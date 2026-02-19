Que faire si le propriétaire ne vous permet pas d’installer un climatiseur dans votre logement

Lorsque les températures augmentent suffisamment à l’extérieur, tout le monde a besoin d’un endroit pour échapper à la chaleur brutale. Malheureusement, si votre maison ou votre appartement n’est pas correctement isolé ou si vous ne disposez pas du matériel adéquat, vous pourriez également ressentir le besoin de vous évader de chez vous. Bien que les propriétaires puissent décider d’apporter des ajustements à leur CVC et d’améliorer la température de l’air comme bon leur semble, vous aurez probablement besoin de l’autorisation de votre propriétaire avant d’installer un climatiseur si vous êtes locataire. Un propriétaire qui refuse de vous permettre d’ajouter la climatisation peut être frustrant, mais qu’il s’agisse de considérer vos options juridiques ou d’essayer des options de refroidissement DIY, vous pouvez faire certaines choses dans cette situation.
Même si refuser la climatisation peut paraître inconcevable lorsqu’on est assis dans une pièce hammamée, l’installation d’un système central nécessite souvent des changements structurels. De plus, la responsabilité de l’entretien du climatiseur incombera au propriétaire, ce qui pourrait rendre les choses plus difficiles et plus coûteuses de son côté. En moyenne, la maintenance annuelle coûte quelques centaines de dollars, et l’installation réelle coûte généralement entre 6 000 et 11 500 dollars par NerdWallet. Étant donné que la climatisation n’est pas obligatoire pour les propriétés locatives dans de nombreux États, cela peut sembler un coût inutile important. Donc, si vous envisagez vos options pour rester au frais, il est utile de savoir si les propriétaires doivent fournir la climatisation aux locataires là où vous vivez. Étant donné que votre propriétaire ne souhaite peut-être pas modifier sa propriété ou payer la facture d’entretien courant après votre départ, il peut également décider de ne pas vous autoriser à installer un climatiseur à vos propres frais. Si vous n’êtes pas satisfait, il est peut-être temps d’envisager vos options juridiques.
Quelles sont vos options juridiques si votre propriétaire dit non à AC
Si votre première étape a été de demander à votre propriétaire, votre première action s’il dit non est de vérifier votre bail. Dans la plupart des baux, il y a un article qui stipule que les locataires ne peuvent pas apporter de modifications importantes sans la permission du propriétaire. Si votre contrat de location n’impose aucune limitation à la capacité du locataire à apporter des modifications, vous pourrez peut-être techniquement installer un climatiseur. Toutefois, pour éviter les ennuis, vous souhaiterez peut-être en parler à votre propriétaire et à un avocat avant d’apporter des modifications.
La prochaine chose à vérifier est l’habitabilité. La définition exacte varie selon les États, mais en général, les propriétaires doivent maintenir leurs propriétés dans un état habitable pour leurs locataires. L’État de l’Arkansas n’a aucune exigence d’habitabilité, mais tous les autres États offrent un certain niveau de protection aux locataires. Certaines régions d’États comme l’Arizona, la Californie, la Louisiane, le Maryland, l’Oregon, le Texas et le Nevada ont des lois protégeant le droit d’un locataire à un espace de vie frais d’une manière ou d’une autre, alors examinez les lois de votre propre État et locales pour déterminer ce que vous pouvez légalement demander à votre propriétaire d’améliorer ou de remplacer.
De plus, si votre besoin d’un climatiseur est lié à votre santé ou à un handicap, des aménagements raisonnables doivent être faits par le propriétaire. Cela pourrait signifier que vous devrez payer pour l’installation du climatiseur, mais cela ne sera pas refusé par le propriétaire, à moins qu’il n’y ait d’autres raisons pour lesquelles cela ne serait pas pratique ou sûr. Bien que cela ne soit pas garanti, il vaut la peine de consulter un avocat pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire dans votre situation spécifique.
Rester au frais quand le propriétaire ne vous laisse pas installer la climatisation
Si vous ne pouvez pas consulter un avocat ou si vous apprenez que vous ne pouvez pas installer un climatiseur, vous pouvez quand même prendre certaines mesures pour garder votre appartement plus frais. De l’achat de climatiseurs portables au test de diverses astuces pour abaisser la température de votre location, vous n’avez pas besoin de vous résigner à transpirer tout l’été. Parce que leur installation est minimale et éphémère, les climatiseurs portables peuvent être une option si vous n’êtes pas autorisé à installer un climatiseur central ou de fenêtre. Les principaux inconvénients sont qu’ils peuvent être encombrants, produire beaucoup de bruit et consommer beaucoup d’énergie. Ils coûtent généralement entre 250 et 700 dollars, et vous paierez également plus pour l’électricité. Dans l’ensemble, les climatiseurs portables ne sont pas aussi efficaces que les autres climatiseurs, mais valent la peine d’être pris en compte si votre propriétaire limite ce que vous pouvez installer.
Si le coût est trop rebutant, vous voudrez peut-être commencer par essayer différents trucs et astuces pour abaisser la température de votre maison. Les recommandations courantes sont de couvrir vos fenêtres pour empêcher la chaleur et la lumière du soleil d’entrer, d’utiliser les ventilateurs de manière stratégique pour améliorer la circulation de l’air, d’ouvrir les fenêtres la nuit lorsque les températures sont plus basses et de fermer les portes des pièces inutilisées. Enfin, il existe diverses façons de réutiliser des objets dans la maison pour rester au frais dans une chaleur étouffante et rester à une bonne température même si votre maison est chaude. L’absence d’unité de climatisation dans votre location est frustrant, mais considérer toutes vos options avant d’agir peut vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux.