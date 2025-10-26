Qu’est-ce qui rend l’architecture des Brownstones de New York si emblématique ?

Une seule brique ne coûte que quelques dollars, mais lorsqu’elles sont regroupées pour former les faces emblématiques des brownstones de New York, les briques valent des millions. Le mot « brownstone » évoque l’image de maisons de ville historiques bordant les rues des quartiers les plus emblématiques de New York, mais que signifie-t-il réellement ? Charles Lockwood, éminent expert en grès brun et auteur de « Bricks and Brownstone : The New York Row House 1783-1929 », a défini le grès brun comme « un grès triasique ou une pierre de taille tendre et à grain serré » dans une interview avec Brownstoner. Au départ, des bâtiments entiers étaient construits en pierre brune solide, mais au fil du temps, il est devenu plus économique de les utiliser comme façade décorative.

La plupart des bâtiments en pierre brune qui composent le paysage urbain de New York ont ​​été construits au 19ème et début 20ème siècles. Entourés de gratte-ciel, de circulation automobile et d’attributs de la modernité, ces bâtiments préservent un instantané du passé. Alors que Zohran Mamdani, candidat à la mairie de New York, envisage de faire de New York une ville plus abordable où vivre, vous pourrez peut-être vous procurer une pierre brune, ajoutant ainsi votre nom à une longue liste de propriétés historiques.