y a des tonnes d’options pour des choses comme des expériences amusantes, des opportunités d’emploi et un accès à des soins de santé de qualité. Mais étant un peu en dehors de l’agitation d’une grande ville, il y a plus de place pour ralentir, profiter du plein air et profiter des expériences comme le marché fermier ou un pub local.
Si vous cherchez à vous déplacer pour des logements plus abordables, Brookline ne serait probablement pas votre premier choix. Les frais de logement et de location moyens de la ville sont nettement plus élevés que la moyenne nationale. Mais le reste des avantages de Brookline l’emporte sur les maisons coûteuses, ce qui lui permet de battre des concurrents comme Austin, Houston, Palo Alto et New York sur sa route vers la couronne.