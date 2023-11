La villa d’enfance de Michel-Ange à Florence, en Italie, trouve un acheteur

Il est difficile d’imaginer, sur le marché immobilier moderne d’aujourd’hui, qu’une des premières demeures de l’artiste italien de la Renaissance Michel-Ange existe encore. Mais c’est le cas et a récemment changé de mains à Florence, en Italie.

La résidence historique, construite entre les XIVe et XVe siècles, est l’endroit où le jeune Michel-Ange de Lodovico Buonarroti Simoni a grandi et perfectionné ses compétences.

Située sur les hauteurs du village de Settignano, la villa était à la fois la maison et le laboratoire du passionné sculpteur et peintre, devenu apprenti artiste à 13 ans et recevait déjà des commandes lorsqu’il était adolescent.

Ses chefs-d’œuvre, tous deux créés alors qu’il avait la vingtaine, incluent la sculpture en marbre de 17 pieds de haut représentant David et la Pietà, la représentation poignante de Marie berçant Jésus après qu’il ait été descendu de la croix. Le travail remarquable de Michel-Ange dans l’art de la fresque perdure notamment dans le plafond de la chapelle Sixtine de la Cité du Vatican à Rome.

La villa à plusieurs niveaux que sa famille a appelé sa maison conserve sa structure d’origine avec environ 900 mètres carrés ou environ 9 700 pieds carrés de surface habitable. Une tour interne carrée dépasse du centre de la ligne de toit et servait autrefois de poste de garde et de point d’observation.

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur une terrasse couverte marquée par des supports cintrés adoucis par les vignes. Les portes françaises accèdent au balcon ci-dessus, qui offre une vue imprenable sur la campagne environnante.

Un vaste patio en forme de place, des allées en dalles et des pierres patinées sur un grand escalier extérieur et des dépendances composent le vaste paysage dur. Le terrain de près d’un hectare comprend des étendues de pelouse, des arbres matures, un verger et un bosquet de 200 oliviers.

Building Heritage a représenté à la fois les vendeurs et l’acheteur dans la transaction privée. Le prix demandé avait été fixé à 8 millions d’euros soit près de 8,8 millions USD. Le montant final des ventes a été négocié et n’a pas été divulgué.

Une œuvre originale de Michel-Ange provenant du site – une partie de la peinture murale connue sous le nom de Triton ou Satyre – n’a pas été incluse et reste la propriété des vendeurs, selon un communiqué de presse de la société immobilière.

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir inclure dans notre patrimoine des villas de la plus haute importance historique et artistique », a déclaré Cinzia Romanelli, directrice générale de Building Heritage.