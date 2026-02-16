Comment fabriquer une feuille de remplacement pour votre table de salle à manger

Plusieurs jours
Débutant
100 $ – 200 $
Introduction
Apprenez à construire une feuille de table à manger personnalisée pour ajouter des sièges supplémentaires pour les réunions de vacances et les dîners.
Un ami m’a récemment dit que sa famille avait une belle table à manger, mais personne ne sait où se trouvent les rallonges. J’ai dit : « Envoyez-moi une photo, je peux peut-être les faire pour vous. » Lorsque j’ai reçu l’image, j’ai été frappé par la beauté de la table. Quel dommage qu’il manque des feuilles. J’ai immédiatement répondu : « Apportez-moi la table. Je suis presque sûr de pouvoir fabriquer des feuilles de remplacement qui correspondent. » J’aime les bons défis et j’ai pensé que ce serait formidable de partager celui-ci avec vous.
Avant de vous lancer dans un projet comme celui-ci, il y a quelques éléments à considérer. Tout d’abord, examinez le profil des bords de la table existante : les bords détaillés peuvent nécessiter une fraise ou un moulage spécifique pour être reproduits, évitez donc les tables avec des profils compliqués que vous ne pouvez pas recréer. Ensuite, essayez d’identifier les essences de bois. En cas de doute, choisissez quelque chose avec un motif de grain similaire et effectuez un test de coloration, car différentes espèces absorbent les taches différemment. Enfin, testez votre teinture et votre vernis sur un échantillon pour voir si vous pouvez faire correspondre la couleur et le ton de la table. Si une correspondance parfaite n’est pas possible, envisagez plutôt de créer un contraste complémentaire. Un dernier conseil : teignez tout votre bois avant l’assemblage pour ne pas avoir à attendre qu’il sèche à mi-construction. Prêt? Construisons quelques feuilles.
Aperçu du projet
Liste de coupe
|PARTIE
|QTÉ
|TAILLE
|UN
|2
|3/4″ x 1-1/2″ x 34″
|B
|4
|3/4″ x 3-1/2″ x 34″
|C
|1
|3/4″ x 5-1/2″ x 34″
|D
|2
|3/4″ x 3″ x 22-1/2″
|E
|2
|3/4″ x 2-5/8” x 22-1/2″
|F
|2
|11/16″ x 3/4″ x 22-1/2″*
* – avec biseau à 30 degrés
Outils requis
- Cloueuse à goupilles de calibre 23
- Menuisier de biscuits
- Crayon de cire de couleur
- Viseur d’angle numérique
- Centres de chevilles
- Percer
- Forets
- Mètre à ruban
- Scie à onglet
- Pinceau
- Scie à chenilles
Matériel requis
- #10 Biscuits au Bois
- Goupilles 1″ 23ga.
- Goupilles de 1/4″
- 3 – 1x6x8′ chêne
- Papier de verre assorti
- Colle CA (épaisseur moyenne)
- Polyuréthane à base d’huile
- Acheter des chiffons
- Mastic à bois
- Colle à bois
- Teinture à bois
Projet étape par étape (7)
Ouvrez le tableau pour déterminer les mesures des feuilles
Ouvrez la table à pleine capacité, puis mesurez la largeur de la table et l’ouverture entre ses deux moitiés. Votre feuille doit correspondre à la largeur de la table et mesurer entre 1 1/2 et 2 pouces. plus étroite que l’ouverture de la table. Par exemple, si votre table ouvre 24 pouces. large (comme le nôtre), faites votre feuille 22-1/2-in. large au plus grand pour garantir qu’il y a suffisamment d’espace pour faire glisser le vantail vers l’intérieur et l’extérieur facilement.
Assembler les lattes
Une fois les dimensions de votre vantail déterminées :
- Coupez les lattes (A, B et C) à la largeur. Laissez-les un pouce ou deux de long pour pouvoir faire des coupes nettes aux extrémités une fois qu’ils ont été collés ensemble.
- À l’aide d’un menuisier à biscuits, découpez les fentes correspondantes pour les biscuits en bois n° 10 dans chaque latte (A, B et C) de la feuille de table.
- Une fois les fentes pour biscuits découpées, assemblez à sec les lattes (A, B et C) pour vous assurer que les biscuits sont alignés.
- Après l’ajustement à sec, collez la section centrale des lattes du vantail (A, B et C). Utilisez des pinces pour assurer un ajustement serré et éviter le curling. Ne vous inquiétez pas si les extrémités ne s’alignent pas parfaitement ; vous pourrez les couper à ras aux dimensions exactes une fois la colle sèche.
- Une fois les joints de biscuit secs, desserrez les lattes collées, nettoyez l’excédent de colle et essorez-le. Testez les lattes dans la table réelle et marquez où couper les extrémités des lattes.
- Coupez les extrémités des lattes (A, B et C) à leur longueur finale.
Fixez les embouts
À l’aide d’un outil de menuiserie, fixez les embouts (D) aux deux extrémités de la section de lattes (A, B et C) déjà assemblée. Marquez les biscuits, coupez les fentes pour biscuits, ajustez à sec et collez avec de nombreuses pinces.
Lorsque vous serrez les embouts (D) en place, veillez à ne pas appliquer trop de pression, car les embouts (D) pourraient se soulever, créant une surface inégale. Utilisez autant de pinces que nécessaire pour garantir que les lattes (A, B et C) et les embouts (D) restent plats lorsqu’ils sont collés.
Emplacements des chevilles de transfert
Sur la plupart des tables, des chevilles sont utilisées pour indexer le vantail en place et garantir qu’il ne bouge pas pendant l’utilisation. Commencez par vous assurer que la surface supérieure des lattes collées (A, B et C) et des embouts (D) affleure la surface de la table. Si ce n’est pas le cas, calez-le.
Ensuite, utilisez des centres de chevilles et un crayon de cire de couleur pour transférer l’emplacement exact des goupilles des deux côtés de votre table sur votre nouvelle feuille. Percez des trous pour les nouvelles chevilles là où vous avez marqué, en gardant à l’esprit qu’elles ne seront pas centrées si vous construisez votre feuille avec du bois plus fin que le plateau de table, comme nous le sommes. Faites très attention à percer au bon angle pour éviter un mauvais alignement.
Fixer le tablier
Placez le vantail dans la table et verrouillez-le avec les goupilles. Marquez l’emplacement du tablier (E) sur le vantail afin qu’il s’aligne et reflète le tablier sur la table. Fixez le bord supérieur du tablier (E) au dessous de l’embout (D) avec 1/4 po. chevilles à l’aide de centres de chevilles. Coller, serrer et laisser sécher.
Fixez le détail du bord
La plupart des tables ont un bord qui est simplement acheminé le long du bord du plateau. Pour cette table, il y avait en fait une pièce moulée avec un biseau à 30 degrés fixé sur les côtés, que nous devions assortir. À l’aide d’une scie à chenilles pour assurer une ligne droite, coupez un biseau de 30 degrés sur votre pièce de garniture (F) pour qu’elle corresponde à la table existante. Ensuite, composez sa largeur à la scie à table et coupez-la à longueur à la scie à onglets. Teignez-le pour qu’il corresponde et fixez-le au bord de l’embout (E) aux deux extrémités de la feuille avec de la colle et un pistolet à clous de calibre 23 afin qu’il s’aligne avec le biseau du reste de la table.
Touches finales
Une fois que toutes les pièces ont été assemblées, retouchez les trous avec du mastic à bois et de la teinture. Appliquez au moins deux couches de polyuréthane à base d’huile sur toute la feuille, en ponçant entre les couches. Le ton doré d’un scellant à base d’huile aidera à obtenir une meilleure correspondance de couleur entre la nouvelle abattant et une table plus ancienne.
FAQ
Quelle est la largeur d’un rallonge pour une table ?
Des feuilles de table extensibles supplémentaires sont généralement disponibles en 12 pouces. et 18 pouces. longueurs. Souvent utilisés par paire et en fonction de la capacité de votre table, vous pouvez utiliser une ou deux feuilles à la fois.
Qu’est-ce qu’une table à manger en feuille de papillon ?
Une table en forme de feuille de papillon se replie sur elle-même et se range sous le plateau une fois rangée. Le nom « feuille de papillon » est dérivé de l’apparence de la feuille, qui est composée de deux morceaux qui s’ouvrent en deux lorsqu’ils sont utilisés. Cette conception élimine le besoin de rangement supplémentaire pour des rallonges séparées et permet à la table de s’étendre rapidement pour accueillir davantage de sièges.
Pourquoi une rallonge de table s’appelle-t-elle une feuille ?
Les premières versions d’une rallonge de table ressemblaient à des feuilles de plantes une fois repliées, également connues sous le nom de feuilles tombantes. Le nom a ensuite été utilisé pour désigner toute rallonge de table plate et amovible. Il est plus facile d’utiliser le terme « feuille de table » que « rallonge de table ».