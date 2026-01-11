La floraison 1-800-Flowers de l’année 2026 sera la star de votre prochaine pièce maîtresse

L’année 2025 touche à sa fin, ce qui signifie que de nombreuses marques déploient leurs sélections pour l’année à venir. Même si vous connaissez peut-être les couleurs de l’année Pantone et Behr, saviez-vous qu’il existe également une fleur de l’année ? 1-800-Flowers vient d’annoncer ses choix pour la fleur et la plante de 2026, et leurs sélections pourraient être des ajouts spectaculaires à votre jardin l’année prochaine.

Comment 1-800-Flowers a-t-elle effectué ses sélections ?

1-800-Flowers a pris en compte plusieurs facteurs lors de la sélection de ses fleurs et plantes de l’année, notamment « les tendances d’achat et les données d’engagement des consommateurs, les prévisions de tendances florales et de design d’intérieur, le symbolisme et la pertinence culturels, et la polyvalence pour les occasions de cadeaux et les applications de conception », selon leur annonce.

Fleur de l’année 2026

1-800-Fleurs La fleur de l’année est le delphinium. Selon le communiqué de presse de la société annonçant la sélection, « le delphinium… symbolise l’espoir, l’élévation et le mouvement constant vers des jours plus lumineux. Sa forme verticale attire naturellement le regard vers le haut, reflétant un désir collectif de croissance, de clarté et d’optimisme renouvelé. La présence architecturale de la fleur apporte à la fois douceur et stature aux arrangements, créant un ascenseur visuel tout en évoquant la sérénité et le but. « 

Rêves céruléens

Un superbe arrangement floral mettant en vedette le delphinium, la fleur de l’année de 1-800-Flowers.com.

La société affirme que « le delphinium s’aligne sur les tendances émergentes alors que le bleu et les fleurs aux tons froids connaissent une résurgence dans le cadre du mouvement du « luxe calme ». Si vous souhaitez acheter un arrangement qui en contient, « les designers mettent de plus en plus en valeur le potentiel de la fleur… en l’utilisant pour créer un flux vertical dans des compositions aérées et sculpturales ».

Plante de l’année 2026

Le choix de l’entreprise ne s’arrête pas aux fleurs. Ils ont également annoncé une plante de l’année : l’arbre à argent. Selon l’annonce, « l’arbre à argent… a de profondes racines dans les traditions culturelles d’Asie de l’Est en tant que symbole de chance, de prospérité et d’harmonie ». L’article continue en disant « dans le feng shui, on pense qu’il attire l’énergie positive, tandis que ses feuilles à cinq lobes représentent les cinq éléments de l’équilibre. La conception du tronc tressé montre comment la force individuelle devient plus puissante lorsqu’elle est tissée ensemble. »

