Les Property Brothers sont d’accord : ce défaut majeur nécessite des réparations coûteuses

Property Brothers, Drew et Jonathan Scott, sont réputés pour rénover des espaces difficiles et des conceptions désespérées en maisons de rêve pour les propriétaires. Mais même eux sont d’accord : certaines maisons n’en valent tout simplement pas la peine. Si une maison présente un défaut structurel majeur, comme une fondation qui s’affaisse ou des sols inégaux, cela peut vous coûter presque la moitié de votre salaire annuel et une multitude de problèmes à résoudre. Vous feriez mieux d’éviter complètement ces maisons.

Les problèmes structurels font référence aux problèmes directement liés à l’intégrité des fondations, du toit ou des murs porteurs de la maison. Ces problèmes, s’ils ne sont pas traités, peuvent conduire à l’effondrement de toute la maison. En parlant d’une propriété condamnée qu’ils ont rencontrée au début de leur carrière, Jonathan Scott a déclaré à Realtor.com : « Ils (les propriétaires) étaient fixés sur cette maison qui avait été construite sur une ancienne décharge et la maison était en train de couler », a-t-il déclaré. « Et donc, il y avait d’énormes problèmes structurels. Nous leur avons dit : ‘Ce n’est pas la maison, n’achetez pas cette maison.' »

Bien qu’il puisse y avoir plusieurs causes aux défauts structurels d’une maison, puisque cette maison a été construite sur une décharge, la principale raison du défaut dans ce cas était probablement le manque de stabilisation du sol. Si le sol sous votre maison n’est pas capable de supporter sa charge, vous verrez peut-être une maison se dresser dessus, mais avec le temps, vous verrez des signes majeurs d’affaissement des fondations. La décomposition des éléments du sol entraînerait l’effondrement de la maison. Outre le problème d’affaissement, un mauvais compactage du sol peut également entraîner un tassement différentiel, ce qui peut également entraîner des problèmes de stabilité.