Les inconvénients sournois de vivre à proximité d’un centre d’IA

Que vous soyez pratiquement en relation avec ChatGPT ou que vous vous accrochiez fièrement à vos habitudes luddites pour la vie, la plupart des gens s’appuient sur l’intelligence artificielle (IA) chaque semaine. Des applications météo à Alexa en passant par les outils de streaming et de navigation, selon Gallup, 99 % des Américains utilisent au moins un produit compatible avec l’IA chaque semaine, qu’ils le sachent ou non. Grâce à la demande insatiable d’automatisation des tâches, de recommandations de restaurants, d’optimisation de la logistique, de thérapie gratuite et tout le reste, d’énormes centres de données sont en route vers un quartier proche de chez vous. Mais de la flambée des factures d’énergie aux impacts environnementaux dévastateurs, vivre à proximité d’un centre d’IA présente plusieurs inconvénients sournois.
Au-delà de la tension sur le réseau électrique et de la consommation quotidienne d’eau qui éclipse des villes entières, l’arrivée des centres de données peut remodeler les communautés d’autres manières. Les systèmes de refroidissement et les générateurs de secours fonctionnant 24 heures sur 24 créent un bruit constant. En plus d’être généralement irritant, surtout tard dans la nuit, lorsque les volumes ambiants sont par ailleurs plus faibles, certains résidents affirment que le bruit fait fuir la faune locale.
Ce problème d’impact environnemental est aggravé par le fait que les développeurs de centres d’IA privilégient souvent les sites ruraux parce que la demande du réseau électrique environnant n’est pas aussi élevée. Mais comme la construction de centres de données est souvent annoncée par des coupes à blanc et une préparation massive du site, de vastes parcelles de terrain boisées ou non aménagées sont définitivement modifiées. La taille même des centres de données hyperscale, qui peuvent atteindre jusqu’à un million de pieds carrés et s’étendre sur des centaines d’acres, entraîne d’importantes pertes d’habitats et d’espaces verts. Des changements dans le zonage, les schémas de circulation et les objectifs de développement environnants apparaissent fréquemment au cours du processus d’autorisation. Le résultat final pour les habitants est souvent la transformation de zones rurales calmes en zones industrielles encombrées.
Les préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques augmentent
L’expansion rapide des centres d’IA soulève également des questions de santé publique et de sécurité pour les résidents à proximité, notamment en ce qui concerne la qualité de l’air et le stress hydrique. Il y a de nombreux débats sur la consommation d’électricité de ces installations et son impact sur les prix à la consommation. Mais on accorde moins d’attention au fait qu’une partie de cette énergie provient encore de systèmes polluants de l’air et dépendants des combustibles fossiles.
Des chercheurs ont récemment publié une étude dans Computers and Science, révélant que la formation d’un grand modèle d’IA « peut produire des polluants atmosphériques équivalents à plus de 10 000 allers-retours en voiture entre Los Angeles et New York ». Ils estiment que les émissions de particules fines associées à l’activité des centres de données pourraient contribuer à jusqu’à 1 300 décès prématurés chaque année d’ici 2030. La pollution de l’air est largement considérée comme un tueur silencieux et est bien établie comme facteur de risque d’asthme, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Pour les résidents à proximité, en particulier les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies préexistantes, une exposition répétée, même à de faibles niveaux, peut contribuer à de graves risques pour la santé.
L’approvisionnement en eau est également menacé. Les centres d’IA à grande échelle peuvent consommer des millions de gallons d’eau douce chaque jour. Le volume considérable nécessaire pour refroidir ces installations massives peut mettre à rude épreuve les approvisionnements en eau locaux, en particulier dans les régions sujettes à la sécheresse. À son tour, cela crée un risque de pénurie d’eau, ce qui entraîne une concurrence accrue (et donc des prix) pour l’eau potable et agricole. Dans certains systèmes, l’eau rejetée après refroidissement est traitée chimiquement, affectant les écosystèmes en aval et les capacités de traitement municipales. Bien que les centres de données soient souvent présentés comme des voisins à faible impact, leur ampleur et leur complexité signifient que les implications en matière de santé et de sécurité rendent la surveillance essentielle pour les communautés invitées à les accueillir.
Les centres de données transfèrent les coûts (et les conséquences) de l’entreprise sur les propriétaires
Malheureusement, les inconvénients de vivre à proximité d’un centre d’IA vont bien au-delà des impacts environnementaux et sur la santé publique. Les avantages économiques promis sont souvent en deçà des attentes. Même si certains politiciens peuvent souligner une augmentation des recettes fiscales foncières, en réalité, la plupart des États offrent des réductions d’impôts si généreuses pour attirer la construction de centres de données que la génération de revenus locaux reste sur les propriétaires déjà surchargés. La question de savoir si les centres de données nuisent ou améliorent la valeur de votre propriété est nuancée, mais les données disponibles montrent clairement qu’ils n’améliorent pas de manière permanente les économies locales grâce à la création d’emplois. Alors que la valeur des propriétés devient plus difficile à prévoir, que les primes d’assurance augmentent et que le caractère du quartier change de manière indélébile, de nombreux propriétaires se retrouvent à absorber les impacts financiers et de qualité de vie à long terme des centres de données conçus pour servir les entreprises technologiques, et non les communautés locales.
Il existe même des cas où l’arrivée d’un centre de données oblige les propriétaires à s’en aller complètement. Pour répondre à l’énorme demande en électricité des centres d’IA, les compagnies d’électricité investissent dans de nouvelles lignes de transmission capables de répondre à la demande énergétique actuelle et future. La majeure partie du coût est répercutée sur les clients résidentiels via des augmentations de tarifs plutôt que d’être absorbée par les centres de données eux-mêmes, ce qui signifie que les résidents locaux subventionnent essentiellement les installations à haute tension. Pire encore, les services publics dotés d’une autorité de domaine éminente s’engagent dans des efforts controversés pour acquérir des servitudes permanentes et même des propriétés résidentielles entières situées le long des routes de transport prévues.
Qu’il s’agisse de l’érosion des habitats fauniques ou de l’augmentation des coûts pour les résidents, le coût réel des centres d’IA est souvent payé par ceux qui en profitent le moins. Rester au courant des projets de centres de données locaux permet aux propriétaires de se préparer et de défendre les meilleurs intérêts de leur quartier.