COMPRESS CURT-COURT VS SAVEMENT: Quel est le meilleur pour la valeur de la maison?

Les comptoirs à bord du crayon ont un rayon de ¼ de pouce retiré du haut, et un seizième de courbe de pouce coupé en bas. Ils sont donc un peu plus arrondis, en haut et en bas, que les bords assouplis. Si vous comparez visuellement les deux styles, vous remarquerez que le bord du crayon semble plus doux, plus lisse et moins dramatique. Cependant, c’est toujours un profil relativement carré, surtout par rapport à un bord de biseau ou de taureau. Cela en fait un choix polyvalent qui convient à toutes sortes de conceptions de cuisine. Un bord du crayon est également une meilleure sélection qu’un bord soutenu pour les propriétaires qui sont préoccupés par leur espace. Le bas légèrement arrondé du bord du crayon le rend un peu moins émoussé que le coin inférieur carré du bord soutenu, ce qui pourrait être important si quelqu’un se heurte la tête contre lui.

Il y a quelques inconvénients qui viennent avec des bords de crayon que vous voudrez être conscients avant d’investir dans eux. Tout d’abord, ils sont plus sujets aux filigranes grâce à leurs bords les plus arrondis. Mais tant que vous lavez régulièrement les comptoirs, cela ne devrait pas être un problème. Deuxièmement, le comptoir peut sembler un peu plus mince qu’il ne le ferait avec un bord soutenu, car le fabricant élimine un peu plus de matériau pour créer le profil. Pourtant, cela n’aura probablement pas d’impact sur la valeur de votre maison autant que les autres choix de comptoir qui rendent plus difficile la vente de votre maison, comme le stratifié et les carreaux.