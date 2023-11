Si vous agissez avant la fin de l’année, l’IRS respecte les impôts en cas de refonte

Avez-vous déjà rêvé d’une seconde chance, l’opportunité d’une véritable refonte ? En matière d’impôts, vous pouvez modifier vos déclarations de revenus, mais ce n’est pas la même chose que recommencer à zéro. Si vous vendez votre maison mais que dans six mois vous remboursez l’argent et reprenez la maison, l’avez-vous déjà vendue ? Si vous achetez des actions mais que l’entreprise vous rembourse, s’agit-il de deux transactions ou d’aucune ? Revenir à la case départ peut paraître simple, mais le système fiscal est rigide et rarement simple.

Et l’obligation de produire une déclaration de revenus annuelle signifie que, dans la plupart des cas, chaque année fiscale est autonome. Heureusement, l’IRS reconnaît que certaines transactions peuvent être annulées et que les effets fiscaux peuvent être ignorés. Mais pour prétendre qu’un accord n’a jamais eu lieu, vous devez remplir deux conditions strictes : (1) Chaque partie doit revenir à sa position avant la transaction comme si elle n’avait jamais eu lieu. La résiliation n’est pas un accord unilatéral. (2) Le retour en arrière doit avoir lieu au cours de la même année fiscale que la transaction. L’IRS couvre cela dans la Revenue Ruling 80-58.

C’est cette règle stricte de timing qui pose généralement problème. Supposons que vous vendiez votre maison et que l’acheteur prétende que la maison est infectée par de la moisissure. Il est peu probable que le différend soit résolu immédiatement. Cela signifie souvent une année fiscale ultérieure. Pour l’IRS, chaque année fiscale doit être autonome. Certains contribuables qui ne respectent pas la règle stricte de l’IRS sur le calendrier de la même année peuvent faire valoir qu’une annulation est admissible tant que la transaction est annulée avant de l’avoir déclarée dans leur déclaration de revenus.

Exemple : Vous vendez votre voiture à votre beau-frère pour 25 000 $ en septembre 2011. Il a quelques problèmes alors vous rend la voiture en mai 2012 et vous remboursez l’argent. Bien que votre déclaration de revenus de 2011 devait être rendue le 15 avril, vous avez bénéficié d’une prolongation et vous n’avez donc pas encore déposé votre déclaration lorsque vous reprenez la voiture. Lorsque vous produisez votre déclaration de 2011 en août 2012, pouvez-vous considérer cette vente comme n’ayant jamais eu lieu ? L’IRS dit non, mais certains conseillers disent oui.

L’IRS est plus libéral ? Même l’IRS pourrait se relâcher. Dans plusieurs décisions, l’IRS a approuvé des annulations même si l’on pourrait affirmer que les parties ne sont pas exactement revenues à la case départ. Par exemple, dans la décision de lettre privée de l’IRS 200952036, une société de personnes a été convertie en société, puis reconvertie en société à responsabilité limitée (LLC). Les partenaires ne sont pas revenus à la case départ. Après tout, lorsque la fumée s’est dissipée, ils étaient membres d’une SARL et non partenaires d’un partenariat. Une LLC n’est pas exactement la même chose qu’un partenariat. Néanmoins, l’IRS a traité la transaction comme annulée et n’avait aucune incidence fiscale.