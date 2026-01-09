Quoi que vous fassiez, ne laissez pas votre constructeur installer des fils électriques ici

Tout comme les voitures neuves ne fonctionnent pas toujours comme prévu, les propriétaires rencontrent parfois des problèmes avec les maisons nouvellement construites. Les défauts de construction et de conception peuvent ne pas apparaître avant des années, un problème largement reconnu sous le nom de « défauts de construction latents ». Bien que la plupart des réparations surprises les plus courantes puissent être évitées, des erreurs surviennent parfois et causent des problèmes que personne n’aurait pu prévoir. Cela semble être le cas de Ron Daniels, propriétaire du comté de Coweta (via WSBTV2), qui a déclaré que l’installation des services publics de sa maison lui avait laissé une réparation coûteuse. Lorsqu’il est allé faire l’entretien de routine de sa fosse septique, une équipe a trouvé des fils électriques passant dans un conduit directement à travers l’accès à son réservoir. Au lieu d’être un simple problème, ce défaut a entraîné des milliers de dollars de réparations.

Daniels a déclaré que lorsque les travailleurs creusaient pour accéder au réservoir, ils ont trouvé un conduit électrique enterré à environ 3 pieds de profondeur. « Pourquoi installeriez-vous une ligne électrique juste au-dessus d’une porte d’accès à une fosse septique ? » il a demandé. « Cela n’a aucun sens. » Parce que cela a pris plus de temps que prévu aux ouvriers, il a fini par payer beaucoup plus pour faire pomper son réservoir. Selon l’histoire, Daniels a contacté le constructeur, qui a déclaré que la maison n’était pas couverte par la garantie de deux ans. Le constructeur a maintenu le tracé, mais Daniels n’était pas d’accord. « Ce placement a fait toute la différence. Ce qui aurait dû être une réparation de 800 $ s’est transformé en près de 5 000 $. »