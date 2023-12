Articles TV/Audio/Home Cinéma pour la maison

Les nouveaux propriétaires (et locataires) apprécieront les nouveaux éléments de télévision, d’audio et de cinéma maison pour améliorer leur espace de divertissement. Comme pour le choix des cadeaux et gadgets technologiques, de nouveaux produits dans ces domaines sont lancés régulièrement, et lorsque vous offrez des articles, vous équilibrez ce que vous pensez qu’ils veulent, avec ce qui sera un article pratique et utile qui peut être apprécié pendant des années – ou jusqu’à ce que la prochaine grande technologie soit lancée.

Nous avons quelques conseils d’experts pour vous aider à choisir, ainsi que quelques suggestions.

Barres de son

Les personnes qui déménagent dans un espace plus grand voudront obtenir quelque chose de plus puissant et un caisson de basses sans fil pour ajouter des basses, explique Carl Prouty, technologue chez Abt Electronics à Glenview, Illinois. « S’ils déménagent dans un espace plus petit, envisagez quelque chose qui n’inclut pas de caisson de basses séparé, car cela pourrait occuper de l’espace au sol dont ils ne disposent pas », nous dit-il.

Lorsque des personnes emménagent dans un condo ou un appartement, Prouty dit que vous voudrez peut-être également envisager quelque chose sans caisson de basses, car certains d’entre eux sont suffisamment puissants pour faire trembler le plafond d’un voisin du rez-de-chaussée ou le sol d’un voisin de l’étage. « Une fonctionnalité clé à rechercher serait une connexion HDMI, car c’est actuellement le moyen le plus populaire de connecter un téléviseur à une barre de son. »

Le Bluetooth est également utile car il vous permet de diffuser de la musique depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur vers le haut-parleur, et le WiFi est une autre fonctionnalité à rechercher. « Certaines marques, comme Bose, proposent des barres de son que vous pouvez intégrer dans un système audio domestique complet via Wi-Fi afin que vous n’ayez pas besoin de faire passer des fils partout si vous voulez du son dans toute la maison », explique Prouty.

Téléviseurs

L’espace est encore une fois un facteur majeur à prendre en compte lorsque vous décidez de la taille d’écran à prendre en compte pour votre cadeau. Prouty dit que vous devrez également garder à l’esprit la manière dont il est installé. « Si l’objet est accroché au mur, la taille a tendance à être un facteur moins important ; cependant, s’il est installé sur un support de divertissement, vous devrez vous assurer que le socle du téléviseur s’adaptera au-dessus du support.

Cinémas maison

Vous pouvez obtenir un cinéma maison avec un haut-parleur uniquement ou avec un récepteur A/V. « Le pari le plus sûr est d’acheter un système livré avec un récepteur, car celui-ci comportera les composants principaux essentiels », explique Prouty. Si le nouveau propriétaire possède déjà un récepteur, il note qu’un ensemble de haut-parleurs peut être un bon moyen d’améliorer son son, mais prévient qu’il ne s’agit pas toujours d’une solution universelle. « Vous voudrez également considérer le travail supplémentaire impliqué dans la mise en place d’un système de cinéma maison », explique Prouty. « La plupart nécessiteront que des fils, qui ne sont généralement pas inclus avec l’ensemble, soient acheminés du récepteur aux haut-parleurs, ce qui peut rendre l’installation un peu plus délicate. « Il est bien plus facile d’installer une barre de son qu’un ensemble complet d’enceintes dans la plupart des cas. »

Voici quelques-uns des articles TV/audio/home cinéma à considérer pour les cadeaux de pendaison de crémaillère :

Téléviseur intelligent TCL 55 pouces Classe Q 4K QLED HDR

Ni trop grand, ni trop petit, le téléviseur intelligent TCL 55 pouces Q-Class 4K QLED HDR a la taille parfaite pour la plupart des gens – et il est également disponible en versions 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces. La technologie de points quantiques et la résolution 4K UHD produisent des images lumineuses, vives et réalistes avec plus de 200 zones de gradation locales. Le téléviseur dispose de Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’une télécommande vocale et fonctionne avec Alexa.

Polk Audio Magnifi Mini AX

Barre de son puissante qui ne prend pas beaucoup de place, la Polk Audio Magnifi Mini AX ne mesure peut-être que 15 pouces de large, mais elle offre un son surround cinématographique Dolby Atmos et DTS:X. La scène sonore 3D, les dialogues clairs et les basses profondes rendent la barre de son également idéale pour le streaming de musique. Le caisson de basses peut être installé à 30 pieds de la barre de son et dispose d’un réglage des basses. La barre de son comprend des entrées HEMI, eARC, optiques et 3,5 mm.

Platine vinyle Victrola Hi-Res Carbon

Les disques vinyles font leur grand retour – en fait, selon la Recording Industry Association of America, les ventes de vinyles ont augmenté au cours des 16 dernières années consécutives. La platine vinyle Victrola Hi-Res Carbon conviviale se connecte sans fil (aux haut-parleurs ou aux écouteurs) à l’aide de la connectivité Bluetooth adaptative aptX intégrée, mais elle peut également fournir une connexion filaire à l’aide du préampli commutable et des sorties RCA. Les matériaux de qualité, notamment le bras de lecture en fibre de carbone, le contrepoids réglable et la cartouche, se combinent pour produire un son impressionnant.

Barre de son Bose Smart Ultra

La barre de son Bose Smart Ultra peut se connecter à d’autres haut-parleurs et écouteurs Bose et se connecter via WiFi, Bluetooth, Spotify Connect et Apple Airplay. Le système de son surround comprend à la fois Dolby Atmos et Bose True Space (qui peuvent séparer les sons) et un mode de dialogue AI, pour des expériences immersives. La barre de son est également facile à installer : il suffit de la brancher et de l’utiliser. L’application Bose Music peut être utilisée pour configurer la barre de son, choisir un assistant vocal et également contrôler le téléviseur au lieu d’utiliser la télécommande incluse. Bose fabrique également un système audio de cinéma maison Steal the Thunder, qui comprend une table d’harmonie, un module de basses et une paire d’enceintes surround.

Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K

Une alternative à un téléviseur consiste à regarder des films sur le projecteur XGIMI Horizon Pro 4K, qui offre une résolution 4K pour des images incroyablement nettes dans des tailles allant de 40 pouces à 200 pouces. Le projecteur est lumineux avec 1 500 lumens ISO et dispose d’une mise au point automatique et d’une correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Les haut-parleurs intégrés avec DTS HD et Dolby Audio permettent d’obtenir un son surround home cinéma. Le projecteur dispose d’un système d’exploitation Android TV 10. 0 et Google Play Store est intégré pour accéder à plus de 5 000 applications, dont Showtime, HBO et YouTube. De plus, Google Assistant propose une commande vocale.

Platine vinyle de base U-Turn Audio Orbit

La platine vinyle U-Turn Audio Orbit Basic est un excellent tourne-disque d’entrée de gamme, facile à installer et à jouer. Il dispose d’une courroie d’entraînement en silicone sans soudure avec un moteur synchrone AC à faible bruit et d’un contrôle manuel de la vitesse (de 33 à 45 tr/min). La platine vinyle est dotée d’un bras en magnésium monobloc et d’une cartouche Audio-Technica. Il est disponible avec ou sans préampli intégré. Les choix de couleurs sont nombreux et incluent le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le vert, le chêne et le noyer.

Enceintes bibliothèque Klipsch R-50M

Si les destinataires de cadeaux manquent d’espace, les enceintes de bibliothèque Klipsch R-50M ne prennent pas beaucoup de place, mais ont une belle apparence et un bon son, où qu’elles soient placées. Cependant, les dimensions extérieures du pavillon ont été augmentées pour offrir un son encore plus immersif, que ce soit pour regarder des films ou écouter de la musique. De plus, la suspension à débattement linéaire des tweeters en aluminium offre un son clair et détaillé et élimine la distorsion. De plus, l’armoire en MDF est fabriquée en vinyle texturé à grain de bois qui résiste aux rayures.

VMP (Vinyle moi, s’il te plaît)

Les amateurs de vinyle apprécieront également les nouvelles musiques, et VMP (Vinyl Me, Please) propose un club de disques du mois ainsi qu’un disque en ligne. La société vend de la musique à tout le monde, mais les membres du club bénéficient de réductions et d’un accès anticipé. La musique va du rock et de la country à la soul et au hip-hop. Certaines des personnes disponibles sur le site Web incluent Aretha Franklin, Whitney Houston, Fiona Apple, Dolly Parton, Stone Temple Pilots et Fleetwood Mac.

Smartphone ouvert OnePlus

Pour diffuser du contenu depuis le smartphone vers les haut-parleurs et le téléviseur, votre nouveau propriétaire ou locataire aura peut-être besoin d’un nouveau téléphone puissant. Le smartphone OnePlus Open utilise Snapdragon 8 Gen 2, il dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de mémoire en lecture seule. Il prend en charge le Wi-Fi-7 et la double 5G pour des connexions rapides et stables. Le smartphone dispose également d’un appareil photo principal à pixels empilés Sony Lytia de 48 MP et d’un appareil photo ultra grand angle de 48 MP doté d’une mise au point automatique. Il y a également deux caméras automatiques (20MP et 32MP) sur l’écran de couverture. L’appareil photo est disponible en Voyager Black et Emerald Dush.

Bowers & Wilkins Px7 S2e Casque

Si vous ne savez pas quel article fonctionnerait le mieux, vous ne pouvez pas vous tromper avec le casque Bowers & Wilkins Px7 S2e (ou un autre type de casque antibruit). Avec une autonomie de 30 heures, les écouteurs offrent plus d’une journée d’écoute et peuvent également être utilisés pour accepter des appels téléphoniques. Ils sont également confortables, avec des oreillettes en mousse luxueuses et moelleuses, ainsi qu’un arceau réglable pour trouver le meilleur ajustement. La fonction de suppression active du bruit bloque les sons indésirables et l’application musicale Bowers & Wilkins peut être utilisée pour la prise en charge de l’assistant vocal et la diffusion directe.