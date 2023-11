Comment tester les lumières de Noël avec un testeur de lumière

Une ampoule cassée sur un faisceau de lumières de Noël peut rendre toute la chaîne complètement inutile. Bonne nouvelle cependant : il existe un moyen de tester et de réparer les lumières de Noël sans avoir à vérifier chaque ampoule individuellement. Cela fonctionnera pour les lumières extérieures ainsi que pour les lumières intérieures. Voici comment découvrir pourquoi vos lumières de Noël ne fonctionnent pas.

Testeur de lumière de Noël

Pour identifier rapidement une mauvaise lumière sur une mèche, essayez d’utiliser un appareil comme le LightKeeper Pro. Il identifiera et résoudra souvent la plupart des problèmes dans les ensembles de lumières miniatures et de glaçons (mais pas les ensembles de lumières plus grandes ou de lumières LED) en quelques pressions sur la gâchette.

Comment réparer le shunt

Tout d’abord, retirez une ampoule d’une section non éclairée de vos lumières. Branchez ensuite la prise vide dans le LightKeeper, branchez la guirlande dans une prise électrique, puis appuyez sur la gâchette jusqu’à ce que les lumières s’allument. La gâchette envoie une charge électrique à travers le circuit pour réparer les pannes internes des ampoules.

Le « shunt » dans l’ampoule est censé agir comme un contournement si un filament ne parvient pas à terminer le circuit. Si le shunt tombe en panne, les lumières de la section sont éteintes. L’électricité envoyée en appuyant sur la gâchette du LightKeeper localise et répare le shunt défectueux, permettant au reste de votre brin de lumière de s’allumer comme prévu.

Trouver une ampoule morte

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez également utiliser le LightKeeper pour localiser et remplacer les ampoules défectueuses qui pourraient empêcher votre guirlande lumineuse de s’éclairer. Il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton noir situé au-dessus du testeur et de déplacer la pointe le long de la ficelle. Le testeur émettra un bip chaque fois qu’il détectera une ampoule fonctionnelle. Notez où le bip s’arrête, puis remplacez l’ampoule précédente la plus proche de la fiche.

Comment tester quand la moitié de la chaîne est sortie

Passez le testeur le long de chaque ampoule dans la partie du brin qui ne fonctionne pas. Lorsque vous trouvez des ampoules défectueuses, marquez-les afin de pouvoir revenir en arrière et les remplacer une fois que vous avez testé le brin.

Comment savoir si le fusible est grillé

Un autre problème que vous pourriez rencontrer avec les lumières de Noël est un fusible grillé. Les guirlandes lumineuses à incandescence et à LED traditionnelles sont équipées de fusibles à cartouche. Ils sont généralement situés dans la fiche du cordon, cachés derrière une porte coulissante.

Vous pourrez peut-être savoir si le fusible est grillé simplement en le regardant ; il suffit de regarder si le filament à l’intérieur du fusible est cassé. Si vous ne pouvez pas le savoir, testez simplement les fusibles en les remplaçant par des neufs et voyez si les voyants s’allument. Voici quelques conseils pour changer un fusible dans les lumières de Noël.

Comment tester les ampoules sans testeur

Sans testeur de lumière, vous devrez adopter une approche plus intense pour trouver une ampoule défectueuse. Retirez les ampoules de la partie du brin qui ne fonctionne pas et gardez-les ensemble. A l’aide d’une douille sur le brin qui fonctionne, traversez et insérez-y individuellement chaque ampoule. Si l’ampoule s’allume, c’est bon.

Mettez les bons de côté pendant que vous les testez. Une fois que vous avez identifié les ampoules défectueuses, procurez-vous des ampoules de remplacement et commencez à les remettre dans le brin avec les ampoules que vous venez de tester.

N’utilisez pas de supports d’éclairage dont les fils sont effilochés ou dénudés. Cela peut provoquer des incendies ainsi que d’autres dangers. Il est préférable de les remplacer par un nouvel ensemble. Pour éviter les problèmes la prochaine fois que vous les sortirez du sous-sol, assurez-vous de ranger vos lumières de Noël afin qu’elles ne s’emmêlent pas.