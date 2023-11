Des salles de remise en forme aux clubs de santé holistiques

Alors que les employeurs reconnaissent le lien entre la santé des employés et la productivité, les programmes et initiatives de bien-être au bureau évoluent d’un simple avantage à un élément fondamental de la culture et de la conception du lieu de travail. S’étendant au-delà du champ traditionnel des soins de santé, ces équipements incluent une approche holistique de la santé physique, mentale et émotionnelle que les locataires attendent désormais et que les propriétaires et les investisseurs ne peuvent plus ignorer.

Les avantages de ces programmes sont multiples, notamment une meilleure santé, une productivité accrue, une réduction de l’absentéisme, une satisfaction accrue au travail, la rétention des talents et un avantage concurrentiel sur le marché du travail. À leur tour, ces avantages incitent les entreprises à renouveler leurs baux ou à opter pour un immeuble offrant des avantages en matière de santé. La clé est d’offrir une variété d’espaces et d’installations et de considérer la diversité des besoins de votre population locataire. Les offres de bien-être peuvent être intégrées dans les immeubles de bureaux grâce à des espaces extérieurs polyvalents, des services de santé sur place et un accès à des options alimentaires nutritives.

Autrefois, les termes « bien-être » et « fitness » étaient synonymes, et le simple fait d’avoir quelques tapis roulants dans un sous-sol suffisait à satisfaire les locataires. Ce n’est plus le cas. Le bien-être au bureau englobe désormais une gamme d’équipements, depuis les centres de remise en forme équipés d’équipements de pointe et offrant des vues panoramiques, jusqu’aux installations extérieures polyvalentes pour les sports et les jeux, en passant par les cliniques de soutien en santé mentale sur place. Les éléments standard d’un programme de bien-être peuvent inclure des postes de travail ergonomiques dans les espaces communs, des options d’alimentation saine, des espaces de relaxation et l’accès à des examens de santé et à des soins préventifs.

Les immeubles de bureaux du futur devraient mettre encore plus l’accent sur le bien-être, les tendances indiquant un passage des salles de sport traditionnelles à des espaces de bien-être plus polyvalents. Cela dit, chacun perçoit le bien-être différemment. Certaines personnes veulent un espace de méditation calme avec des huiles essentielles remplissant l’air, tandis que d’autres veulent transpirer avec une partie de basket-ball. Les toits et les espaces extérieurs sont désormais réaménagés en installations polyvalentes pouvant accueillir des matchs de pickleball populaires sur un toit ou des espaces verts privés pour se détendre. Si l’espace peut être réinitialisé pour faire les deux, c’est encore mieux.

La commodité des soins de santé, comme les cliniques minute qui proposent des examens annuels, des dépistages biométriques et d’autres services non urgents, sont un autre aspect des programmes de bien-être. Apporter ces offres sur place, où les locataires peuvent effectuer un dépistage de routine pendant leur pause-café, est un attrait et présente l’avantage supplémentaire de garder les locataires heureux et en bonne santé.

Les services de restauration qui offrent un meilleur accès à des options saines, les espaces polyvalents pouvant accueillir diverses activités de bien-être et les services de santé sur place qui offrent plus de commodité et réduisent les temps d’arrêt du travail sont tous des domaines d’investissement privilégiés. Alors que de nombreux marchés de bureaux urbains intègrent des options fraîches et saines, ceux des banlieues dépendent encore trop souvent des hamburgers, des frites et des aliments emballés. Il est important d’associer des choix gourmands à des choix nutritifs, créant ainsi des voies accessibles vers une alimentation saine pour un impact holistique.

C’est une chose de disposer d’un espace, mais il faut montrer aux gens comment l’utiliser. La programmation est un moyen clé de susciter un engagement actif dans les programmes de bien-être, tels que l’organisation de tournois sportifs (qu’il s’agisse d’équipes de pickleball ou de basket-ball à deux), de promenades guidées dans la nature et de visites de camions de restauration santé qui offrent aux locataires des options sans nécessiter d’espace physique pour se préparer. et servir. Il s’agit de communiquer avec les locataires pour comprendre leurs intérêts et s’assurer qu’ils sont connectés aux services qu’ils souhaitent.

Le bien-être n’est plus un luxe mais une nécessité pour les lieux de travail modernes, en particulier pour les actifs de classe A. Que vous essayiez d’étendre les services d’un immeuble bien occupé afin de fidéliser les locataires ou de conclure de nouveaux baux, les équipements de bien-être multifonctionnels continueront de rapporter des dividendes pour l’investissement. La gestion de l’expérience joue un rôle central dans la conduite de ces programmes, garantissant que les espaces de bien-être ne sont pas seulement disponibles mais sont activement utilisés par les employés.