Le type de cuisine pour lequel les acheteurs sont prêts à dépenser plus en 2026

Expliquant pourquoi une cuisine rénovée attirera des acheteurs sérieux en 2026, il déclare : « La cuisine est souvent le cœur de la maison et donne souvent le ton sur la façon dont les acheteurs perçoivent la valeur globale de la propriété. Même dans un environnement économique plus prudent, les acheteurs ont tendance à réagir fortement aux cuisines qui semblent actuelles, fonctionnelles et conçues avec soin. Cependant, les mises à niveau exagérées ou à la mode ne vous rapporteront pas le meilleur prix, estime notre expert. « Les acheteurs paient plus pour des cuisines intemporelles, bien entretenues et pratiques. Une cuisine propre et actualisée indique que la maison a été entretenue, ce qui compte tout autant que les finitions elles-mêmes », explique-t-il.

La raison derrière cela est simple. Une cuisine prête à emménager représente moins de travail pour les futurs propriétaires. Cela les encourage parfois à dépenser plus que ce qu’ils avaient initialement prévu. Et c’est un facteur incontournable car, comme le dit notre expert, « les rénovations sont coûteuses, prennent du temps et sont souvent plus perturbatrices que ce à quoi les gens s’attendent ». Il ajoute : « Pensez à la disponibilité de l’entrepreneur, aux délais d’autorisation et aux retards de matériaux. Payer plus d’avance pour une cuisine finie permet aux acheteurs d’éviter tout inconvénient majeur. »