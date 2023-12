Carson Kressley parle des designs Ballard à la Breeders Cup

Alors que beaucoup de gens n’associent pas les courses de chevaux et les meubles élégants, Ballard Designs et Carson Kressley se sont associés en novembre 2023 pour prouver le contraire, créant un espace chic dans le Trophy Lounge lors de la Breeders Cup à l’hippodrome de Santa Anita à Arcadia, en Californie. Bien que Ballard Designs existe depuis plus de 40 ans, c’est une marque qui n’est peut-être pas encore connue dans la région. Mais cela est sur le point de changer.

J’ai récemment parlé avec Kressley avec Dominic Milanese, vice-président de la vente au détail de Ballard Designs, pour parler de la possibilité d’amener Ballard aux courses ainsi que de l’ouverture du premier site du détaillant de meubles en Californie du Sud.

Le design passe en premier

Bien que Kressley soit un ambassadeur de Ballard, la création de cet espace était certainement dans les étoiles pour le créateur de goût dont beaucoup ne savent pas qu’il est lui-même un équestre accompli. En plus d’autres distinctions, il était membre de l’équipe des États-Unis aux Jeux équestres de la Coupe du monde de 1999 en Afrique du Sud.

L’espace créé par Kressley pour l’événement compte certainement parmi les espaces les plus charmants jamais conçus au milieu d’un chemin de roulement. Avec des sièges en osier et des coussins moelleux, c’est un répit idéal au milieu de l’excitation de la course et de l’agitation des spectateurs.

En plus des canapés et des chaises, Kressley a également choisi une table basse en bois surmontée d’un cheval de style antique. Avec des tapis superposés en dessous, il dégageait du charme tout en étant coordonné avec le lieu lui-même.

« Santa Anita a une ambiance très années 40. Je connaissais l’histoire des couleurs des murs pour la crème et une sorte de vert écume de mer. Et vous verrez cela se répéter sur tout le terrain ici, avec leurs auvents et toutes les couleurs de garniture. Je veux donc utiliser cette histoire de couleurs », m’a-t-il dit.

«Nous avons donc ancré l’espace avec un tapis intérieur/extérieur de couleur écume de mer. Je pensais que l’osier ressemblait très aux années 1940 et je pensais aux célébrités comme Bing Crosby, Joan Crawford et Grace Kelly qui venaient ici au fil des ans. Je veux donc que ce soit un peu rétro. Et je pense que l’osier fait ça.

Le reste de la conception, y compris les oreillers, était tout aussi intentionnel, a déclaré le juge. « Les oreillers Awning Stripe ressemblent aux auvents rayés du terrain. On a donc vraiment l’impression que c’était sur mesure, juste pour Santa Anita.

Un espace comme celui conçu par Kressley pourrait facilement être recréé à peu près n’importe où, combinant les aspects raffinés du monde équestre avec le plaisir du jour de la course.

Partenariat avec Ballard Designs

Le partenariat entre Kressley et la marque s’inscrit tout naturellement. « Ballard me donne tous les outils et tout ce dont j’ai besoin pour être mon propre décorateur. Avec les options de rembourrage personnalisées, je peux choisir la silhouette d’un canapé, puis y apporter ma touche avec le tissu. Je pense donc qu’il s’agit d’une question d’accessibilité des créateurs pour tout le monde », a-t-il expliqué. «Il y a des années, soit vous deviez embaucher un architecte d’intérieur, soit vous deviez faire vos achats dans un magasin de meubles peut-être pas aussi sympa. Et Ballard fournit ce chaînon manquant que personne d’autre n’a, où vous pouvez obtenir des meubles design de qualité et les personnaliser vous-même.

Ballard prend San Diego

En plus de s’associer à Kressley, Ballard Designs s’étend enfin en Californie du Sud. Bien que la marque compte actuellement vingt magasins dans tout le pays, Milanese m’a dit que de nombreux clients de la marque se trouvent dans le sud de la Californie. Bien que les achats en ligne soient pratiques, les fidèles actuels et les nouveaux clients pourront enfin découvrir Ballard en personne.

Cela n’a pas été une recherche facile. Les Milanais ont partagé que la marque cherchait depuis des années « juste le bon espace ». Ballard construit actuellement son premier emplacement dans le quartier de Solana Beach à San Diego. Il est également prévu d’ouvrir des magasins supplémentaires à Los Angeles et à San Francisco, ainsi qu’à terme sur toute la côte.