Comment décorer une citrouille avec des feuilles d’automne

Temps un après-midi Complexité Débutant Coût Varie

Introduction

Avant de mettre toutes les feuilles mortes dans votre jardin, gardez-en un tas pour décorer vos citrouilles cet automne. Si vous n’avez plus de feuilles à ratisser, vous pouvez également utiliser des feuilles de soie, que l’on trouve dans n’importe quel magasin d’artisanat. Une fois terminé, présentez votre création d’automne à la vue de tous !

Vous cherchez des idées de décoration de citrouilles d’automne au-delà de la sculpture traditionnelle de citrouilles ? Ne cherchez pas plus loin. Nous avons un projet facile pour vous.

Si vous cultivez vos propres citrouilles et utilisez les feuilles de votre jardin, vous n’aurez qu’à payer pour la colle et les applicateurs. L’achat de citrouilles et de feuilles de soie ne devrait pas être trop cher si vous préférez cette voie.

Vous pouvez être vraiment créatif avec ce projet. Selon la couleur des citrouilles que vous utilisez et les feuilles que vous choisissez, les combinaisons possibles semblent infinies. Si vous aimez ce projet, vous pouvez même concevoir des citrouilles pour le début de l’automne, Halloween, Thanksgiving et même le début de l’hiver !

C’est également un excellent projet si vous avez des enfants et que vous vous inquiétez de leur capacité à sculpter avec soin et en toute sécurité avec des couteaux. Les épingles sont le seul outil tranchant utilisé dans ce projet, et vous pouvez prendre les devants avec celles-ci si vous avez besoin que les feuilles soient très plates.

Matériel requis