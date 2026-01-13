Ford rappelle près de 273 000 véhicules en raison d’un risque de déplacement

En matière de rappels, les risques de déploiement sont particulièrement terrifiants. Même s’ils n’ont peut-être pas la même gravité que les incendies de moteur, l’idée de ne pas pouvoir stationner sa voiture et d’être à la merci de la route reste incroyablement effrayante. Malheureusement pour certains propriétaires de Ford, cette situation n’est pas hypothétique. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment annoncé que des centaines de milliers de véhicules Ford faisaient l’objet d’un rappel en raison d’un risque de déplacement. Découvrez si le vôtre figure sur la liste et ce que vous pouvez faire pour assurer votre sécurité.

Pourquoi Ford rappelle-t-il autant de véhicules ?

Selon le mémoire de la NHTSA, les véhicules Ford en question présentent un risque de rouler. Le problème se pose lors du stationnement. Le rapport explique que « le module de stationnement intégré peut ne pas se verrouiller en position de stationnement lorsque le conducteur passe en position de stationnement ». Lorsque cela se produit, cela « peut permettre au véhicule de rouler, augmentant ainsi le risque d’accident ».

La NHTSA prévient qu’à cause de cela, « ces véhicules ne respectent pas les exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) numéro 114, « Protection contre le vol et prévention du déplacement ».

Quels véhicules Ford ont ce problème ?

Bricoleur familial, Getty Images

Le dossier de rappel indique que près de 273 000 véhicules Ford présentent un risque de déplacement, notamment :

VÉB F-150 Lightning 2022

VÉB F-150 Lightning 2023

VÉB F-150 Lightning 2024

VÉB F-150 Lightning 2025

2026 F-150 Lightning BEV

Mustang Mach-E 2024

Mustang Mach-E 2025

Mustang Mach-E 2026

Non-conformiste de 2025

Non-conformiste de 2026

Si vous ne savez pas si votre véhicule présente ou non ce problème, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Ford enverra une première série de lettres aux propriétaires début février 2026. L’entreprise enverra une deuxième série de lettres « une fois que le remède final sera disponible, prévu en février 2026 ». À partir du 26 janvier 2026, vous pouvez également rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA pour voir si votre véhicule est inclus dans ce rappel.

Comment Ford va-t-il résoudre le risque de déplacement ?

Selon Ford, « le logiciel du module de stationnement sera mis à jour gratuitement par liaison radio (OTA) ou par un concessionnaire ». Donnez la priorité à cette réparation dès qu’elle est disponible pour vous. Un véhicule qui ne stationne pas est à la fois un danger et un handicap. Pour votre propre bien ainsi que celui de votre entourage, prenez ce rappel au sérieux.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est 25C69 et le numéro NHTSA est 25V863000.

Source

Risque de déplacement du véhicule/FMVSS 114, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.