Ring veut votre aide pour retrouver les chiens perdus, mais le compromis en matière de confidentialité en vaut-il la peine ?

Le Super Bowl 2026 a vu de nombreuses publicités pour des entreprises vantant de nouvelles fonctionnalités d’IA, et la publicité Ring AI pourrait bien être la plus effrayante de toutes. La société de sécurité domestique souhaite que vous optiez pour « Search Party », leur dernière fonctionnalité. Mais ce faisant, vous cèdez le contrôle de vos caméras et risquez une perte importante de confidentialité.

Qu’est-ce que « l’équipe de recherche » ?

La publicité de Ring présente « Search Party » comme le moyen le plus récent et le plus efficace de retrouver les animaux disparus. Selon l’annonce, si votre chien disparaît, vous pouvez télécharger une photo de lui sur l’application, lui demander de démarrer une « équipe de recherche », et elle activera automatiquement les caméras de vos voisins (ceux qui ont opté pour la fonction Search Party, bien sûr). Grâce à l’IA, le programme analysera les images et recherchera votre animal de compagnie sur les flux.

La « partie de recherche » est-elle meilleure que les alternatives ?

Collection Smith/Gado/Getty Images

Bien que l’idée de demander aux caméras de vos voisins de rechercher votre animal disparu puisse sembler utile, l’annonce elle-même ne propose pas de chiffres particulièrement prometteurs. Bien qu’il ait débuté avec la statistique selon laquelle « chaque année, 10 millions (d’animaux de compagnie) disparaissent », Ring affirme que « depuis le lancement, plus d’un chien par jour a retrouvé sa famille ».

Si vous faites le calcul là-dessus (je serai généreux et interpréterai « plus d’un par jour » comme 3 chiens par jour), 3 chiens fois 365 jours dans une année, divisés par ces 10 millions de nombres manquants, nous donnent 0,0001095. Ce qui signifie que la nouvelle fonctionnalité de Ring n’est même pas près de retrouver ne serait-ce que 1 % des chiens disparus. Pour que « Search Party » puisse retrouver seulement 1 % des 10 millions de chiens disparus chaque année, il faudrait qu’il en trouve 274 par jour, chaque jour. Il est certain que manquer d’affiches, de puces électroniques et demander de l’aide à vos voisins est au moins aussi efficace (sinon plus, étant donné que toute personne passant par là peut voir l’affiche de votre chien disparu, pas seulement celles équipées de caméras Ring).

De plus, rien ne garantit que la fonctionnalité Ring AI mise en évidence dans l’annonce soit exacte. Nous avons vu la génération IA gâcher toutes sortes de détails dans les images, et la publicité n’explique pas comment son IA peut différencier votre laboratoire doré de celui de votre voisin. Vous pourriez avoir de la chance si votre chien a des marques uniques, mais de nombreuses races de chiens avec un pelage solide peuvent se ressembler de loin.

Pourquoi cette technologie pourrait être dangereuse

En plus d’être inefficace, cette technologie est plus insidieuse qu’il n’y paraît à première vue. Lorsque vous pouvez allumer les caméras de tout votre quartier en quelques clics et le faire sans demander au préalable la permission de vos voisins, vous pourriez commencer à vous demander quel degré d’intimité chacun d’entre nous possède réellement. S’il est aussi simple de rechercher un chien disparu, il est probablement très facile d’utiliser cette technologie à des fins plus néfastes sous couvert de sécurité. Tout d’un coup, les harceleurs et les agresseurs disposent d’une technologie qui peut les aider à retrouver et à blesser leurs victimes beaucoup plus facilement.

Une technologie comme celle-ci alimente également une mentalité très négative autour des gens de votre quartier. La plupart d’entre nous connaissent le vieil adage : « Quand vous n’avez qu’un marteau, chaque problème ressemble à un clou. » Lorsque vous mettez en place un réseau de surveillance étendu comme celui-ci, il est très facile de tomber dans l’idée que toute personne que vous ne reconnaissez pas immédiatement est un méchant à la recherche d’une ouverture. Au lieu d’apprendre à connaître vos voisins et de veiller les uns sur les autres à l’ancienne, vous êtes presque encouragé à vous isoler et à laisser les caméras faire tout cela à votre place. Une surveillance constante ne favorise pas la communauté.

Quelles sont mes alternatives ?

Il existe de nombreuses meilleures façons de retrouver votre animal disparu que de compter sur la fonction « groupe de recherche » améliorée par l’IA de Ring. Pour commencer, assurez-vous que vos amis à quatre pattes sont micropucés et que vous avez mis à jour les informations. S’ils sont récupérés par le refuge local, vous recevrez un appel.

Deuxièmement, apprenez à connaître vos voisins. Faire partie d’une véritable communauté signifie que de nombreuses personnes seront prêtes à vous aider à rechercher votre animal disparu. Ils peuvent même reconnaître votre animal avant que vous ayez la possibilité de demander de l’aide. Et si vos créatures connaissent vos voisins, elles seront plus susceptibles de se laisser attraper et de les ramener à la maison.

Travaillez à dresser vos animaux de compagnie et, si possible, familiarisez-les avec le quartier. Vos chats doivent rester à l’intérieur autant que possible, pour leur propre sécurité et celle de l’écosystème local. Vos chiens doivent être capables d’obéir à vos ordres de rappel, et s’ils connaissent le quartier, ils sont plus susceptibles de pouvoir rentrer chez eux par eux-mêmes s’ils sortent.

Vous pouvez même utiliser certaines des technologies que vous possédez déjà. De nombreuses personnes attachent des AirTags au collier de leurs animaux de compagnie afin que si les créatures vous attrapent, vous puissiez voir leur emplacement en direct et les trouver immédiatement.

À une époque où les sociétés d’IA essaient de vous vendre un produit qui prendra des décisions à votre place, créera pour vous et aura même des interactions humaines pour vous, il est important de se rappeler que c’est le genre de choses qui nous rendent humains. Ce n’est pas parce que vous avez dû regarder la publicité Ring « Search Party » avec IA que vous devez adhérer à ce service.