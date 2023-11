La maison au bord de l’eau sur le lac Oswego, dans l’Oregon, offre style de vie et luxe

Quiconque a déjà eu le privilège de vivre au bord de l’eau vous dira que c’est vivre.

À la limite ouest du lac Oswego, dans l’Oregon, se trouve un district exclusif connu sous le nom de Gold Coast. Le quartier bénéficie d’un accès aux activités récréatives et nautiques. La plupart des propriétaires de cette communauté très unie y vivent à temps plein et partagent le même amour du temps passé à l’extérieur.

Le lac est actif mais peu fréquenté, selon les bureaux de l’agence immobilière LUXE, avec une balance de plaisanciers, de kayakistes et de personnes sur des stand-up paddle.

Bénéficiant de 80 pieds le long du front de mer se trouve une maison personnalisée nouvellement construite conçue pour offrir une vue sur toute l’étendue du lac. Maintenant à vendre, la propriété comprend un espace de vie extérieur de style complexe, deux garages aménagés pouvant accueillir un total de six voitures et un terrain de stationnement fermé ancré par un chêne mature.

Les 6 405 pieds carrés d’espace de vie contemporain sont ornés de détails artisanaux, de planchers en chêne blanc à larges planches et en carreaux de porcelaine italienne, de portes coulissantes disparaissant, de papier peint peint à la main, d’escalier de style flottant et d’armoires personnalisées.

Le salon décloisonné se jette dans la salle à manger et dans la cour d’un artiste avec des torches à gaz, une terrasse pour manger, une cuisine extérieure, une piscine, une pelouse et un foyer. Le hangar à bateaux dispose d’un toit-terrasse, d’une kitchenette et d’un ascenseur à bateaux. Il y a un deuxième ascenseur à bateaux à l’extérieur.

Un mur de fenêtres encadre la vue sur l’eau dans le salon à deux étages, doté d’une cheminée d’ambiance industrielle revêtue de panneaux d’acier laminés à chaud. La salle à vin conçue sur mesure à côté de la salle à manger est à température contrôlée avec des parois vitrées sur deux côtés et un stockage pour 2 800 bouteilles.

La cuisine est équipée d’une cuisinière à six brûleurs, de deux fours, d’un îlot en quartz au bord d’une cascade avec des sièges de bar et d’un garde-manger walk-in. Le bar adjacent contient des sièges, des étagères flottantes pour le stockage des bouteilles, un lave-vaisselle et une machine à glaçons Scotsman.

Les autres espaces de vie comprennent un bureau, une salle multimédia, cinq chambres, cinq salles de bains et une salle d’eau. Une terrasse avec une balustrade en verre, des stores électriques et un placard de style dressing équipent la suite principale.

La maison, surmontée d’un toit en métal et revêtue de stuc lisse, est la création de Donnie Schmidt de la société de design multidisciplinaire Centerfield Studio, Traci Porterfield et Tiffany Keale de Circa Interiors et David Csaszar de Homecraft Development.

Terry Sprague, le fondateur de LUXE, est l’agent inscripteur. Le prix demandé est disponible sur demande.