Détails de conception de la maison de rêve HGTV 2026 que nous aimons

Le 30e HGTV Dream Home est une belle retraite située à Charlotte, en Caroline du Nord, au bord du lac Wylie. La maison de 3 2000 pieds carrés se trouve sur une péninsule offrant paix et intimité. À l’intérieur, il y a 3 lits et 3,5 salles de bains, ainsi que de nombreux espaces de détente, de cuisine et de travail pour s’adapter à presque toutes les familles. Pour voir une présentation complète de ce que la maison a à offrir, le designer Brian Patrick Flynn propose une visite guidée sur la chaîne YouTube de HGTV.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses à apprécier dans cette maison, certains détails de conception rassemblent vraiment le tout. Le plus gros attrait est évidemment la vue imprenable sur le lac, et le designer l’a gardé à l’esprit dans chaque partie de la maison. À l’extérieur, les choix de matériaux et de couleurs ont été choisis pour permettre une vue dégagée et se fondre dans l’eau. Il y a eu un effort évident pour apporter des pièces uniques qui sauront certainement charmer, mais qui n’enlèveront rien au cadre magnifique. Par exemple, la table d’extérieur personnalisée présente un motif unique, mais met également en valeur le scintillement du soleil sur les vagues.

De plus, les pièces de la maison qui donnent sur l’eau sont conçues pour être moins flashy. Bien qu’ils offrent beaucoup de texture et de charme, comme de beaux tapis et des briques rustiques, la plupart des choix de couleurs dans ces espaces sont plus neutres. Non seulement cela ajoute une sorte de charme intemporel, mais cela contribue également à attirer le regard à travers les fenêtres et sur l’étendue époustouflante au-delà.