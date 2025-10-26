Pourquoi les vieilles maisons vintage sont désormais plus chères que les neuves

Malgré le charme indéniable des maisons anciennes, elles ne reçoivent pas traditionnellement le même amour que les maisons neuves. Les acheteurs se sont depuis longtemps tournés vers les nouvelles constructions avec leurs appareils électroménagers mis à jour, leurs finitions modernes et l’absence de dommages et de défauts qui affectent souvent les maisons plus anciennes – et ils ont été prêts à payer un supplément pour cela. Historiquement, les maisons neuves ont été l’option la plus coûteuse, mais maintenant le vent tourne. Alors que les constructeurs offrent de plus en plus de remises et d’incitations pour déplacer leurs stocks, libérer du capital et se concentrer sur des constructions à moindre coût, le paysage des prix évolue, les maisons anciennes et vintage atteignant de plus en plus des prix plus élevés que les maisons nouvellement construites.

« Les maisons neuves étant moins chères que les maisons existantes, c’est une situation étrange », a déclaré au site Joel Berner, économiste principal chez Realtor.com. « La différence d’abordabilité va également au-delà du prix autocollant, car de nombreux constructeurs offrent des incitations telles que de l’argent à la clôture ou des taux hypothécaires réduits qui font une différence majeure dans les coûts initiaux et les paiements mensuels. »

En juin, le prix médian des maisons existantes vendues aux États-Unis était de 441 500 dollars, dépassant le prix des maisons neuves, dont le prix de vente médian était de 401 800 dollars, soit une remise record de plus de 9 %, selon Forbes. Pour illustrer à quel point cette tendance émergente est inhabituelle, Forbes rapporte que le phénomène de maisons neuves vendues à un prix inférieur à celui des maisons existantes ne s’est produit que deux fois au cours des 42 années comprises entre juin 1982 et mai 2024. Dans la courte période entre mai 2024 et juin 2025, cependant, cela s’est produit sept fois.