Pourquoi les vieilles maisons vintage sont désormais plus chères que les neuves

Malgré le charme indéniable des maisons anciennes, elles ne reçoivent pas traditionnellement le même amour que les maisons neuves. Les acheteurs se sont depuis longtemps tournés vers les nouvelles constructions avec leurs appareils électroménagers mis à jour, leurs finitions modernes et l’absence de dommages et de défauts qui affectent souvent les maisons plus anciennes – et ils ont été prêts à payer un supplément pour cela. Historiquement, les maisons neuves ont été l’option la plus coûteuse, mais maintenant le vent tourne. Alors que les constructeurs offrent de plus en plus de remises et d’incitations pour déplacer leurs stocks, libérer du capital et se concentrer sur des constructions à moindre coût, le paysage des prix évolue, les maisons anciennes et vintage atteignant de plus en plus des prix plus élevés que les maisons nouvellement construites.
« Les maisons neuves étant moins chères que les maisons existantes, c’est une situation étrange », a déclaré au site Joel Berner, économiste principal chez Realtor.com. « La différence d’abordabilité va également au-delà du prix autocollant, car de nombreux constructeurs offrent des incitations telles que de l’argent à la clôture ou des taux hypothécaires réduits qui font une différence majeure dans les coûts initiaux et les paiements mensuels. »
En juin, le prix médian des maisons existantes vendues aux États-Unis était de 441 500 dollars, dépassant le prix des maisons neuves, dont le prix de vente médian était de 401 800 dollars, soit une remise record de plus de 9 %, selon Forbes. Pour illustrer à quel point cette tendance émergente est inhabituelle, Forbes rapporte que le phénomène de maisons neuves vendues à un prix inférieur à celui des maisons existantes ne s’est produit que deux fois au cours des 42 années comprises entre juin 1982 et mai 2024. Dans la courte période entre mai 2024 et juin 2025, cependant, cela s’est produit sept fois.
Les baisses de prix et autres incitations financières font baisser les prix des nouvelles constructions
Les constructeurs ont été très motivés à attirer les acheteurs avec des réductions de coûts et d’autres incitations financières, ce qui a largement contribué au retard des prix des logements neufs. La National Association of Home Builders (NAHB) rapporte qu’en juin, 37 % des constructeurs de maisons ont réduit leurs prix – le pourcentage le plus élevé au cours des trois années écoulées depuis que l’organisation a commencé à le suivre. Pendant ce temps, 62 % des constructeurs offraient des incitatifs.
Les propriétaires existants, en revanche, n’ont pas été aussi incités à faire le même niveau de concessions, principalement parce que beaucoup sont réticents à vendre leur maison et à perdre l’hypothèque à taux fixe la plus avantageuse qu’ils ont pu obtenir pendant la pandémie. Un rapport de Realtor.com a révélé qu’au deuxième trimestre 2025, plus de la moitié des propriétaires américains bénéficiaient de taux hypothécaires inférieurs à 4 %, ce qui est bien inférieur aux taux actuels, qui sont restés solidement supérieurs à 6 %.
L’effet de blocage des taux a entraîné une diminution significative des stocks de logements existants, ce qui a soutenu leurs prix élevés. En fait, l’Agence fédérale de financement du logement estime que l’effet de verrouillage a eu un tel impact qu’il a empêché plus de 1,72 million de transactions entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024 et entraîné une hausse des prix de l’immobilier de 7 %. Il n’en va pas de même pour les nouvelles constructions, qui font face à une surabondance de stocks. En août 2025, l’offre de logements neufs en construction a atteint son plus haut niveau depuis 2009.
Les constructeurs se tournent vers des maisons plus petites et moins coûteuses
D’autres facteurs ont contribué à faire baisser les prix des nouvelles constructions. En réponse au manque d’options de logements abordables, de nombreux constructeurs se sont tournés vers des maisons plus petites et moins coûteuses, telles que des maisons en rangée. La NAHB a rapporté qu’en 2024, la taille médiane des maisons est tombée à son plus bas niveau en 15 ans, passant de 2 300 pieds carrés à 2 150 pieds carrés, où elle est restée de 2019 à 2022. De plus, la popularité des maisons en rangée a augmenté, représentant actuellement 17 % des maisons unifamiliales, contre 10 % en 2009. « Il y a une raison simple à cela : déclare Rose Quint, vice-présidente adjointe de la recherche par sondage du NAHB. « Les maisons en rangée sont plus abordables à mesure que les prix des matériaux, des terrains et de la main-d’œuvre continuent d’augmenter. »
Il y a également eu une augmentation du nombre de logements construits dans des zones plus abordables, telles que les États du Sud, du Sud-Ouest et de Mountain West, ce qui pourrait également contribuer à la baisse des prix des nouvelles constructions. Joel Berner a déclaré à Realtor.com qu’il était plus probable de trouver de nouvelles constructions sur des marchés plus abordables. Le Sud, dit-il, représente 60 % des ventes de logements neufs, contre 46 % pour les logements existants. Même si les amateurs de maisons anciennes peuvent être déçus par cette dernière tendance en matière de prix, si vous cherchez à faire une bonne affaire sur le marché actuel, les maisons neuves pourraient être votre meilleur choix.