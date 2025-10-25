Des scientifiques créent du « Superwood » 10 fois plus résistant que l’acier

Au cours des neuf dernières années, Liangbing Hu, spécialiste des matériaux et co-fondateur d’InventWood, a développé un « superbois » repensé qui, selon lui, pourrait remplacer l’acier. Aujourd’hui, après près d’une décennie de perfectionnement de la formule, sa réinvention du bois d’œuvre est enfin disponible sous forme de produit commercial.

Qu’est-ce que Superwood ?

Superwood tente de résoudre ce problème en traitant chimiquement le bois pour améliorer sa cellulose – en le faisant d’abord bouillir dans un mélange d’eau et de produits chimiques, puis en le comprimant pour qu’il s’effondre au niveau cellulaire. Ce processus augmente considérablement la densité du bois, améliorant ainsi sa résistance.

« En théorie, nous pouvons utiliser n’importe quel type de matériau en bois », a déclaré à CNN Alex Lau, PDG d’InventWood. « En pratique, nous avons testé 19 essences de bois différentes ainsi que du bambou, et cela a fonctionné sur chacune d’entre elles. »

Selon InventWood, le Superwood est jusqu’à 20 fois plus résistant que le bois normal. Le bois est naturellement poreux, mais à mesure qu’il est comprimé et traité chimiquement, la surface s’effondre et se durcit. InventWood affirme que ce processus rend le Superwood jusqu’à 10 fois plus résistant aux bosses.

À quoi sert Superwood ?

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Superwood n’est pas censé changer cela – du moins, pas au début. Au lieu de cela, InventWood souhaite que son produit phare démarre relativement petit. Dans un premier temps, Superwood sera principalement utilisé dans des applications de construction externe comme les terrasses et les bardages. À terme, il s’étendra aux applications intérieures telles que les panneaux muraux et les revêtements de sol.

La construction résidentielle n’est pas la seule industrie que Superwood espère perturber. InventWood prévoit également de créer des produits spécifiquement destinés à la construction de meubles. « Les gens se plaignent toujours que les meubles se brisent avec le temps, et c’est souvent parce qu’ils s’affaissent ou se brisent au niveau des joints, qui sont actuellement en métal parce que le bois n’est pas assez solide », a déclaré Lau à CNN. Les vis, clous et autres fixations fabriqués à partir de Superwood pourraient résoudre ce problème, du moins en théorie.

Pour l’instant, l’entreprise se concentre sur le développement de ses capacités de fabrication dans son usine du Maryland. Un jour, Lau espère que Superwood pourra être utilisé pour construire des bâtiments entiers. En 2018, lorsque Superwood a été dévoilé pour la première fois, son inventeur a révélé des rêves encore plus grands :

« Ce type de bois pourrait être utilisé dans les voitures, les avions, les bâtiments – dans toute application où l’acier est utilisé », a déclaré Hu. Seul le temps nous dira si ces visions vertigineuses deviendront réalité.

