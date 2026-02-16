Comment fabriquer une feuille de remplacement pour votre table de salle à manger

Temps Plusieurs jours Complexité Débutant Coût 100 $ – 200 $

Introduction

Apprenez à construire une feuille de table à manger personnalisée pour ajouter des sièges supplémentaires pour les réunions de vacances et les dîners.

Un ami m’a récemment dit que sa famille avait une belle table à manger, mais personne ne sait où se trouvent les rallonges. J’ai dit : « Envoyez-moi une photo, je peux peut-être les faire pour vous. » Lorsque j’ai reçu l’image, j’ai été frappé par la beauté de la table. Quel dommage qu’il manque des feuilles. J’ai immédiatement répondu : « Apportez-moi la table. Je suis presque sûr de pouvoir fabriquer des feuilles de remplacement qui correspondent. » J’aime les bons défis et j’ai pensé que ce serait formidable de partager celui-ci avec vous.

Avant de vous lancer dans un projet comme celui-ci, il y a quelques éléments à considérer. Tout d’abord, examinez le profil des bords de la table existante : les bords détaillés peuvent nécessiter une fraise ou un moulage spécifique pour être reproduits, évitez donc les tables avec des profils compliqués que vous ne pouvez pas recréer. Ensuite, essayez d’identifier les essences de bois. En cas de doute, choisissez quelque chose avec un motif de grain similaire et effectuez un test de coloration, car différentes espèces absorbent les taches différemment. Enfin, testez votre teinture et votre vernis sur un échantillon pour voir si vous pouvez faire correspondre la couleur et le ton de la table. Si une correspondance parfaite n’est pas possible, envisagez plutôt de créer un contraste complémentaire. Un dernier conseil : teignez tout votre bois avant l’assemblage pour ne pas avoir à attendre qu’il sèche à mi-construction. Prêt? Construisons quelques feuilles.

Aperçu du projet

Bricoleur familial

Liste de coupe

PARTIE QTÉ TAILLE UN 2 3/4″ x 1-1/2″ x 34″ B 4 3/4″ x 3-1/2″ x 34″ C 1 3/4″ x 5-1/2″ x 34″ D 2 3/4″ x 3″ x 22-1/2″ E 2 3/4″ x 2-5/8” x 22-1/2″ F 2 11/16″ x 3/4″ x 22-1/2″*

* – avec biseau à 30 degrés

Matériel requis