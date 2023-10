Réalisez vos projets les plus difficiles avec le pulvérisateur de peinture sans air Graco

Lorsque le temps libre est limité, se réserver du temps pour effectuer un travail de peinture passe en bas de la liste des priorités. Que vous ayez besoin de rafraîchir l’intérieur de votre maison ou de vous attaquer à certains peinture extérieure et la coloration, le Pulvérisateur de peinture sans air Graco ça se fait vite.

Si vous vous êtes déjà réveillé endolori après un projet de peinture d’un week-end marathon, vous apprécierez l’idée d’utiliser un pulvérisateur sans air. Les propriétaires et les bricoleurs seront heureux de savoir qu’avec Graco, vous n’avez pas besoin d’un compresseur d’air ou d’une configuration compliquée pour pulvériser votre clôture, votre cabanon ou vos meubles de patio. Le Graco Magnum X5 pulvérise sans air directement à partir du seau de peinture. Quoi de plus simple ?

Qu’est-ce que le pulvérisateur de peinture sans air Graco ?

Til Pulvérisateur de peinture sans air Graco Magnum X5 fonctionne pour les projets de peinture intérieurs et extérieurs comme teindre la terrasse ou peindre un plafond en pop-corn. De plus, j’aime le fait que ce pulvérisateur sans air n’ait pas besoin d’un compresseur d’air séparé pour une finition impeccable. Le puissant piston en acier inoxydable pompe à 3 000 psi directement du seau sans diluer la peinture.

C’est le seul pulvérisateur de peinture dont vous aurez besoin pour réaliser n’importe quel projet domestique, car le pulvérisateur de peinture sans air Graco fonctionne avec les revêtements à base d’eau et d’huile, y compris les teintures. De plus, ce pulvérisateur fonctionne directement à partir d’un seau de peinture d’un ou de 5 gallons, ce qui rend l’installation et l’utilisation très simples. Utilisez le cadran de pression réglable pour choisir un débit qui vous convient et qui correspond à la viscosité de votre peinture ou teinture.

L’unité est légère et facile à déplacer, pesant 17 livres et mesurant un peu moins de 18 pouces. Il est monté sur un support et possède une poignée pour faciliter le déplacement, ce qui le rend idéal pour les personnes âgées.

Le pulvérisateur Graco est livré avec une buse à jet large 515 adaptée à une utilisation en extérieur, mais il peut également accueillir d’autres buses de pulvérisation TrueAirless (vendu séparément) pour différentes largeurs. Le tableau du manuel du propriétaire vous indique la taille idéale pour votre projet, allant d’une largeur de ventilateur de 4 pouces à 10 pouces. L’ensemble de base comprend un tuyau de 25 pieds et a suffisamment de pression pour utiliser jusqu’à 75 pieds de tuyau ou un tuyau fouet pour plus de mobilité. Et pour un nettoyage facile, le Magnum X5 se connecte à un tuyau d’arrosage.

Avantages

Pulvérise sans diluer la peinture

Aucun compresseur d’air requis

15 fois plus rapide que la peinture au pinceau et au rouleau

Siphon direct à partir d’un seau de peinture d’un gallon ou de cinq gallons

Cadran de pression réglable

Embouts interchangeables

Utilisation intérieure et extérieure

3000 livres par pouce carré

Facile à nettoyer

Garantie un an

Fabriqué aux Etats-Unis

Les inconvénients

Des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires selon le projet

via le commerçant

VIA MARCHAND Shop on Amazon Achetez sur Ace Hardware Achetez sur Home Depot Achetez sur Lowe’s Le choix de l’éditeur Graco Magnum X5 Peignez n’importe quoi à l’intérieur ou à l’extérieur avec une finition professionnelle. Aucun éclaircissement ni compresseur requis.

Pourquoi nous l’aimons

Les peintres professionnels comptent sur Graco en tant que leader du secteur. Avec les mêmes excellentes performances, le Pulvérisateur de peinture sans air Graco Magnum X5 est parfait pour les nouveaux utilisateurs et les projets de peinture résidentiels à un prix abordable.

Le pulvérisateur de peinture sans air Graco est facile à utiliser et les résultats sont rapides, ce qui rend l’expérience utilisateur sans effort et amusante. Vous ressentirez moins de fatigue et une plus grande mobilité avec cette unité légère. La finition lisse et la capacité à atteindre les endroits difficiles d’accès comme les avant-toits et les gouttières sont inégalées par rapport au roulage et au brossage. Les utilisateurs ont trouvé ce produit durable et sans problème lorsqu’ils ont suivi les instructions du manuel du propriétaire et regardé le vidéos utiles.

De plus, j’aime la polyvalence de ce pulvérisateur airless. Ce pulvérisateur de peinture n’est pas pointilleux sur le type de revêtement, et la possibilité d’ajuster la pression et de changer les pointes fonctionne pour les projets petits et grands.

Mais ne me croyez pas sur parole !

Plus de 4 800 clients attribuent au Graco Magnum X5 une note de cinq étoiles sur Amazon.

« Peint facilement une pièce entière en quelques minutes, et non en quelques heures », écrit Gregg Longstaff. « Nous l’avons utilisé pour repeindre complètement les murs et les plafonds d’une salle de bains, d’un couloir, d’un escalier, d’un sous-sol et du sol du sous-sol avec différentes couleurs et types de peinture. Le peintre au pistolet s’est facilement adapté à chaque type de peinture et a recouvert tous les murs en profondeur très rapidement.

Client Amazon vérifié, Orin Kimball écrit : « J’ai acheté ce pulvérisateur pour pulvériser l’extérieur de ma maison. La partie la plus difficile a été la préparation à la pulvérisation. Peinture au latex d’extérieur usagée diluée un peu avec de l’eau. Je n’ai eu aucun problème de colmatage/amorçage comme d’autres. Le nettoyage était aussi simple que possible. Hautement recommandé. »

Où acheter le pulvérisateur de peinture sans air Graco

VIA MARCHAND

VIA MARCHAND Shop on Amazon Achetez sur Ace Hardware Achetez sur Home Depot Achetez sur Lowe’s Le choix de l’éditeur Graco Magnum X5 Ce pulvérisateur sans air est idéal pour peindre des projets intérieurs et extérieurs, tels que des terrasses, des parements, des clôtures et des petites maisons.

Le pulvérisateur de peinture sans air Graco et ses accessoires sont disponibles chez Amazone, Matériel Ace, Dépôt à domicile, Lowe’s, Ferme et flotte de Blain et Outils Acme. N’hésitez pas à peindre cette porte de garage décolorée, à rafraîchir la terrasse ou à vous attaquer aux plafonds voûtés. Avec le pulvérisateur de peinture sans air Graco, vous économiserez du temps et des efforts. Et vraiment, que demander de plus ?