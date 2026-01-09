Quoi que vous fassiez, ne laissez pas votre constructeur installer des fils électriques ici

Tout comme les voitures neuves ne fonctionnent pas toujours comme prévu, les propriétaires rencontrent parfois des problèmes avec les maisons nouvellement construites. Les défauts de construction et de conception peuvent ne pas apparaître avant des années, un problème largement reconnu sous le nom de « défauts de construction latents ». Bien que la plupart des réparations surprises les plus courantes puissent être évitées, des erreurs surviennent parfois et causent des problèmes que personne n’aurait pu prévoir. Cela semble être le cas de Ron Daniels, propriétaire du comté de Coweta (via WSBTV2), qui a déclaré que l’installation des services publics de sa maison lui avait laissé une réparation coûteuse. Lorsqu’il est allé faire l’entretien de routine de sa fosse septique, une équipe a trouvé des fils électriques passant dans un conduit directement à travers l’accès à son réservoir. Au lieu d’être un simple problème, ce défaut a entraîné des milliers de dollars de réparations.
Daniels a déclaré que lorsque les travailleurs creusaient pour accéder au réservoir, ils ont trouvé un conduit électrique enterré à environ 3 pieds de profondeur. « Pourquoi installeriez-vous une ligne électrique juste au-dessus d’une porte d’accès à une fosse septique ? » il a demandé. « Cela n’a aucun sens. » Parce que cela a pris plus de temps que prévu aux ouvriers, il a fini par payer beaucoup plus pour faire pomper son réservoir. Selon l’histoire, Daniels a contacté le constructeur, qui a déclaré que la maison n’était pas couverte par la garantie de deux ans. Le constructeur a maintenu le tracé, mais Daniels n’était pas d’accord. « Ce placement a fait toute la différence. Ce qui aurait dû être une réparation de 800 $ s’est transformé en près de 5 000 $. »
Comment les lignes électriques finissent sur les couvercles des fosses septiques et comment l’éviter
Ron Daniels avait raison de se demander pourquoi son constructeur installerait des lignes électriques au-dessus de l’accès à la fosse septique, mais nous ne pouvons que spéculer sur la cause. La plupart des défauts de construction sont causés par des problèmes tels qu’une planification inadéquate, une mauvaise communication entre les corps de métier et des erreurs de conception. Pour minimiser ces risques, dans la mesure du possible, les propriétaires peuvent constituer un regard supplémentaire important pendant toutes les étapes de construction qui ont lieu sur leur propriété. Bien sûr, ce n’est pas une option si vous achetez une maison déjà construite.
En tant que propriétaires, nous avons la responsabilité d’être proactifs, et il existe toute une liste de problèmes à surveiller lorsque vous construisez ou achetez une maison. Pourtant, ce défaut n’aurait pas été visible lors d’une inspection raisonnable puisqu’il était enfoui sous trois pieds de terre. Dans de nombreuses régions, le code exige qu’il y ait des colonnes montantes pour garantir que les couvercles des fosses septiques soient faciles d’accès, ce qui aurait pu éviter ce problème.
En fin de compte, le problème électrique de Daniels met en évidence une vérité inconfortable, à savoir que même si l’achat d’une nouvelle maison présente des avantages, ils ne sont pas parfaits. Chaque propriété a ses particularités et parfois les défauts restent cachés jusqu’à ce qu’une procédure d’entretien de routine les révèle. Si vous envisagez d’acheter une nouvelle construction en 2026 pour profiter de la surabondance de maisons sur le marché, le conseil est d’être minutieux et de réduire autant que possible vos risques grâce à une diligence raisonnable.