12 idées de stockage intégrées pour les petits espaces

Lorsque nous avons emménagé dans un petit studio, nous avons réalisé à quel point nous perdions de l’espace dans notre ancienne maison plus grande. Cette table basse ? Il y a une multitude de rangements en dessous. Tout comme il y en a sous le lit et même sous les armoires de cuisine.
« Les propriétaires ont soif de simplicité, d’efficacité et d’espaces qui facilitent les routines quotidiennes », déclare Tony Ditzler, président de ShelfGenie. « Le stockage intégré offre un look épuré et personnalisé qui maximise chaque centimètre. »
Allez plus loin en y pensant non seulement comme un appel à s’organiser, mais comme une pratique pour être conscient de ce qui est essentiel dans votre vie, explique Meera Watts, fondatrice de Siddhi Yoga. « Au-delà de la simple optimisation de la superficie de votre espace, travaillez consciemment à la création d’un sanctuaire physique qui favorise la santé mentale et spirituelle. »
Quel que soit votre objectif, voici onze idées de rangement intégrées, proposées par des experts de tout le pays, pour vous aider à désencombrer votre maison et à améliorer votre vie quotidienne.
Avantages du stockage intégré
- Réduire les objets égarés
- Créez des espaces plus faciles à organiser et à entretenir
- Ouvrir l’espace au sol
- Ajoutez des éléments de conception professionnels et intentionnels
- Augmenter la valeur de revente
- Éliminez l’encombrement visuel
Créer de l’ordre dans votre maison améliore également votre clarté mentale, explique Watts. « Comme chaque élément a une place intégrée, votre esprit est moins susceptible d’être perturbé par le désarroi », dit-elle. « L’ordre que vous créez à l’extérieur mène à la paix intérieure et à une plus grande opportunité pour vous de grandir personnellement. »
/
12
Donnez un coup de pouce à votre stockage
Les tiroirs et les armoires peu profonds et coulissants sont parfaits pour ranger des objets plats comme des plats de cuisson, des couvercles de casseroles et des produits de nettoyage. «Pour moi, l’espace sous les armoires de cuisine et de salle de bain résout la plus grande source de perte d’espace dans la plupart des maisons», déclare Mike Bowman de Patio Productions.
Conseil de pro: Utilisez du matériel coulissant de tiroir de qualité évalué à au moins 15 livres. Si vous souhaitez bricoler cette tâche, prévoyez moins de 40 $ pour les matériaux de chaque tiroir.
/
12
Rangez-le sous les escaliers
Une idée de rangement intégré peu encombrant consiste à transformer l’espace sous votre escalier avec des étagères, des armoires ou des tiroirs. L’espace devient alors idéal pour tout ranger, des chaussures, produits de nettoyage et articles saisonniers, à l’affichage d’un casier à vin et même pour servir de coin pour animaux de compagnie.
« Les tiroirs coulissants ou les étagères coulissantes augmentent la portée et évitent la perte d’objets », explique Jason Rowe de Hello Electrical. « Renforcez également les panneaux pour les charges lourdes. » Selon la configuration, il s’agit d’un travail de bricolage avec des dépenses minimes.
/
12
Installez des étagères murales minces
Économisez de l’espace au sol et augmentez le stockage avec des étagères murales minces et des armoires flottantes. Ceux illustrés ci-dessus ont été conçus par Rowe. Au moment de décider quoi placer sur les étagères, moins c’est plus, explique l’organisatrice professionnelle Julia Goldberg.
« Avoir trop de petites choses sur les étagères crée un fouillis visuel », dit-elle. « Si vous avez une étagère qui doit contenir beaucoup d’objets plus petits, pensez à utiliser un panier, qui donne à votre œil une chose sur laquelle s’installer, plutôt qu’un grand nombre de petites choses. »
/
12
Créez un coin bien-être vertical
Transformez l’espace mort sur un mur étroit ou dans un coin en un mini-sanctuaire conscient. Ces coins de bien-être verticaux incitent visuellement votre cerveau à s’arrêter et à se centrer, explique Watts. Essayez une étagère flottante avec une bougie ou un journal, un tapis de yoga enroulé verticalement ou des crochets pour suspendre des perles de méditation ou des bandes de résistance.
« L’aspect le plus important est d’être minimaliste », dit-elle. « Le coin bien-être vertical doit rester épuré afin de ne pas détourner l’attention de la capacité de l’espace à vous aider à désencombrer votre esprit, pas seulement le sol. »
/
12
Intégrer dans le garde-manger
Remplacez ces étagères en fil métallique dans le garde-manger par une étagère intégrée personnalisée et utile. Désignez des zones pour vos articles les plus utilisés, comme le café, les ustensiles de pâtisserie et les collations. « L’ajout d’une prise et d’un espace sur le comptoir vous donne également un endroit pour utiliser ou ranger des appareils électroménagers, comme le grille-pain, la machine à café ou le mixeur, libérant ainsi un espace précieux sur le comptoir de la cuisine », explique l’organisatrice professionnelle Marta Parfan.
Conseil de pro: Utilisez du MDF peint ou de la mélamine pour une construction économique, ou ajoutez un vrai comptoir en bois ou en pierre pour une touche haut de gamme.
/
12
Ajouter du rangement sous les sièges
Recherchez des meubles à double usage. Par exemple, « un pouf qui s’ouvre pour le rangement ou une table basse avec des tiroirs sont des moyens de garder vos essentiels cachés tout en profitant d’un plus grand espace de vie », explique Shaun Martin de We Buy Houses. Vous pouvez même construire votre propre pouf de rangement en une seule journée.
Pensez également à créer un espace pour les outils de jardinage, les équipements de sport ou les fournitures de barbecue en élargissant cette idée pour inclure des bancs extérieurs avec rangement à l’intérieur.
/
12
Utilisez l’espace mort dans la salle de bain
Transformer cette zone sous l’évier est une excellente idée de stockage intégré. « Le meuble sous l’évier est généralement un chaos enroulé autour de la plomberie, mais un tiroir en forme de U rend l’espace intentionnel », explique Ditzler.
Il y a de fortes chances qu’il y ait aussi un espace vide au-dessus de vos toilettes, entre la douche et le lavabo et au-dessus de la porte. Une armoire à pharmacie intégrée dans la cavité du mur est particulièrement utile dans les petites salles de bains. Vous pouvez également acheter des solutions de rangement pour votre salle de bain, comme une armoire qui passe au-dessus des toilettes pour augmenter l’espace de rangement.
/
12
Maximiser l’espace du grenier
Aménager un grenier est un excellent moyen d’ajouter une chambre supplémentaire ou un bureau à votre maison. Mais même si votre grenier n’est pas adapté à cela, vous devriez quand même l’utiliser comme espace de stockage. «Les étagères intégrées dans les greniers gardent les bacs bien rangés et facilitent la saisie de ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller ou à mélanger les cartons», explique Parks.
Conseil de pro: Utilisez des bacs et des étiquettes assortis pour donner aux étagères un aspect plus organisé.
/
12
Utiliser le rangement sous le lit
Il y a énormément d’espace sous la plupart des lits, qui n’attend que d’être exploité. Quelques idées pratiques pour le revendiquer incluent des tiroirs, des bacs roulants, des sacs sous vide et même de vieilles valises. «Le rangement sous le lit change la donne pour ceux qui disposent d’un placard de la taille d’une boîte à chaussures», déclare Zack Moorin de Zack Buys Houses. « Cet espace facilement oublié est parfait pour ranger des vêtements, des chaussures et de la literie supplémentaire hors saison. » En prime, transformer la zone en espace de stockage permet également de réduire les lapins de poussière qui s’y accumulent.
/
12
Construire des lits superposés
Les lits superposés sont une excellente idée de rangement intégré pour libérer de l’espace au sol, notamment dans les chambres d’enfants. Selon la façon dont vous les construisez, vous pouvez également créer des étagères supplémentaires astucieuses au sein de la structure, sur le côté ou placées dans le mur derrière les oreillers. Un menuisier devrait également pouvoir intégrer quelques tiroirs spacieux sous le lit du bas pour utiliser encore plus l’espace.
/
12
Personnalisez vos armoires de cuisine pour le rangement
Créez des armoires dotées d’une vie intérieure riche en réfléchissant soigneusement à l’utilisation que vous ferez du stockage. Pensez ensuite à utiliser des organisateurs d’armoires pour maximiser l’espace disponible. Même des ajouts simples, comme ce panier métallique coulissant, peuvent vous aider à organiser vos armoires pour réduire l’encombrement et faciliter le retrait et le rangement des objets. Consultez également ces projets de bricolage pour augmenter le rangement des armoires de cuisine et des tiroirs.
/
12
Ajouter une fenêtre
Le rangement sur banc de fenêtre vous offre plus d’espace pour vous détendre, ainsi qu’un boost d’organisation. «Les bancs de fenêtre sont parmi les meilleurs éléments intégrés pour les petites pièces», déclare l’organisatrice professionnelle Olivia Parks. « Ils sont parfaits pour ranger des jeux de société, des couvertures, des oreillers et des jouets pour enfants. »
Maximisez le rangement avec des dessus relevables (en utilisant des charnières à fermeture en douceur pour qu’ils ne claquent pas) ou utilisez des tiroirs ou des paniers avant pour un accès rapide, explique John Washing de Cabinets Plus. « Il existe un mythe selon lequel ces bancs sont coûteux, mais une simple construction en MDF/contreplaqué avec des coussins préfabriqués peut coûter moins de 300 $. » Vous pouvez également en acheter les fondations chez IKEA (armoires Sektion) ou Semihandmade (modèle Boxi).
FAQ
Quels matériaux conviennent le mieux pour un stockage intégré qui doit durer ?
Selon votre budget, les choix solides incluent le contreplaqué, le MDF, le bois massif ou le stratifié de haute qualité. «Le contreplaqué a un excellent rapport poids/résistance, le MDF offre une surface lisse qui peut être peinte et le bois massif offre une durabilité», explique John Washing de Cabinets Plus. « Dans les cas où la zone est très humide, comme les salles de bains, le MDF résistant à l’humidité ou le contreplaqué scellé sont les meilleurs. »
Pour plus de durabilité et une sensation de bien-être, Watts se tourne vers des matériaux de construction durables et naturels comme le bois massif ou le bambou. «Ils offrent de la longévité et apporteront un sentiment de stabilité à votre maison», dit-elle. « C’est tout le contraire des plastiques ou des matériaux composites bon marché, qui semblent temporaires et peuvent perturber l’énergie de votre espace. »
Comment nettoyer et entretenir des armoires ou des étagères encastrées ?
Époussetez-les périodiquement à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide et d’un savon doux. Évitez les nettoyants agressifs ou abrasifs qui peuvent endommager les surfaces. Gardez les glissières et les patins exempts de débris et resserrez périodiquement le matériel. L’utilisation de doublures dans les zones très fréquentées peut également aider. «Si les éléments encastrés sont en bois, appliquez une légère couche de cirage naturel pour meubles tous les six à douze mois pour aider à protéger la finition», explique Bowman.
À propos des experts
- Meera Watts est le fondateur de Siddhi Yoga et l’un des 20 meilleurs blogueurs internationaux de yoga.
- Tony Ditzler est président de ShelfGenie, produits et solutions d’organisation de la maison.
- Mike Bowman est chef de produit technique et rédacteur en chef de Patio Productions.
- Jason Rowe est fondateur de Hello Electrical.
- Julia Goldberg est un organisateur professionnel dans l’Indiana avec Love It et Label It.
- John Laveuse est fondateur et PDG de Cabinets Plus, une entreprise d’armoires sur mesure située dans le comté d’Orange, en Californie.
- Shaun Martin est propriétaire de We Buy Houses à Denver, Colorado, et passionné de design d’intérieur.
- Olivia Parcs est une organisatrice professionnelle à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où elle dirige Nola Organizers.
- Marta Parfan est propriétaire et organisateur professionnel de Well Arranged Home, Inc., basé à Calgary et à Toronto.
- Zack Moorin est le fondateur de Zack Buys Houses à Charlotte, en Caroline du Nord.