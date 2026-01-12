À quoi ressembleront les maisons de démarrage en 2026, selon un expert en immobilier

Ce changement se produit principalement parce que « … de nombreux primo-accédants abordent leur achat avec l’idée qu’ils peuvent rester sur place plus longtemps, soit par choix, soit par nécessité », explique-t-il. C’est pourquoi notre expert estime que la taille n’est pas aujourd’hui le facteur primordial le plus important. « Une première maison en 2026 est souvent définie par le prix par rapport au marché local, l’abordabilité mensuelle et l’habitabilité globale plutôt que par la seule superficie en pieds carrés. » Selon lui, les maisons de démarrage ne se limitent plus aux unités unifamiliales ; il peut s’agir de condos, de maisons en rangée et de duplex. Mais cela dépendra de l’emplacement du bien. Fitzgerald estime également que « les acheteurs sont également plus ouverts aux maisons qui ont besoin de mises à jour esthétiques, à condition que la structure, les systèmes et l’emplacement aient du sens ». C’est pourquoi le récit autour d’eux « … est passé d’un niveau d’entrée et temporaire à un système gérable, flexible et financièrement viable », explique-t-il.
Idées fausses que les acheteurs d’une première maison ont en 2026 sur les maisons de démarrage
De plus, ne basez pas vos décisions uniquement sur l’âge de construction d’une unité, prévient notre expert. Il poursuit : « Une autre idée fausse est que les maisons plus récentes signifient automatiquement des coûts de propriété inférieurs. Les acheteurs sont souvent surpris d’apprendre que les nouvelles constructions peuvent entraîner des taxes foncières, des frais HOA et des évaluations continues plus élevés, selon la communauté. Il conseille donc de donner une chance équitable aux maisons relativement plus anciennes. « Les maisons plus anciennes, même si elles nécessitent parfois plus d’entretien, peuvent offrir des dépenses plus prévisibles et une meilleure valeur à long terme dans les quartiers établis. »
Fitzgerald brise également certains mythes concernant la flexibilité une fois que vous achetez une maison. Il ajoute : « De nombreux primo-accédants pensent que l’achat d’une première maison les enferme dans une seule voie. En réalité, les acheteurs en 2026 ont plus d’options que jamais, y compris la location d’une propriété plus tard, le refinancement si les conditions s’améliorent ou l’utilisation stratégique de l’appréciation. Alors, ne vous sentez pas accablé par la perspective de choisir une maison qui vous conviendra pour toujours. Restez plutôt dans le présent et choisissez un endroit qui répond à vos exigences.
Caractéristiques que les acheteurs de maison modernes recherchent dans une première maison
De plus, un bureau à domicile ou, à tout le moins, une configuration de travail modulable est aujourd’hui vital. « Cela ne signifie pas toujours un bureau à domicile complet, mais les acheteurs recherchent une pièce, un coin ou un espace fini supplémentaire qui peut s’adapter au travail à distance ou hybride. Même les acheteurs qui ne travaillent pas à domicile à temps plein y voient une option importante pour l’avenir, d’autant plus que les modes de travail continuent d’évoluer. Si la maison qui vous intéresse n’en possède pas, faites en sorte que chaque pied carré compte en aménageant un petit espace de travail sur le palier de votre escalier pour transformer l’espace.
Les acheteurs actuels sont également très passionnés par l’efficacité énergétique et accordent beaucoup d’importance aux systèmes mis à jour, note Fitzgerald. Vous vous demandez pourquoi ils sont une priorité en 2026 ? Il ajoute : « Les acheteurs accordent une plus grande attention à l’isolation, aux fenêtres, aux systèmes de CVC et aux appareils électroménagers, car les coûts d’exploitation mensuels sont plus importants que jamais. Une maison efficace et bien entretenue offre une tranquillité d’esprit et aide les acheteurs à mieux prévoir leurs dépenses, ce qui est essentiel lorsqu’ils accèdent à la propriété pour la première fois. »
Attentes réalistes que les premiers acheteurs devraient avoir par rapport à leur première maison
« Les acheteurs doivent également s’attendre à une concurrence pour les maisons à bon prix, surtout celles qui sont prêtes à emménager », ajoute-t-il. Compte tenu de cela, il recommande de faire le tri dans vos finances et d’être clair sur votre budget et vos exigences non négociables. De plus, considérez dans quelle mesure une propriété vieillira dans quelques années. Fitzgerald recommande : « Regardez comment la maison pourrait s’adapter au fil du temps, que ce soit par de petites améliorations, des changements d’agencement ou une utilisation future. » Même si cela peut sembler un travail supplémentaire, cela peut s’avérer très payant. Il est d’accord : « Une maison qui fonctionne aujourd’hui et qui a du potentiel demain s’avère souvent un meilleur achat qu’une maison qui semble parfaite mais offre peu de flexibilité. » En un mot, suivez les conseils importants pour les acheteurs d’une première maison, mais « … rappelez-vous qu’une première maison consiste à construire des fondations et non à trouver la perfection », conclut notre expert.