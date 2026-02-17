Plus de 80 000 véhicules Jeep rappelés en raison de ressorts hélicoïdaux arrière défectueux

Une autre annonce de rappel vient d’être publiée. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient d’annoncer que Chrysler rappelle plus de 80 000 véhicules Jeep en raison de ressorts hélicoïdaux arrière défectueux. Si ce rappel vous semble familier et que vous vous souvenez avoir déjà fait réparer votre Jeep, vous n’avez pas encore terminé. L’annonce du rappel indique que « ce rappel remplace le numéro de rappel NHTSA 23V413. Les véhicules déjà réparés dans le cadre du rappel précédent devront faire appliquer le nouveau remède. »

Pourquoi Chrysler rappelle-t-il autant de Jeeps ?

L’annonce de la NHTSA explique que dans les Jeeps concernées, « les ressorts hélicoïdaux arrière peuvent être mal installés et se détacher du véhicule pendant la conduite ». Les bobines lâches sont dangereuses ; la NHTSA prévient que « les ressorts hélicoïdaux arrière qui se détachent du véhicule pendant la conduite augmentent le risque d’accident ».

Quels véhicules Jeep ont des ressorts hélicoïdaux arrière défectueux ?

Selon le dossier de la NHTSA, Chrysler (FCA US, LLC) rappelle près de 81 000 Jeeps, dont :

Jeep Grand Cherokee L 2021

Jeep Grand Cherokee L 2022

Jeep Grand Cherokee L 2023

Jeep Grand Cherokee 2022

Jeep Grand Cherokee 2023

Les propriétaires de Jeep devraient garder un œil sur leur boîte aux lettres. Chrysler enverra une première série de lettres expliquant le problème à la mi-février 2026. La société enverra une deuxième série de lettres une fois qu’un correctif sera disponible, probablement en mars 2026.

Si vous voulez voir si votre véhicule est impacté et que vous ne voulez pas attendre une lettre, vous pouvez vérifier votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA.

Comment Chrysler va-t-il résoudre ce problème ?

Chrysler a annoncé que « les concessionnaires inspecteront et répareront gratuitement l’ensemble de ressorts hélicoïdaux arrière, si nécessaire ». Prenez rendez-vous dès que possible afin de conduire votre véhicule en toute sérénité.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de FCA US, LLC au 1-800-853-1403. Le numéro de FCA US, LLC pour ce rappel est 20D et le numéro NHTSA est 26V051000.

