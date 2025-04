Le véritable coût de la construction d’une maison aujourd’hui

Tout le monde sait que le logement n’est pas exactement bon marché. Pour de nombreuses personnes, la décision de construire une nouvelle maison est l’une des décisions financières les plus importantes qu’ils prendront dans leur vie. Construire une nouvelle maison à partir de zéro vous donne la liberté et la possibilité de personnaliser la maison de vos rêves à vos spécifications exactes, mais elle est livrée avec un prix assez majeur.

La National Association of Home Builders a récemment publié les résultats d’une enquête auprès de 4 000 constructeurs de maisons, décomposant exactement à quel point chaque étape de construction d’une nouvelle maison coûte. Dans l’ensemble, les coûts de construction représentaient 64% du prix d’une nouvelle maison construite en 2024, avec une moyenne de 428 215 $ par maison. Le reste du prix de vente est composé de frais généraux, de dépenses générales et d’autres aspects financiers comme le financement, les coûts de marketing et la Commission des ventes.

Alors, qu’est-ce qui se passe exactement dans ces 428 215 $? Ici, nous décomposerons le coût moyen de la construction d’une maison par composant, examinant les étapes essentielles de la nouvelle construction et comment ils contribuent tous aux dépenses d’une construction de maisons.

Famille à brise

Travail de site

Avant qu’il y ait une maison, il y a un site. En 2024, le travail du site a contribué à une moyenne de 32 719 $ au coût de la construction d’une nouvelle maison. Beaucoup de choses consacrent à la préparation d’un site à transformer en maison, des coûts d’ingénierie et d’architecture aux frais de permis de construction. Le travail du site ne s’arrête pas lorsque la construction commence non plus, car plus d’inspections sont nécessaires tout au long du processus de construction. Pourtant, le travail du site est un morceau assez petit de la tarte, représentant 7,6% des coûts de construction de maisons neuves.

Fondation et cadrage

La fondation et le cadrage vous donnent les os et la base d’une maison, vous voulez donc vous assurer qu’ils ont tout fait. En moyenne, le NAHB rapporte que le cadrage d’une maison coûte une moyenne de 70 982 $ en 2024. Les fondations étaient moins chères, en moyenne 44 748 $ par nouvelle maison. Pris ensemble, versant une fondation et construisant le cadre a contribué à plus d’un quart du coût total de la construction de maisons neuves.

Système majeur rugueux

Bien sûr, une maison est plus qu’un simple tampon en béton et un cadre en bois. Chaque maison moderne nécessite trois principaux systèmes: la plomberie, l’électricité et le CVC. Chacun de ces systèmes coûte environ la même chose en 2024, en moyenne 27 $, ooo. Combiné, le coût initial de l’installation de ces systèmes était 82 319 $ – et cela n’inclut aucun appareils ou luminaires.

Finitions intérieures et extérieures

Vous avez donc une maison avec une fondation, un cadrage et tous ses principaux systèmes… maintenant il vous suffit de terminer la chose. La finition d’un extérieur était en fait l’une des étapes les moins chères de la construction de maisons neuves en 2024, en moyenne 57 510 $ pour le travail qui comprend les finitions du mur extérieur et l’installation de fenêtres et de portes.

Les finitions intérieures, cependant, étaient de loin la catégorie la plus chère de l’enquête. Cela a du sens parce que tant d’aspects de la construction entrent dans la catégorie des «finitions intérieures». Isolation, cloisons sèches, peinture, armoires, appareils électroménagers et plus tous combinés pour un coût moyen de 103 391 $. C’est un peu moins d’un quart du coût total de la construction d’une nouvelle maison, qui est toutes liées à une étape de construction. Les armoires étaient l’aspect le plus cher de la finition intérieure, en moyenne 20 000 $ par nouvelle maison.

ÉTAPES DES FINALES DE CONSTRUCTION ET «Autres» dépenses

Après tout cela vient les dernières étapes de la construction. Il s’agit vraiment d’une étape de «touche finale» qui voit l’achèvement de projets comme la déversement de l’allée, de la construction du porche et du patio et le nettoyage général du site. Heureusement, cette étape était la moins chère en moyenne, totalisant 27 710 $ par nouvelle maison. Le NAHB comprenait également une catégorie «autre» finale dans l’enquête qui comprenait 8 835 $ en coûts qui ne pouvaient pas être directement attribués aux autres catégories.

Répartition totale des prix de vente

C’est donc là que le 428 215 $ dans les nouveaux coûts de construction de maisons proviennent. Malheureusement, ce n’est encore que les deux tiers du prix de vente total. Une fois que vous avez ajouté toutes les autres considérations financières telles que le financement, le marketing et un bénéfice de 11% pour l’entreprise qui construit la maison, le prix de vente total moyen d’une maison nouvellement construite en 2024 était 665 298 $. Si vous songez à construire une maison à partir de zéro, assurez-vous de considérer chaque petite chose qui va dans le coût avant de déclencher votre voyage de rêve de construction.

Source:

NAHB, «Coût de la construction d’une maison – 2024» (2024)