Que faire si le propriétaire ne vous permet pas d’installer un climatiseur dans votre logement

Si votre première étape a été de demander à votre propriétaire, votre première action s’il dit non est de vérifier votre bail. Dans la plupart des baux, il y a un article qui stipule que les locataires ne peuvent pas apporter de modifications importantes sans la permission du propriétaire. Si votre contrat de location n’impose aucune limitation à la capacité du locataire à apporter des modifications, vous pourrez peut-être techniquement installer un climatiseur. Toutefois, pour éviter les ennuis, vous souhaiterez peut-être en parler à votre propriétaire et à un avocat avant d’apporter des modifications.

La prochaine chose à vérifier est l’habitabilité. La définition exacte varie selon les États, mais en général, les propriétaires doivent maintenir leurs propriétés dans un état habitable pour leurs locataires. L’État de l’Arkansas n’a aucune exigence d’habitabilité, mais tous les autres États offrent un certain niveau de protection aux locataires. Certaines régions d’États comme l’Arizona, la Californie, la Louisiane, le Maryland, l’Oregon, le Texas et le Nevada ont des lois protégeant le droit d’un locataire à un espace de vie frais d’une manière ou d’une autre, alors examinez les lois de votre propre État et locales pour déterminer ce que vous pouvez légalement demander à votre propriétaire d’améliorer ou de remplacer.

De plus, si votre besoin d’un climatiseur est lié à votre santé ou à un handicap, des aménagements raisonnables doivent être faits par le propriétaire. Cela pourrait signifier que vous devrez payer pour l’installation du climatiseur, mais cela ne sera pas refusé par le propriétaire, à moins qu’il n’y ait d’autres raisons pour lesquelles cela ne serait pas pratique ou sûr. Bien que cela ne soit pas garanti, il vaut la peine de consulter un avocat pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire dans votre situation spécifique.