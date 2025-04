Savez-vous à quoi sert cette bande au bas des serviettes de bain?

Nous jugeons souvent nos serviettes de bain sur la façon dont ils se sentent doux, ou si leur couleur correspond à la tuile décorative juste à droite. Mais, il y a un autre test du caractère d’une serviette: les rayures décoratives et tissées près du fond, alias la bordure Dobby.

Il est difficile de localiser lorsque les tisserands ont d’abord envisagé d’incorporer les frontières Dobby sur les tissus, mais ils ont commencé à être un incontournable sur les serviettes de bain un peu après le fait que le métier à tisser Dobby est arrivé en 1843, car sa mécanique améliorée a permis aux tisserands de créer des conceptions de tissus plus complexes.

Aujourd’hui, les frontières Dobby sur les serviettes de bain sont principalement omniprésentes, bien que nous remarquons parfois la touche de classe qu’ils ajoutent. D’autres fois, ils peuvent être frustrants, en particulier sur les serviettes bas de gamme, si le tissage finit par rétrécir, se grouper ou s’effilocher.

Soudain, les frontières de Dobby ont un moment, cependant, après que quelqu’un sur les réseaux sociaux ait fait un article en se demandant à quoi ils servent, et le poste a obtenu plus de 91 millions de vues. Si vous êtes curieux de la réponse à cette question, voici ce qu’il faut savoir sur les frontières Dobby, et pourquoi vous voudrez peut-être ou ne les voulez pas sur vos serviettes de salle de bain.

Comment s’appelle la bande au bas des serviettes?

Cette bande tissée près du bord des serviettes de bain est appelée une bordure Dobby. Le nom provient du métier à tisser Dobby, sur lequel les tisserands utilisent une pièce jointe spéciale pour créer des modèles géométriques simples. Le mot «Dobby» vient de l’ancien terme pour un assistant de tisserand, «Draw Boy». Parfois, une bordure Dobby est également appelée bordure de Dobbie, frontière décorative, tissage Dobby, bande tissée, garniture tissée ou bande décorative.

Qu’est-ce qu’une frontière Dobby, et que fait-elle?

Une bordure Dobby ajoute généralement une touche de style à une serviette, souvent à travers des motifs à carreaux, rayés ou en diamant. Mais il sert également des objectifs plus fonctionnels. Parce que cette bande est plus dense et moins absorbante que le reste de la serviette, elle aide les serviettes à mieux tenir leur forme, en les empêchant de rétrécir de manière inégale dans le lavage et le curling ou l’effilochage sur les bords. Les frontières Dobby peuvent également rendre les serviettes plus faciles à accrocher sur une corde à linge et donner une durabilité supplémentaire aux serviettes qui sont souvent lavées en milieu commercial, comme les hôtels et les gymnases.

«De plus, il offre une touche de variation de conception sans imprimer ni teinture et sert souvent de signature de marque dans des serviettes de luxe», explique Belinda Jacobs, développeur de produits.

Quelle est la différence entre une serviette avec et sans bordure Dobby?

Images CR / Getty

Les serviettes avec des bordures Dobby durent souvent plus longtemps car le tissage ajoute de la structure, aidant ainsi la serviette à maintenir sa forme. Cependant, les frontières Dobby bas de gamme peuvent rétrécir ou se plier s’ils ne sont pas correctement pré-shrunk ou cousus. Donc, l’espoir d’acheter des serviettes avec une bordure Dobby se résume à la qualité de la serviette que vous achetez et à votre préférence personnelle.

«Les serviettes sans bordure Dobby sont généralement plus grandes et ont une sensation plus moderne, mais pourraient également être plus sujettes à l’effilochage ou à la curling aux extrémités», explique le designer Gretchen Rivera.

Les serviettes avec les bordures Dobby coûtent-elles plus?

Parfois, les serviettes avec les bordures Dobby sont plus chères en raison du processus de tissage supplémentaire, mais généralement, la différence est marginale à moins qu’il y ait des modèles complexes ou des fils de spécialité impliqués, comme les fils métalliques. Souvent, les marques de luxe ont également des frontières Dobby, et celles-ci coûteront également plus cher.

«Les serviettes Dobby utilisent souvent également une qualité de coton de meilleure qualité, donc pour le coût supplémentaire, vous obtenez une serviette plus durable», explique Rivera. «C’est l’équivalent de serviette de la mise à niveau des tongs aux mocassins: toujours fonctionnels, juste un peu plus polis.

Sur les experts

Gretchen Rivera est propriétaire et principal designer à Casa Casual Intérieurs à Alexandrie, en Virginie. Elle a plus de deux décennies d’expérience en tant qu’artiste et designer conceptuelles. Instagram: @casacasual_interiors.

est propriétaire et principal designer à Casa Casual Intérieurs à Alexandrie, en Virginie. Elle a plus de deux décennies d’expérience en tant qu’artiste et designer conceptuelles. Instagram: @casacasual_interiors. Belinda Jacobs est un développeur de produits et concepteur technique chez Tech Packs Co., où elle aide les marques de mode à donner vie à leurs produits. Elle a 15 ans d’expérience dans la mode et la fabrication.

