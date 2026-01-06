Quel contrôle avez-vous réellement sur votre trottoir ?

Nous avons tous été confrontés à ce voisin hostile qui pensait que le trottoir et la bordure lui appartenaient. Aucune voiture ne peut se garer devant leur maison parce qu’ils croient qu’ils « possèdent » l’endroit, ou qu’ils semblent s’opposer aux gens qui marchent sur le trottoir à côté ou devant leur maison. Ou, peut-être de l’autre côté de la médaille, vous êtes ce voisin qui adore habiller le trottoir avec des fleurs et des décorations, mais vos voisins grincheux disent que c’est un espace public sur lequel vos affaires ne devraient pas empiéter. La question qui préoccupe tout le monde est probablement : qui a raison dans ces situations ?
La réponse est vraiment personne. Il existe de nombreux malentendus en matière de trottoirs. Ils créent souvent une illusion de propriété pour les propriétaires, surtout lorsque la limite de propriété s’étend techniquement jusqu’à la rue. Cependant, les trottoirs servent de forme de servitude pour le public qui permet le passage ; les trottoirs sont des voies concédées dédiées à la circulation piétonne qui assurent la sécurité publique et constituent donc des espaces publics. Alors que dans de nombreuses localités, les propriétaires assument la responsabilité et le fardeau de l’entretien, la propriété revient en fin de compte aux gouvernements locaux. Par conséquent, vous n’êtes pas « propriétaire » du trottoir ou de la bordure, et ce voisin territorial non plus.
Où vous avez le contrôle de votre trottoir en tant que propriétaire
En tant que propriétaire, vous disposez d’une certaine liberté en ce qui concerne le trottoir. Si vous êtes le voisin mentionné ci-dessus qui aime habiller le trottoir pour que les passants puissent en profiter, certaines villes autorisent les propriétaires à planter des fleurs et des arbustes sur la promenade ou le boulevard, la bande de terrain située entre la bordure et le trottoir. Alors que certaines administrations locales exigent l’obtention d’un permis pour ces activités, d’autres (comme la ville de Los Angeles) n’en exigent pas pour une promenade devant une propriété résidentielle. Tant que la végétation n’obstrue pas le trottoir, ne pousse pas trop haut ou ne compromet pas la sécurité du sentier, le jardinage ou l’aménagement paysager de la promenade dans votre cour avant ne devrait pas poser de problème.
Un autre ajout amusant à côté de votre trottoir sont des objets à arrêts multiples, comme une petite bibliothèque gratuite. Bien que vous deviez respecter les règles municipales (et éventuellement demander une charte à l’organisation Little Free Library) lorsqu’il s’agit d’exploiter une bibliothèque gratuite dans votre cour avant et près du trottoir, des éléments comme ceux-ci sont une jolie façon d’égayer un quartier, à condition de ne pas gêner le passage en toute sécurité sur le chemin. Bien entendu, avant d’habiller votre trottoir de quelque manière que ce soit, n’oubliez pas de vérifier toutes les réglementations locales, y compris celles de votre association de propriétaires. En fonction de votre HOA ou des règles uniques de votre ville, même quelque chose d’aussi inoffensif que l’utilisation de craie sur le trottoir devant votre maison pourrait attiser un conflit. Non, vous n’êtes pas propriétaire du trottoir et vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez (y compris éloigner les gens), mais si vous faites tout correctement en ce qui concerne l’entretien et les ajouts, il ne devrait pas y avoir de problème juridique.
Aspects du trottoir dont vous pourriez être responsable
Comme nous l’avons mentionné, même si la propriété du trottoir appartient aux gouvernements locaux, le fardeau de l’entretien et de l’entretien peut souvent incomber au propriétaire, en fonction des réglementations municipales. Les réparations générales des trottoirs relèvent de la responsabilité du gouvernement local, mais parfois, les réparations doivent être entreprises par le propriétaire. Il est préférable de vérifier auprès de votre ministère des Travaux publics local pour obtenir des informations sur le degré de contrôle et de responsabilité que vous avez sur le tronçon devant votre maison.
D’autres tâches d’entretien moins intensives, comme le déneigement des trottoirs adjacents ou devant les maisons, incombent le plus souvent au propriétaire, malgré la servitude. Les règles varient selon les États et les villes, certaines administrations locales s’occupant de ce type d’entretien saisonnier, mais si c’est votre responsabilité et que vous négligez d’enlever efficacement et en toute sécurité la neige et la glace des allées, vous risquez des amendes. Ou pire, votre responsabilité pourrait être engagée en cas de glissade et de chute ! Même si vous pouvez bénéficier de l’aide de votre assurance habitation, il est préférable de ne pas courir le risque de devoir y recourir. Avec toutes ces nuances en jeu, il n’est pas étonnant que les voisins soient confus (et même irrités) à propos des activités sur le trottoir, mais en fin de compte, même si vous n’êtes pas propriétaire du trottoir, vous en avez probablement une certaine responsabilité.