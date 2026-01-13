Le type de cuisine pour lequel les acheteurs sont prêts à dépenser plus en 2026

Expliquant pourquoi une cuisine rénovée attirera des acheteurs sérieux en 2026, il déclare : « La cuisine est souvent le cœur de la maison et donne souvent le ton sur la façon dont les acheteurs perçoivent la valeur globale de la propriété. Même dans un environnement économique plus prudent, les acheteurs ont tendance à réagir fortement aux cuisines qui semblent actuelles, fonctionnelles et conçues avec soin. Cependant, les mises à niveau exagérées ou à la mode ne vous rapporteront pas le meilleur prix, estime notre expert. « Les acheteurs paient plus pour des cuisines intemporelles, bien entretenues et pratiques. Une cuisine propre et actualisée indique que la maison a été entretenue, ce qui compte tout autant que les finitions elles-mêmes », explique-t-il.
La raison derrière cela est simple. Une cuisine prête à emménager représente moins de travail pour les futurs propriétaires. Cela les encourage parfois à dépenser plus que ce qu’ils avaient initialement prévu. Et c’est un facteur incontournable car, comme le dit notre expert, « les rénovations sont coûteuses, prennent du temps et sont souvent plus perturbatrices que ce à quoi les gens s’attendent ». Il ajoute : « Pensez à la disponibilité de l’entrepreneur, aux délais d’autorisation et aux retards de matériaux. Payer plus d’avance pour une cuisine finie permet aux acheteurs d’éviter tout inconvénient majeur. »
Types d’améliorations que les acheteurs recherchent dans les cuisines en 2026
Cela étant dit, ces améliorations spécifiques n’offriront pas un bon rendement à moins que l’aménagement de votre salle de cuisine ne fonctionne également. Aumann est d’accord et explique : « D’après mon expérience, les acheteurs recherchent des cuisines ouvertes, efficaces et confortables. Ils ne sont pas intéressés par des espaces trop formels et tendance. Des lignes épurées, un rangement intelligent et un agencement pratique sont les principales priorités de la plupart des parties intéressées. Le secret consiste à faire imaginer aux gens comment cette pièce leur facilitera la vie. Et si vous vous demandez encore si une cuisine ouverte ou fermée convient à votre maison, notre expert suggère : « Les cuisines qui se connectent facilement aux espaces repas ou au salon continuent également de trouver un écho, en particulier pour les acheteurs qui aiment recevoir leurs amis et leur famille, ou simplement passer beaucoup de temps à profiter de leur maison.
Investissement requis pour l’amélioration des cuisines et leur retour sur investissement en 2026
Il poursuit : « Bien sûr, si vous envisagez d’abattre des murs, de remplacer de gros appareils électroménagers ou de réinstaller des comptoirs fabriqués à partir de matériaux de meilleure qualité, cela nécessitera naturellement un investissement beaucoup plus important. » Pour mettre cela en perspective, une nouvelle île peut coûter entre 900 $ et 6 500 $ (ou plus), en fonction de la taille, du matériau et du style que vous recherchez.
Quelle que soit la solution choisie, « les cuisines doivent être chaleureuses et ne pas trop correspondre à un goût particulier. Le choix de matériaux et de finitions classiques permet aux acheteurs de projeter leur propre style sur l’espace », conseille Aumann. Ainsi, au lieu d’espérer un espace digne d’un magazine ou prêt pour Instagram, visez « à créer une cuisine facile à vivre, bien entretenue et adaptée à la façon dont les gens utilisent réellement leur maison au quotidien ». Cela devrait vous donner un ROI (retour sur investissement) élevé. Cependant, il précise que vous n’obtiendrez peut-être pas toujours cela en termes monétaires. « Une rénovation de cuisine bien exécutée peut améliorer considérablement la valeur marchande de votre propriété et réduire les délais de mise sur le marché », explique notre expert.
Cas où une rénovation de cuisine pourrait ne pas jouer en votre faveur
Ce n’est pas tout. « Une rénovation qui donne la priorité aux tendances plutôt qu’à la fonctionnalité quotidienne peut en fait limiter l’attrait d’une cuisine et donner l’impression aux acheteurs qu’ils devront de toute façon refaire l’espace », explique notre expert. Hélas, la promesse d’un travail supplémentaire à venir juste après l’achat d’une maison est terrifiante et/ou fatigante pour de nombreuses personnes. Cela peut les rendre hésitants à faire une offre sur votre propriété. Et si tel est le cas, le nombre pourrait ne pas être celui auquel vous vous attendiez.
Aumann note que la sensibilité aux prix est un autre facteur à prendre en compte. « Certains acheteurs préfèrent acheter à un prix d’entrée inférieur et investir dans des rénovations selon leur propre calendrier, lorsqu’ils en ont les moyens », dit-il. « Cela est particulièrement vrai pour ceux qui souhaitent contrôler des choix de conception spécifiques ou qui envisagent une rénovation plus vaste allant au-delà de la cuisine. » En termes simples, parfois, ce n’est pas vous, c’est eux. Alors, tempérez vos attentes et essayez de percevoir la situation du point de vue de l’acheteur.