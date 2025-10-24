Les décorations de vacances à la mode qui pourraient nuire à la valeur de votre maison (et provoquer un drame avec le HOA)

L’arrivée d’Halloween apporte une variété de décorations dans votre quartier, mais toutes les pièces de décoration ne seront pas bien accueillies. La tendance de la décoration des Fêtes avec des structures gonflables représentant des fantômes, des sorcières et des versions d’Halloween de personnages bien-aimés est peut-être mignonne, mais elle peut également nuire à la valeur de votre propriété. Ces options de décoration extérieure d’Halloween peuvent porter un coup sérieux à votre attrait extérieur – et carrément effrayant pour vos résultats. Ils peuvent éloigner les acheteurs potentiels en détournant l’attention des caractéristiques uniques de votre maison. Au lieu de remarquer la porte d’entrée élaborée de votre maison avec des vitraux, ils pourraient prêter attention à l’araignée gonflable géante ou au personnage Bluey qui la bloque. Même si vous ne vendez pas, la décoration de votre jardin pourrait toujours faire l’objet d’un examen strict de la part de votre HOA.
Les décorations gonflables ne sont pas nouvelles, même si cela peut paraître tel puisqu’elles peuplent désormais les cours de votre ville. Ils sont apparus pour la première fois (jeu de mots) sur la scène en 2001, avec les débuts des structures gonflables de Noël de Gemmy Industries. La marque – connue pour sa plaque murale kitsch Big Mouth Billy Bass – a commencé son incursion dans le domaine des produits gonflables. Bientôt, la tendance a décollé, grâce aux ventes de Gemmy Industries dans Home Depot et dans d’autres magasins à grande surface. Aujourd’hui, la société a conclu de nombreux accords de licence et vous verrez probablement une maison dans votre quartier avec au moins un de leurs jeux gonflables, voire l’ensemble du casting de Peanuts. Mais les agents immobiliers avertissent les propriétaires de ne pas abuser des décorations gonflables, car ils pourraient faire baisser la valeur de leur maison au moment de la vente.
Pourquoi les gonflables de vacances à la mode nuisent à la valeur de la maison et suscitent la colère des HOA
Les agents immobiliers avertissent depuis des années les vendeurs de maisons d’éviter de trop décorer pour les fêtes, invoquant un besoin d’inclusivité, car tout le monde ne célèbre pas les mêmes fêtes. D’autres peuvent tout simplement ne pas aimer les décorations exagérées, risquant ainsi de s’aliéner davantage. En plus de distraire les acheteurs, la vue de ces grands objets gonflables peut également affecter leur capacité à s’imaginer dans votre maison. Alors qu’ils devraient imaginer quel tapis de bienvenue ils vont installer ou comment leurs enfants se balanceront sur le porche, tout ce qu’ils voient est un Mickey Mouse gonflable géant qui se dresse au-dessus de la pelouse, ce qui ne fait pas la meilleure impression.
Ce ne sont pas seulement les acheteurs qui peuvent contester votre équipage gonflable. Si vous vivez dans un HOA, vous risquez également de susciter la colère du conseil d’administration. En tant que propriétaire HOA, vous devez respecter les CC&R de la communauté – Engagements, conditions et restrictions – qui décrivent les directives d’utilisation de la propriété. Les CC&R décrivent souvent l’apparence attendue de leurs membres, notamment en ce qui concerne l’entretien et la décoration personnelle. Ces documents aident à maintenir une apparence communautaire « uniforme » grâce à l’aménagement paysager, à la décoration, à l’éclairage et à d’autres éléments de la maison. Les maisons avec de grandes sorcières ou Minions gonflables briseront rapidement cette uniformité. Les HOA limiteront donc la taille de la décoration extérieure et interdiront même carrément les gonflables pour pelouse de vacances, même si vous les gardez frais et propres. Cette période des fêtes, si vous vivez dans un HOA ou si vous cherchez à vendre votre maison, tenez-vous-en à une simple couronne décorative et laissez le coffre-fort gonflable Snoopy dans le garage.