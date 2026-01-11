12 idées de stockage intégrées pour les petits espaces

Lorsque nous avons emménagé dans un petit studio, nous avons réalisé à quel point nous perdions de l’espace dans notre ancienne maison plus grande. Cette table basse ? Il y a une multitude de rangements en dessous. Tout comme il y en a sous le lit et même sous les armoires de cuisine. « Les propriétaires ont soif de simplicité, d’efficacité et d’espaces qui facilitent les routines quotidiennes », déclare Tony Ditzler, président de ShelfGenie. « Le stockage intégré offre un look épuré et personnalisé qui maximise chaque centimètre. » Allez plus loin en y pensant non seulement comme un appel à s’organiser, mais comme une pratique pour être conscient de ce qui est essentiel dans votre vie, explique Meera Watts, fondatrice de Siddhi Yoga. « Au-delà de la simple optimisation de la superficie de votre espace, travaillez consciemment à la création d’un sanctuaire physique qui favorise la santé mentale et spirituelle. » Quel que soit votre objectif, voici onze idées de rangement intégrées, proposées par des experts de tout le pays, pour vous aider à désencombrer votre maison et à améliorer votre vie quotidienne. Avantages du stockage intégré Réduire les objets égarés

Créez des espaces plus faciles à organiser et à entretenir

Ouvrir l’espace au sol

Ajoutez des éléments de conception professionnels et intentionnels

Augmenter la valeur de revente

Éliminez l’encombrement visuel Créer de l’ordre dans votre maison améliore également votre clarté mentale, explique Watts. « Comme chaque élément a une place intégrée, votre esprit est moins susceptible d’être perturbé par le désarroi », dit-elle. « L’ordre que vous créez à l’extérieur mène à la paix intérieure et à une plus grande opportunité pour vous de grandir personnellement. »

1

/

12 PRODUCTIONS DE COURTOISIE POUR PATIO Donnez un coup de pouce à votre stockage Les tiroirs et les armoires peu profonds et coulissants sont parfaits pour ranger des objets plats comme des plats de cuisson, des couvercles de casseroles et des produits de nettoyage. «Pour moi, l’espace sous les armoires de cuisine et de salle de bain résout la plus grande source de perte d’espace dans la plupart des maisons», déclare Mike Bowman de Patio Productions. Conseil de pro: Utilisez du matériel coulissant de tiroir de qualité évalué à au moins 15 livres. Si vous souhaitez bricoler cette tâche, prévoyez moins de 40 $ pour les matériaux de chaque tiroir.

2

/

12 COURTOISIE BONJOUR ÉLECTRIQUE Rangez-le sous les escaliers Une idée de rangement intégré peu encombrant consiste à transformer l’espace sous votre escalier avec des étagères, des armoires ou des tiroirs. L’espace devient alors idéal pour tout ranger, des chaussures, produits de nettoyage et articles saisonniers, à l’affichage d’un casier à vin et même pour servir de coin pour animaux de compagnie. « Les tiroirs coulissants ou les étagères coulissantes augmentent la portée et évitent la perte d’objets », explique Jason Rowe de Hello Electrical. « Renforcez également les panneaux pour les charges lourdes. » Selon la configuration, il s’agit d’un travail de bricolage avec des dépenses minimes.

3

/

12 COURTOISIE BONJOUR ÉLECTRIQUE Installez des étagères murales minces Économisez de l’espace au sol et augmentez le stockage avec des étagères murales minces et des armoires flottantes. Ceux illustrés ci-dessus ont été conçus par Rowe. Au moment de décider quoi placer sur les étagères, moins c’est plus, explique l’organisatrice professionnelle Julia Goldberg. « Avoir trop de petites choses sur les étagères crée un fouillis visuel », dit-elle. « Si vous avez une étagère qui doit contenir beaucoup d’objets plus petits, pensez à utiliser un panier, qui donne à votre œil une chose sur laquelle s’installer, plutôt qu’un grand nombre de petites choses. »

4

/

12 AVEC LA COURTOISIE DU SIDDHI YOGA Créez un coin bien-être vertical Transformez l’espace mort sur un mur étroit ou dans un coin en un mini-sanctuaire conscient. Ces coins de bien-être verticaux incitent visuellement votre cerveau à s’arrêter et à se centrer, explique Watts. Essayez une étagère flottante avec une bougie ou un journal, un tapis de yoga enroulé verticalement ou des crochets pour suspendre des perles de méditation ou des bandes de résistance. « L’aspect le plus important est d’être minimaliste », dit-elle. « Le coin bien-être vertical doit rester épuré afin de ne pas détourner l’attention de la capacité de l’espace à vous aider à désencombrer votre esprit, pas seulement le sol. »

5

/

12 COURTOISIE MAISON BIEN AGENCÉE Intégrer dans le garde-manger Remplacez ces étagères en fil métallique dans le garde-manger par une étagère intégrée personnalisée et utile. Désignez des zones pour vos articles les plus utilisés, comme le café, les ustensiles de pâtisserie et les collations. « L’ajout d’une prise et d’un espace sur le comptoir vous donne également un endroit pour utiliser ou ranger des appareils électroménagers, comme le grille-pain, la machine à café ou le mixeur, libérant ainsi un espace précieux sur le comptoir de la cuisine », explique l’organisatrice professionnelle Marta Parfan. Conseil de pro: Utilisez du MDF peint ou de la mélamine pour une construction économique, ou ajoutez un vrai comptoir en bois ou en pierre pour une touche haut de gamme.

6

/

12 Homme à tout faire familial Ajouter du rangement sous les sièges Recherchez des meubles à double usage. Par exemple, « un pouf qui s’ouvre pour le rangement ou une table basse avec des tiroirs sont des moyens de garder vos essentiels cachés tout en profitant d’un plus grand espace de vie », explique Shaun Martin de We Buy Houses. Vous pouvez même construire votre propre pouf de rangement en une seule journée. Pensez également à créer un espace pour les outils de jardinage, les équipements de sport ou les fournitures de barbecue en élargissant cette idée pour inclure des bancs extérieurs avec rangement à l’intérieur.

7

/

12 DENIS CHEVCHUK/GETTY IMAGES Utilisez l’espace mort dans la salle de bain Transformer cette zone sous l’évier est une excellente idée de stockage intégré. « Le meuble sous l’évier est généralement un chaos enroulé autour de la plomberie, mais un tiroir en forme de U rend l’espace intentionnel », explique Ditzler. Il y a de fortes chances qu’il y ait aussi un espace vide au-dessus de vos toilettes, entre la douche et le lavabo et au-dessus de la porte. Une armoire à pharmacie intégrée dans la cavité du mur est particulièrement utile dans les petites salles de bains. Vous pouvez également acheter des solutions de rangement pour votre salle de bain, comme une armoire qui passe au-dessus des toilettes pour augmenter l’espace de rangement.

8

/

12 AVEC LA COURTOISIE DES ORGANISATEURS DE NOLA Maximiser l’espace du grenier Aménager un grenier est un excellent moyen d’ajouter une chambre supplémentaire ou un bureau à votre maison. Mais même si votre grenier n’est pas adapté à cela, vous devriez quand même l’utiliser comme espace de stockage. «Les étagères intégrées dans les greniers gardent les bacs bien rangés et facilitent la saisie de ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller ou à mélanger les cartons», explique Parks. Conseil de pro: Utilisez des bacs et des étiquettes assortis pour donner aux étagères un aspect plus organisé.

9

/

12 LIUDMILA TCHERNETSKA/GETTY IMAGES Utiliser le rangement sous le lit Il y a énormément d’espace sous la plupart des lits, qui n’attend que d’être exploité. Quelques idées pratiques pour le revendiquer incluent des tiroirs, des bacs roulants, des sacs sous vide et même de vieilles valises. «Le rangement sous le lit change la donne pour ceux qui disposent d’un placard de la taille d’une boîte à chaussures», déclare Zack Moorin de Zack Buys Houses. « Cet espace facilement oublié est parfait pour ranger des vêtements, des chaussures et de la literie supplémentaire hors saison. » En prime, transformer la zone en espace de stockage permet également de réduire les lapins de poussière qui s’y accumulent.

10

/

12 Thomas Fricke/Getty Images Construire des lits superposés Les lits superposés sont une excellente idée de rangement intégré pour libérer de l’espace au sol, notamment dans les chambres d’enfants. Selon la façon dont vous les construisez, vous pouvez également créer des étagères supplémentaires astucieuses au sein de la structure, sur le côté ou placées dans le mur derrière les oreillers. Un menuisier devrait également pouvoir intégrer quelques tiroirs spacieux sous le lit du bas pour utiliser encore plus l’espace.

11

/

12 SOMMERSBY/GETTY IMAGES Personnalisez vos armoires de cuisine pour le rangement Créez des armoires dotées d’une vie intérieure riche en réfléchissant soigneusement à l’utilisation que vous ferez du stockage. Pensez ensuite à utiliser des organisateurs d’armoires pour maximiser l’espace disponible. Même des ajouts simples, comme ce panier métallique coulissant, peuvent vous aider à organiser vos armoires pour réduire l’encombrement et faciliter le retrait et le rangement des objets. Consultez également ces projets de bricolage pour augmenter le rangement des armoires de cuisine et des tiroirs.