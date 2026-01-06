Quel contrôle avez-vous réellement sur votre trottoir ?

En tant que propriétaire, vous disposez d’une certaine liberté en ce qui concerne le trottoir. Si vous êtes le voisin mentionné ci-dessus qui aime habiller le trottoir pour que les passants puissent en profiter, certaines villes autorisent les propriétaires à planter des fleurs et des arbustes sur la promenade ou le boulevard, la bande de terrain située entre la bordure et le trottoir. Alors que certaines administrations locales exigent l’obtention d’un permis pour ces activités, d’autres (comme la ville de Los Angeles) n’en exigent pas pour une promenade devant une propriété résidentielle. Tant que la végétation n’obstrue pas le trottoir, ne pousse pas trop haut ou ne compromet pas la sécurité du sentier, le jardinage ou l’aménagement paysager de la promenade dans votre cour avant ne devrait pas poser de problème.

Un autre ajout amusant à côté de votre trottoir sont des objets à arrêts multiples, comme une petite bibliothèque gratuite. Bien que vous deviez respecter les règles municipales (et éventuellement demander une charte à l’organisation Little Free Library) lorsqu’il s’agit d’exploiter une bibliothèque gratuite dans votre cour avant et près du trottoir, des éléments comme ceux-ci sont une jolie façon d’égayer un quartier, à condition de ne pas gêner le passage en toute sécurité sur le chemin. Bien entendu, avant d’habiller votre trottoir de quelque manière que ce soit, n’oubliez pas de vérifier toutes les réglementations locales, y compris celles de votre association de propriétaires. En fonction de votre HOA ou des règles uniques de votre ville, même quelque chose d’aussi inoffensif que l’utilisation de craie sur le trottoir devant votre maison pourrait attiser un conflit. Non, vous n’êtes pas propriétaire du trottoir et vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez (y compris éloigner les gens), mais si vous faites tout correctement en ce qui concerne l’entretien et les ajouts, il ne devrait pas y avoir de problème juridique.