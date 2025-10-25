Comment décorer une citrouille avec des feuilles d’automne

un après-midi
Débutant
Varie
Introduction
Avant de mettre toutes les feuilles mortes dans votre jardin, gardez-en un tas pour décorer vos citrouilles cet automne. Si vous n’avez plus de feuilles à ratisser, vous pouvez également utiliser des feuilles de soie, que l’on trouve dans n’importe quel magasin d’artisanat. Une fois terminé, présentez votre création d’automne à la vue de tous !
Vous cherchez des idées de décoration de citrouilles d’automne au-delà de la sculpture traditionnelle de citrouilles ? Ne cherchez pas plus loin. Nous avons un projet facile pour vous.
Si vous cultivez vos propres citrouilles et utilisez les feuilles de votre jardin, vous n’aurez qu’à payer pour la colle et les applicateurs. L’achat de citrouilles et de feuilles de soie ne devrait pas être trop cher si vous préférez cette voie.
Vous pouvez être vraiment créatif avec ce projet. Selon la couleur des citrouilles que vous utilisez et les feuilles que vous choisissez, les combinaisons possibles semblent infinies. Si vous aimez ce projet, vous pouvez même concevoir des citrouilles pour le début de l’automne, Halloween, Thanksgiving et même le début de l’hiver !
C’est également un excellent projet si vous avez des enfants et que vous vous inquiétez de leur capacité à sculpter avec soin et en toute sécurité avec des couteaux. Les épingles sont le seul outil tranchant utilisé dans ce projet, et vous pouvez prendre les devants avec celles-ci si vous avez besoin que les feuilles soient très plates.
Outils requis
- Petites épingles droites (facultatif)
- Applicateurs d’éponges
Matériel requis
- Colle de découpage
- Feuilles de soie fraîches ou fines
- Citrouilles
Projet étape par étape (2)
Préparez les feuilles
Commencez par préparer vos feuilles. Si vous avez opté pour des feuilles de soie, tirez doucement sur le tissu pour détacher les épines en plastique, puis jetez-les. Appliquez un peu de colle de découpage sur une zone de citrouille légèrement plus grande qu’une feuille.
- Note: Si vos feuilles de soie sont raides ou froissées, repassez-les soigneusement à la vapeur avant d’essayer de les appliquer sur la citrouille.
Appliquez ensuite de la colle au dos de votre première feuille. Collez la feuille sur le potiron en lissant si nécessaire. Si nécessaire, maintenez la feuille à plat avec des épingles droites. Insérez légèrement les épingles dans la citrouille, juste assez pour aplatir les feuilles. Vous n’avez pas besoin qu’ils aillent très loin.
Collez les feuilles
Ensuite, enduisez le dessus de la feuille avec de la colle de découpage. Continuez à coller les feuilles d’automne sur la citrouille jusqu’à ce que le motif soit terminé.
Lorsque tout sèche, retirez toutes les épingles et appliquez une ou deux couches de colle de découpage sur toute la surface de la citrouille. Laissez sécher cette dernière couche. Vous pourrez ensuite disposer vos décorations où bon vous semble !
Félicitations, votre projet est terminé. Vous disposez désormais d’un excellent talent en matière de décoration d’automne à mettre en œuvre la prochaine fois que vos amis voudront organiser une fête d’automne ! Vous serez l’expert incontesté de la déco automnale.
FAQ
Qu’est-ce que la colle de découpage ?
La colle de découpage comme Modge Podge est à la fois un adhésif et un scellant. Il sèche clairement, bien que vous puissiez choisir parmi une variété de finitions comme le mat et le brillant. Il durcit en séchant et préserve les éléments décoratifs situés en dessous de l’humidité, des rayons UV et des dommages.
Combien de temps durera une citrouille décorée ?
Les citrouilles sculptées ne durent qu’environ une semaine avant de pourrir ; mais une citrouille non sculptée, comme celle décorée dans ce projet, dure beaucoup plus longtemps. Selon le Farmer’s Almanac, une citrouille fraîchement récoltée ou achetée en magasin peut durer un mois à température ambiante et deux à trois mois si elle est conservée dans un endroit frais, sombre et sec.