Les Property Brothers sont d’accord : ce défaut majeur nécessite des réparations coûteuses

Property Brothers, Drew et Jonathan Scott, sont réputés pour rénover des espaces difficiles et des conceptions désespérées en maisons de rêve pour les propriétaires. Mais même eux sont d’accord : certaines maisons n’en valent tout simplement pas la peine. Si une maison présente un défaut structurel majeur, comme une fondation qui s’affaisse ou des sols inégaux, cela peut vous coûter presque la moitié de votre salaire annuel et une multitude de problèmes à résoudre. Vous feriez mieux d’éviter complètement ces maisons.
Les problèmes structurels font référence aux problèmes directement liés à l’intégrité des fondations, du toit ou des murs porteurs de la maison. Ces problèmes, s’ils ne sont pas traités, peuvent conduire à l’effondrement de toute la maison. En parlant d’une propriété condamnée qu’ils ont rencontrée au début de leur carrière, Jonathan Scott a déclaré à Realtor.com : « Ils (les propriétaires) étaient fixés sur cette maison qui avait été construite sur une ancienne décharge et la maison était en train de couler », a-t-il déclaré. « Et donc, il y avait d’énormes problèmes structurels. Nous leur avons dit : ‘Ce n’est pas la maison, n’achetez pas cette maison.' »
Bien qu’il puisse y avoir plusieurs causes aux défauts structurels d’une maison, puisque cette maison a été construite sur une décharge, la principale raison du défaut dans ce cas était probablement le manque de stabilisation du sol. Si le sol sous votre maison n’est pas capable de supporter sa charge, vous verrez peut-être une maison se dresser dessus, mais avec le temps, vous verrez des signes majeurs d’affaissement des fondations. La décomposition des éléments du sol entraînerait l’effondrement de la maison. Outre le problème d’affaissement, un mauvais compactage du sol peut également entraîner un tassement différentiel, ce qui peut également entraîner des problèmes de stabilité.
Les problèmes structurels peuvent causer d’énormes maux de tête (et factures) à long terme
En plus de vous installer, vous devez également vous méfier des autres signaux d’alarme qui sont des indices essentiels que les fondations font des ravages sur la structure de la maison. Lors de l’achat de votre maison, faites attention aux signes tels que des fissures horizontales sur les murs ou les sols de la maison, des dégâts d’eau ou des problèmes de drainage, des sols en pente ou des murs courbés. De plus, si vous remarquez que les fenêtres ou les portes de la maison ne s’intègrent pas bien dans le cadre, ne les considérez pas comme des réparations mineures que vous pourrez effectuer plus tard. Cela peut être le symptôme d’un problème beaucoup plus important avec la fondation, qui peut vous coûter entre quelques milliers de dollars et 50 000 dollars, selon la gravité du problème.
Parlant de myopie lors de la réparation de telles maisons, Jonathan Scott a ajouté des détails à son anecdote sur la maison construite sur la décharge dans son interview avec Realtor.com, en disant « Et puis ils ont décidé qu’ils ne voulaient pas résoudre les problèmes correctement, ils voulaient juste niveler le sol. Mais alors vous auriez une hauteur de plafond d’environ 6 pieds et demi à l’arrière de la maison. » Traiter uniquement les symptômes des défauts structurels plutôt que la cause profonde peut également être une grave erreur.
Outre les fondations et les murs, la toiture mérite également une inspection minutieuse. Certains entrepreneurs réduisent leurs coûts en cachant les vieux bardeaux sous les plus récents, et plusieurs couches de bardeaux sur un toit peuvent être le signe de problèmes cachés en dessous, comme la pourriture du toit. Cela peut ajouter un poids supplémentaire à la structure du toit. Ignorer ces problèmes peut s’avérer coûteux par la suite.
Le coût moyen de la résolution des problèmes structurels majeurs
La résolution de problèmes structurels peut vous coûter entre 5 000 $ et 25 000 $, selon la gravité du problème et le correctif, tandis que les correctifs de stabilisation plus complexes peuvent coûter encore plus cher. Dans l’ensemble du pays, les réparations de fondation coûtent en moyenne entre 2 200 et 8 100 dollars, selon This Old House. Cependant, si votre maison nécessite des procédures telles que le levage ou le nivellement des fondations, les dépenses peuvent augmenter très rapidement. Il n’est pas rare que les gens dépensent jusqu’à 50 000 $ pour réparer les fondations. Pendant ce temps, ignorer ces problèmes peut augmenter les coûts à court terme liés aux revêtements de sol, à la plomberie et aux toits.
En revanche, un remplacement de toit de 1 200 pieds carrés peut vous coûter en moyenne entre 5 700 et 12 000 dollars par Fixr. Encore une fois, ce coût peut augmenter en fonction de la complexité du problème et de la qualité du matériau utilisé. De plus, la résolution des problèmes de sol pouvant entraîner des problèmes de tassement peut coûter jusqu’à 5 000 $ ou plus, tandis que le renforcement des murs peut atteindre jusqu’à 12 000 $, si vous utilisez des techniques en fibre de carbone, selon Modernize.
La bonne nouvelle est que vous pouvez éviter tous ces coûts si vous ne vous laissez pas tromper par les apparences lorsque vous recherchez une nouvelle maison. Si vous n’êtes pas sûr de votre capacité à repérer les signaux d’alarme structurels géants, c’est une bonne idée d’embaucher des professionnels et de les laisser inspecter la maison pour vous. Même si vous n’avez peut-être pas le privilège de laisser Property Brothers faire cela à votre place, vous pouvez certainement tirer parti d’une expertise et d’un savoir-faire bien supérieurs à ceux de simplement deviner tout cela par vous-même.