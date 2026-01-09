Ducati rappelle plus de 1 000 motos en raison d’un risque dangereux de blocage des roues

Même si les rappels de motos ne semblent pas susciter autant d’attention que les rappels de voitures, ils peuvent néanmoins poser d’importants problèmes de sécurité. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment annoncé que certaines motos Ducati avaient un problème avec leurs roues, ce qui a entraîné un rappel.

Si vous possédez l’un de ces vélos, vous devez d’abord confirmer si le vôtre présente ou non ce problème. Si tel est le cas, vous devez utiliser un autre moyen de transport jusqu’à ce que vous puissiez l’emmener chez un concessionnaire pour réparation. Parier sur vos roues fonctionnant exactement comme prévu alors qu’il existe un risque énorme qu’elles provoquent un accident est un mauvais pari.

Pourquoi les vélos Ducati sont-ils rappelés ?

Selon le dossier de la NHTSA, les motos Ducati en question ont un problème avec leurs roues, ce qui a motivé le rappel. Plus précisément, « les fusibles de la pompe ABS et de l’unité de commande peuvent avoir été inversés lors du montage, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement de l’ABS et éventuellement un blocage des roues ».

Tout problème impliquant les roues doit être pris au sérieux. Et dans ce cas, le blocage des roues est aussi dangereux qu’il y paraît, sinon plus. La NHTSA prévient que « le blocage des roues avant ou arrière peut entraîner une perte de contrôle de la moto, augmentant ainsi le risque d’accident ou de blessure ». Si cela se produit sur l’autoroute, vous pourriez courir un réel danger de mourir.

Quels vélos Ducati ont ce problème ?

Pietro D’Aprano/Getty Images

Plus de 1 000 motos Ducati sont incluses dans ce rappel. Ils comprennent :

Panigale V2 2025

Ducati Streetfighter V2 2025

Ducati Streetfighter V2 2026

Si vous possédez une de ces motos, gardez un œil sur votre boîte mail. Ducati enverra des lettres aux propriétaires fin janvier 2026. Si vous souhaitez le savoir plus tôt, vous pouvez rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA à partir du 15 décembre 2025.

Comment Ducati va-t-il résoudre ce problème ?

Ducati affirme que « les concessionnaires inspecteront les fusibles et les porte-fusibles et les répareront si nécessaire, gratuitement ». Une fois le remède disponible, planifiez votre réparation dès que possible. La moto est déjà une activité dangereuse, comme en témoignent les tarifs d’assurance plus élevés. Il n’y a aucune raison de prendre le risque de rouler avec un vélo avec des roues défectueuses.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client Ducati au 1-888-391-5446. Le numéro de Ducati pour ce rappel est SRV-RCL-25-004 et le numéro NHTSA est 25V838000.

Source

La roue avant ou arrière peut se bloquer, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.