À quoi ressembleront les maisons de démarrage en 2026, selon un expert en immobilier

De plus, ne basez pas vos décisions uniquement sur l’âge de construction d’une unité, prévient notre expert. Il poursuit : « Une autre idée fausse est que les maisons plus récentes signifient automatiquement des coûts de propriété inférieurs. Les acheteurs sont souvent surpris d’apprendre que les nouvelles constructions peuvent entraîner des taxes foncières, des frais HOA et des évaluations continues plus élevés, selon la communauté. Il conseille donc de donner une chance équitable aux maisons relativement plus anciennes. « Les maisons plus anciennes, même si elles nécessitent parfois plus d’entretien, peuvent offrir des dépenses plus prévisibles et une meilleure valeur à long terme dans les quartiers établis. »

Fitzgerald brise également certains mythes concernant la flexibilité une fois que vous achetez une maison. Il ajoute : « De nombreux primo-accédants pensent que l’achat d’une première maison les enferme dans une seule voie. En réalité, les acheteurs en 2026 ont plus d’options que jamais, y compris la location d’une propriété plus tard, le refinancement si les conditions s’améliorent ou l’utilisation stratégique de l’appréciation. Alors, ne vous sentez pas accablé par la perspective de choisir une maison qui vous conviendra pour toujours. Restez plutôt dans le présent et choisissez un endroit qui répond à vos exigences.