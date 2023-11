Cinq tendances technologiques pour stimuler la conception de salles de bains axées sur le bien-être en 2024

Si vous envisagez de rénover une salle de bain dans votre maison, en particulier celle de votre appartement principal, vous allez probablement intégrer une certaine technologie dans le projet. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, bon nombre des principales tendances s’appuient sur les fonctionnalités de la maison intelligente pour rendre votre espace plus semblable à celui d’un spa. Celles-ci ont été mises en évidence dans le récent rapport de recherche sur les tendances en matière de salle de bains 2024 publié par la National Kitchen & Bath Association.

Cette organisation professionnelle comprenant 50 000 membres, dont des concepteurs, des revendeurs, des rénovateurs, des installateurs et des fabricants, suit ce qui intéresse les clients résidentiels et ce que précisent les professionnels. (Dans un souci de divulgation, je suis membre de la NKBA depuis près de deux décennies, mais ce n’est que l’une des nombreuses associations de premier plan que je consulte pour mes recherches.)

Le désir des propriétaires de créer des retraites de bain primaires inspirées du spa n’est certainement pas une nouvelle tendance. L’intégration de technologies pour améliorer le confort et la sécurité ne l’est pas non plus, mais elles évoluent ensemble de manière intrigante, comme le souligne le rapport 2024. Voici cinq des tendances technologiques qui améliorent le bien-être dans les mises à jour des salles de bains des propriétaires.

Je suis revenu aux mêmes quatre professionnels du design qui ont pesé sur les tendances globales en matière de bien-être dans l’article de tendance de la semaine dernière, ainsi qu’à un autre professionnel, pour leurs idées dans les réponses par courrier électronique :

1. Amélioration de la personnalisation

« La technologie de la salle de bain devient de plus en plus centrale dans nos conceptions et plus facilement acceptée par les clients lorsque nous pouvons en souligner les avantages », note Brunet. En plus d’augmenter les ventes de commandes de douche numériques et de toilettes intelligentes, elle voit également « des téléviseurs dans les miroirs ou placés au bout de la baignoire pour un bon bain relaxant accompagné de divertissement ou de musique ».

Les clients de Velasco personnalisent également leurs salles de bains grâce à des capacités technologiques, partage-t-elle. «Les planchers chauffants, l’éclairage et les systèmes de sonorisation dans la salle de bain intégrés au système domotique apportent une sensation supplémentaire de luxe et de confort.»

Les clients irlandais demandent également des fonctionnalités, commente-t-elle. « Ceux-ci incluent des robinets activés par le mouvement, des miroirs intelligents dotés d’une technologie antibuée, un éclairage et un système électrique intégrés, ainsi qu’une technologie de son et d’éclairage à commande vocale. »

Grubb rapporte que ses clients optent pour des fenêtres technologiques, en particulier « un verre intelligent pour plus d’intimité qui peut également basculer ». Lorsque vous souhaitez une vue fabuleuse, vous sélectionnez un paramètre d’affichage. Lorsque vous devez bloquer la visibilité de l’extérieur (peut-être le jour du jardinage), vous optez pour l’option de confidentialité. Le chauffage au sol est également une fonctionnalité intelligente demandée par ses clients ; même les Californiens du Sud veulent éviter les pieds froids !

2. Éclairage intelligent

NKBA rapporte que la technologie LED représente désormais 100 % des produits d’éclairage spécifiés pour la rénovation de salles de bains. Cela est dû en partie à son efficacité énergétique, qui aide les projets à respecter les codes mis à jour, mais les LED permettent également des fonctionnalités qui améliorent le bien-être, la sécurité et le confort.

Velasco affirme que ses propriétaires sont intéressés par ses avantages en matière d’éclairage circadien et d’éclairage des sentiers pour la santé et la sécurité, respectivement, mais également par son potentiel d’amélioration de l’humeur grâce à la chromothérapie. « La plupart de nos créations peuvent avoir différentes scènes ou ambiances combinant plusieurs types d’éclairage dans le même espace, en fonction de l’utilisation et du temps. » Ces capacités sont liées aux systèmes de maison intelligente qui vous permettent de définir et de choisir des thèmes d’un simple clic ou d’une commande vocale, comme « Détente nocturne » ou « Départ du matin ».

Brunet précise l’éclairage circadien dans ses projets haut de gamme, partage-t-elle, et les ambiances programmables. « Les systèmes permettent des scènes individuelles ou des événements jour/nuit, ainsi que des options d’éclairage individuelles pour les tâches. » Un éclairage de travail plus intelligent peut faciliter le rasage, l’application du maquillage et lire plus facilement les instructions sur les flacons de médicaments sur ordonnance. Elle aime également inclure un éclairage de sécurité dans ses projets de salle de bain pour les visites nocturnes.

L’Irlande qualifie les LED de « le rêve d’un designer ! » Ce que demandent ses principaux clients de salle de bain, c’est un éclairage pour les sols et les armoires, des commandes de capteurs et de gradateurs et plusieurs couches d’éclairage.

Grubb maximise également les capacités d’éclairage dans ses projets. Au-delà de l’éclairage d’ambiance et de travail en couches que lui et ses collègues utilisent les LED pour réaliser, il existe des applications supplémentaires qu’il conçoit dans ses plans d’éclairage : « D’autres détails peuvent inclure des lumières dans les niches de douche et sous un banc flottant, une bande lumineuse au pied de la douche. coup de pied ou sous une vanité murale sur un interrupteur de mouvement pour une veilleuse et un éclairage à l’intérieur des armoires et des tiroirs.

3. Douches intelligentes

Un éclairage amélioré peut également s’étendre à la douche pour une expérience de bien-être, explique Velasco. «La technologie intégrée permet à l’utilisateur de programmer et d’automatiser différentes ambiances de cascade pour recevoir un effet de pluie, de cascade, de brume, etc. L’expérience du spa est améliorée lorsque différentes options d’éclairage sont intégrées à ses fonctions.»

La clientèle de Brunet est optimiste quant aux démarrages de douches à distance, rapporte le designer canadien. Les clients irlandais placent les douches intelligentes dans la catégorie de leurs besoins par rapport à leurs désirs, souligne-t-elle, notant : « Ils optent sans équivoque pour des commandes intelligentes comme une nécessité. »

Grubb dit qu’il ajoute un ventilateur d’extraction supplémentaire pour la zone de douche afin d’améliorer la ventilation.

4. Baignoires intelligentes

Le rapport de la NKBA indique que 47 % des baignoires auront des commandes tactiles, 25 % auront des commandes vocales et 24 % auront des commandes par application mobile. Velasco considère que ce dernier avantage est particulièrement avantageux pour les projets de résidences secondaires. « La domotique leur permet de surveiller leur bien à distance, de préparer leur arrivée, de planifier l’entretien, etc. », observe-t-elle.

Il est probable qu’une protection contre les fuites et les débordements soit également intégrée aux systèmes de maison intelligente permettant cette capacité, avec des fonctions d’arrêt pour réduire les dégâts des eaux en cas de problème. Ceci est particulièrement utile pour les chalets de ski et autres propriétés présentant un potentiel d’eau gelée.

« De loin, le désir de fonctionnalités de télécommande permettant de démarrer le bain à partir d’un autre endroit » figure en bonne place sur les listes de souhaits des clients de Bethke, partage le designer de Phoenix. « Les gens n’utilisaient pas leurs baignoires en raison du temps qu’il fallait pour les mettre à température et les remplir, mais la technologie permet désormais aux consommateurs d’y accéder depuis leur voiture, le terrain de golf ou depuis le confort de leur salon. .»

5. Toilettes intelligentes

Le rapport de la NKBA cite une forte pénétration de 60 % des toilettes intelligentes dans les projets de salles de bains résidentielles. Bethke le voit clairement dans sa pratique, dit-elle. « Les articles les plus demandés dans une expérience « Washlet » sont le siège chauffant et le sèche-linge » (en utilisant de manière générique le nom de marque du siège de bidet Toto). « Ce n’est plus un objet que l’on cache, ils sont là pour rester », déclare-t-elle.

Les clients de Velasco s’intéressent également aux toilettes intelligentes. « Nous constatons que les options d’autonettoyage et de bidet ajoutent au confort et que la double chasse est d’une grande aide pour économiser l’eau. »

Les clients canadiens de Brunet sont également enthousiasmés par les toilettes intelligentes, dit-elle. Les caractéristiques qui les intéressent le plus sont « une lance de pulvérisation personnalisée, une lance de nettoyage en acier inoxydable, un siège chauffant, une base éclairée (pour les visites nocturnes), une housse de siège mains libres, une commande murale numérique, une commande de chasse mains libres et un rappel de préférences individuelles. .» Grubb a cité les mêmes caractéristiques pour ses clients situés à des milliers de kilomètres en Californie du Sud.

« Les fonctionnalités les plus demandées par mes clients sont les sièges chauffants, le rinçage et le lavage automatiques à détection de mouvement, ainsi qu’une fonction de bidet intégré », observe Ireland. « Même si les toilettes intelligentes ont un prix plus élevé, elles offrent des avantages luxueux que mes clients apprécient, en particulier ceux qui sont âgés. Cela rend l’expérience globale beaucoup plus facile pour eux », note-t-elle.