Détails de conception de la maison de rêve HGTV 2026 que nous aimons

Le 30e HGTV Dream Home est une belle retraite située à Charlotte, en Caroline du Nord, au bord du lac Wylie. La maison de 3 2000 pieds carrés se trouve sur une péninsule offrant paix et intimité. À l’intérieur, il y a 3 lits et 3,5 salles de bains, ainsi que de nombreux espaces de détente, de cuisine et de travail pour s’adapter à presque toutes les familles. Pour voir une présentation complète de ce que la maison a à offrir, le designer Brian Patrick Flynn propose une visite guidée sur la chaîne YouTube de HGTV.
Bien qu’il y ait beaucoup de choses à apprécier dans cette maison, certains détails de conception rassemblent vraiment le tout. Le plus gros attrait est évidemment la vue imprenable sur le lac, et le designer l’a gardé à l’esprit dans chaque partie de la maison. À l’extérieur, les choix de matériaux et de couleurs ont été choisis pour permettre une vue dégagée et se fondre dans l’eau. Il y a eu un effort évident pour apporter des pièces uniques qui sauront certainement charmer, mais qui n’enlèveront rien au cadre magnifique. Par exemple, la table d’extérieur personnalisée présente un motif unique, mais met également en valeur le scintillement du soleil sur les vagues.
De plus, les pièces de la maison qui donnent sur l’eau sont conçues pour être moins flashy. Bien qu’ils offrent beaucoup de texture et de charme, comme de beaux tapis et des briques rustiques, la plupart des choix de couleurs dans ces espaces sont plus neutres. Non seulement cela ajoute une sorte de charme intemporel, mais cela contribue également à attirer le regard à travers les fenêtres et sur l’étendue époustouflante au-delà.
Chaque pièce est différente, mais les éléments partout lui donnent un sentiment d’unité
Bien que le design centré autour du lac soit magnifique, vous pourriez craindre que les autres aspects de la maison aient été quelque peu négligés. Cependant, pour cette conception, chaque détail a été pensé avec soin. Là où l’accent n’est pas mis sur l’eau à l’extérieur, le designer est devenu plus audacieux dans les choix de couleurs et de design. Au lieu de gris et de bruns chauds, des nuances de rouges, de bleus et de verts ont été introduites. Par exemple, le garde-manger et la zone de stockage sont d’un beau vert. Bien qu’elle puisse encore être classée comme une couleur plus neutre, elle offre un éclat de vitalité et d’énergie qui pourrait autrement manquer.
Malgré le changement de couleur, la pièce ne semble pas séparée du reste de la cuisine. Les pièces de décoration et les choix de meubles contribuent à le relier à la zone principale. En fait, cela se voit partout dans la maison. La salle à manger fait sa propre déclaration avec des murs partiellement lambrissés, une superbe couleur argile et des pièces décoratives.
A l’étage, les chambres présentent des nuances d’orange, de rouge et de vert, les différenciant les unes des autres et s’adaptant aux thèmes des espaces. Il y a également des zones de couleurs vives dans les salles de bains et le couloir pour aider à mieux unifier l’ensemble du design. L’ajout de tendances classiques en matière de décoration d’intérieur qui résistent à l’épreuve du temps, comme des paniers en osier, des motifs intemporels et des couleurs neutres, contribue à garantir que cette maison soit magnifique pour les années à venir.
La fonctionnalité n’a pas été abandonnée au profit du design et du style
Bien que cette maison soit incroyablement belle et élégante, la caractéristique de conception qui s’est le plus démarquée lors de la visite guidée était le niveau de réflexion mis par le concepteur pour rendre cette maison réellement fonctionnelle. Avec d’autres maisons impressionnantes, l’espace semble plus mis en scène et ressemble plus à une œuvre d’art qu’à un véritable espace habitable. Heureusement, ce n’était pas le cas avec cette HGTV Dream Home.
Le mobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, comporte un élément douillet qui donne presque envie de se blottir et de se détendre. De plus, il y avait de nombreuses caractéristiques pratiques, comme une porte d’épicerie dans le garde-manger et des zones avec de nombreux rangements cachés. L’un des espaces les plus impressionnants était cependant la buanderie. Cet espace a été conçu en pensant aux loisirs et à la fonctionnalité, comme la salle de la vieille école autrefois populaire qui mérite un retour : une salle de couture. Avoir un espace dans lequel vous pouvez travailler, vous concentrer sur vos loisirs et faire la lessive en même temps peut vous aider à rester concentré et productif tout au long de la journée.
Le designer a même enfreint certaines « règles » du design, telles que la place des meubles sur les tapis, ce qui signifie généralement que vous voulez que les choses soient centrées. Cependant, dans la salle du matin, le designer a choisi de décaler certaines pièces pour ajouter à la fois forme et fonctionnalité. L’aménagement tient également compte de la circulation piétonnière, de sorte que rien ne bloque l’entrée de la porte menant à l’extérieur.