La ville de New York entre dans une nouvelle ère de location de luxe

Dans peu d’endroits, les girations sauvages déclenchées par la pandémie et ses conséquences ont été plus évidentes que dans les prix des locations de luxe à New York. Alors que les méfiants de Covid ont fui la Big Apple pour des pâturages plus verts en 2020 et 2021, les loyers sont tombés à des niveaux jamais vus depuis des années et les concessions ont inondé le marché locatif.

Depuis lors, le pendule des prix des loyers est remonté jusqu’à atteindre des niveaux records, laissant les observateurs se plaindre d’un coup du lapin.

Selon un rapport de Knight Frank publié plus tôt cette année, les loyers des appartements de luxe à New York ont ​​grimpé de 49 % depuis le premier trimestre 2021, et de 19 % rien qu’en 2022. Les loyers à Central Park South ont atteint des prix médians de 10 995 $, et les enclaves convoitées de Tribeca et Soho ont respectivement décroché la deuxième et la troisième place, les loyers mensuels demandés ayant atteint 9 500 $ dans la première et 6 395 $ dans la seconde. De plus, compte tenu de la baisse du niveau du parc locatif de Manhattan depuis 2020, les loyers devraient encore augmenter.

Plus tôt cette année, on pourrait dire que la ville de New York est entrée dans l’ère de la location ultra-luxueuse, peut-être en réaction à la pléthore de copropriétés de luxe de la dernière décennie avec des finitions intérieures très haut de gamme et des suites luxueuses. Il semblait que les préférences en matière de style de vie avaient évolué de manière plus folle que les prix de location à Manhattan, laissant même les plus nantis choisir un style de vie de locataire par choix et opter pour un bail standard plutôt qu’un contrat signé.

« Le marché de la location de luxe à Manhattan est florissant et, dans l’ensemble, nous voyons des promoteurs prêts à commercialiser des locations qui rivalisent véritablement avec les offres de copropriétés », déclare Sarah Patton, co-responsable du nouveau développement, New York, pour Compass Development Marketing Group.

« Avec le manque général de nouveaux stocks de condos, de nombreuses personnes optent pour des résidences locatives spacieuses avec une attention particulière au design et complétées par des commodités adaptées à leur style de vie. En ce qui concerne l’afflux de trafic au cours des derniers mois, nous constatons une combinaison de personnes attendant les taux d’intérêt plus élevés avant d’acheter, de personnes qui déménagent en ville pour la première fois et/ou de personnes qui possèdent un logement en dehors de la ville et qui Je veux maintenant un pied-à-terre viable à New York.

Voici des exemples de locations ultra-luxe :

Compte tenu des caractéristiques et des finitions dignes d’un condo, les prix varient à plus de 24 000 $ pour une résidence de quatre chambres dans cette location développée par Global Holdings et conçue par INC. Le bâtiment comprend plus de 13 000 pieds carrés d’équipements, dont une véranda extérieure privilégiée pour co-working et happy hours.

« En tant que pionniers dans l’espace ultra-luxueux du 15 Central Park West, du 520 Park Avenue et de Greenwich Lane, nous savions qu’il y aurait une demande pour un niveau similaire de qualité, de service et d’équipement dans une location idéalement située à quelques pas de Central Park, », déclare Eyal Ofer, fondateur et président de Global Holdings Group. Anagram Columbus Circle a lancé la location en juin.

Anciennement connu sous le nom d’American Copper Buildings, The Copper, conçu par SHoP Architects, fait partie des premières propriétés locatives de luxe de Manhattan. Considérée comme un élément légendaire du paysage urbain de l’East River, la propriété est louée à tout moment malgré des loyers qui s’élèvent à plus de 25 000 $ chaque mois.

Ayant commencé les efforts de location en juin de cette année, cette propriété fait partie des rares bâtiments nouvellement développés à voir le jour dans le West Village au cours des dernières années. Le promoteur Aurora Capital Associates aurait pu choisir de faire de la propriété une copropriété, mais a plutôt décidé de combler un trou dans le marché du village, qui manquait d’immeubles d’appartements de luxe nouvellement construits.

Lorsque le 111 Charles est arrivé sur le marché l’été dernier, il suffisait d’un mois seulement pour louer chacune des 19 résidences. Cela comprenait un penthouse à 40 000 $ par mois. La location et la commercialisation sont gérées par Compass Development Marketing Group.