Principaux signes que vous êtes sur le point d’acheter une voiture-lit (et que vous ne le savez même pas)

L’expérience d’achat de voitures d’occasion n’est jamais fluide. Et parfois, ça se passe comme ça. Vous parcourez des listes en ligne ou passez devant des voitures garées chez un concessionnaire lorsque quelque chose attire votre attention.

Cela ressemble à une voiture ordinaire, exactement ce que vous recherchez sur le marché. Tout d’abord, vous repérez un petit détail qui vous semble bizarre. C’est peut-être les pneus. C’est peut-être les freins. Du coup, la voiture ne semble plus si ordinaire.

C’est le nombre d’acheteurs qui se retrouvent avec une « voiture-lit » sans l’avoir prévu. Alors, les voitures-lits sont-elles sûres, légales et quels sont les signes indiquant que vous êtes sur le point d’en acheter une ?

Qu’est-ce qu’une voiture-lits ?

Une voiture-lits a l’air ordinaire mais offre plus de performances que ce que la plupart des gens attendent de son apparence ou de sa description. Certaines traverses quittent l’usine avec des groupes motopropulseurs plus puissants cachés sous un style subtil, tandis que d’autres reçoivent des pièces de rechange qui gardent l’extérieur proche de celui d’origine.

« Une voiture-lits est un maître de la sous-estimation dans le monde automobile », déclare Erin Riches-Wong de JD Power. « C’est une voiture qui offre des performances considérables, mais qui est dépourvue de carrosserie indécente, de peinture criarde, d’éléments aérodynamiques surdimensionnés ou de tout autre élément susceptible d’attirer une attention indésirable. »

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler d’un véhicule comme celui-ci, mais sous un nom ou un descripteur différent. Différentes régions et passionnés de voitures ont leurs noms variés pour les voitures-lits. D’autres noms incluent une voiture Q, une voiture furtive, un loup déguisé en mouton ou une voiture de performance à emballage simple. Oui, on peut parfois leur donner des noms inhabituels.

Signes qu’une voiture est une voiture-lit

Liste de base, meilleures pièces

Bluecinema/Getty Images

Regardez de plus près les photos intérieures, en prêtant attention aux fonctionnalités telles que les commandes de conduite supplémentaires ou la disposition des jauges exclusives aux versions supérieures.

VIN raconte une histoire différente

Un vendeur peut décrire la voiture dans un sens, mais le VIN peut ne pas correspondre aux détails de l’annonce. C’est un énorme signal d’alarme et pourrait être un signe immédiat de fuir (et non de s’éloigner) de cet accord.

Les petits mods s’additionnent

Les modifications du véhicule telles que les pneus de performance, les freins améliorés derrière les roues d’origine ou une position légèrement plus basse permettent souvent de bénéficier d’une puissance supplémentaire sans modifier l’apparence de la voiture. Il est également essentiel de garder un œil sur celle-ci.

Le compartiment moteur ne correspond pas au kilométrage

Un compartiment moteur inhabituellement bien rangé peut soulever des questions. Cela inclut des colliers de serrage neufs, des tuyaux plus récents ou des pièces d’admission de rechange qui ont tendance à se démarquer. Ralentissez et regardez attentivement.

Des conduites différentes de celles prévues

Kourmychov/Getty Images

Une fois que le moteur démarre ou que la voiture démarre, le ton peut sembler plus aigu que prévu. Ce changement indique souvent un épuisement du travail caché plus haut dans le système. Un accélérateur léger peut produire une accélération plus rapide que ne le suggère le badge ou la garniture.

Clean Dash, révélant le scan

L’absence de voyant d’avertissement ne signifie pas l’absence de changement. Une analyse rapide OBD-II, un appareil qui lit et efface les codes d’anomalie, surveille les données des capteurs en direct et diagnostique les problèmes, peut afficher des réinitialisations récentes ou des indices de réglage qui n’atteignent jamais le tableau de bord.

Que faire si vous avez acheté une voiture-lit

Bien sûr, une voiture-lits ne convient pas à tout le monde. La plupart des gens achètent une voiture en espérant obtenir un véhicule qui fonctionne comme annoncé.

Si vous vous trouvez dans cette situation, voici quelques options et prochaines étapes immédiates.

Commencez par une inspection mécanique pour diagnostiquer ce qui a été changé. Ensuite, confirmez que toutes les modifications respectent les lois et directives locales, nationales ou nationales en matière d’émissions et d’enregistrement. Certains acheteurs pourraient choisir de conserver la voiture telle quelle et de profiter de toute performance supplémentaire. D’autres le rendent. Faites ce que vous pensez être le mieux.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, retournez chez le vendeur avec les documents de l’inspection et tous les documents que vous avez reçus du vendeur concernant l’état du véhicule.

Sources